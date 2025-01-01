Год развития
Группа компаний 3Z подвела итоги 2025 года: новые клиники, высокотехнологичная офтальмология и социальные проекты федерального масштаба
Для федеральной сети офтальмологических клиник 3Z 2025 год стал годом масштабного роста, технологических прорывов и расширения инфраструктуры. Компания продолжает развивать направления прогрессивной офтальмологии, открывать новые подразделения и укреплять свои позиции как одного из лидеров отрасли. За год офтальмохирурги 3Z провели 55 тыс. операций различной сложности.
Стратегия импортозамещения
Один из крупнейших проектов компании — завод по производству искусственных хрусталиков Latan (Латан), применяемых при хирургии катаракты. Офтальмохирурги 3Z занимают лидирующие позиции в стране по числу имплантируемых искусственных интраокулярных линз*. Поэтому крайне важно иметь собственное производство, чтобы самостоятельно контролировать процесс на всех этапах для создания хрусталиков ультракачества.
Александра Опарина, медицинский директор группы компаний 3Z:
— Запуск завода Latan (Латан) — это не только про развитие нашей компании. Это вклад в стратегический курс страны на импортозамещение и технологическую независимость. Сегодня в России есть всё, чтобы создавать собственные высокоточные медицинские изделия, и мы считаем важным участвовать в формировании этой новой индустрии. Для нас это шаг к тому, чтобы пациенты получали лучшее — без ограничений и без зависимости от внешних факторов.
Новые клиники и расширение в Москве
В 2025 году группа компаний 3Z объявила о приобретении действующей офтальмологической клиники в Москве. Это шестое хирургическое подразделение в России и второе — в столице.
Новая клиника оснащена современным диагностическим и хирургическим оборудованием. Здесь доступны все актуальные методики лазерной коррекции зрения, а также хирургия катаракты.
Теперь две московские клиники 3Z смогут принимать около 15 тыс. пациентов и проводить более 7 тыс. операций в год.
Надежда Лауниц, генеральный директор группы компаний 3Z:
— Приобретение действующей клиники — важный шаг для холдинга. Это первый опыт интеграции готовой площадки в сеть 3Z. Мы не только проведём ребрендинг, но и сохраним лучшие практики клиники, объединив их с нашими стандартами. Теперь 3Z — единственная сеть в России, где представлены абсолютно все современные технологии лазерной коррекции зрения.
Инновации и просвещение: онлайн-конференция ZOOMER
2 октября состоялась крупнейшая онлайн-конференция в истории холдинга — ZOOMER-2025, посвящённая вопросам зрения, рефракционным нарушениям и современным технологиям лазерной коррекции. На стрим зарегистрировалось рекордное количество участников — почти 2 тыс. человек.
Встреча объединила офтальмохирургов из Москвы, Краснодара, Перми и Ессентуков. Участники узнали о технологиях лазерной коррекции зрения, а также задали вопросы офтальмохирургам в прямом эфире.
Главным событием стал розыгрыш пяти бесплатных операций по лазерной коррекции зрения.
Дарья Татаринова, директор по маркетингу группы компаний 3Z:
— ZOOMER ещё раз показал: современная коммуникация в медицине — это сочетание экспертного контента, удобного формата и быстрого доступа к информации. Пациенты хотят понимать, как работают технологии, какие есть методы и кому они подходят. А наша задача — объяснять это простым языком, в онлайн-форматах, которые доступны каждому. Поэтому мы продолжаем развивать собственные цифровые каналы и просветительские проекты, чтобы пациенты могли получить нужную информацию.
Социальные инициативы: Онкозабег-2025
В сентябре на Гребном канале в Москве прошёл благотворительный онкозабег «Я с тобой», организованный группой компаний 3Z совместно с фондом «ЛенЗдравКлоун» и Департаментом спорта Москвы.
Участники пробежали дистанции от 500 м до полумарафона, был специальный старт для тех, кто победил рак, семейные активности и фан-зона.
Онкозабег стал ежегодной инициативой, объединяющей сотни людей, поддерживающих тех, кто сталкивается с онкологическими заболеваниями.
Надежда Лауниц:
— Онкозабег для нас — это больше чем спорт. Это возможность объединить людей ради добрых дел и показать, что вместе мы можем помочь тем, кто борется с тяжёлой болезнью. Мы верим, что спорт способен дарить не только здоровье, но и веру.
3Z в 2025 году: курс на лидирующие позиции
Группа компаний 3Z продолжает следовать стратегии долгосрочного развития: расширяет географию присутствия, обновляет стандарты сервиса, инвестирует в технологии и инициирует социальные проекты федерального масштаба.
2025 год стал подтверждением того, что бренд 3Z удерживает статус одного из ключевых игроков на рынке офтальмологии, объединяя высокую экспертизу, технологичность и заботу о пациентах.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Три-З». Лицензия № Л041-00110-26/00589165 от 03.02.2022. ОГРН 1032304158193.
Реклама. ООО «Три-З». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8jQqhN99eSeDMcF3ntScpMK5vGiWo3Z3yAMrF2a3DqbWx4YPeL
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.