Год развития

Для федеральной сети офтальмологических клиник 3Z 2025 год стал годом масштабного роста, технологических прорывов и расширения инфраструктуры. Компания продолжает развивать направления прогрессивной офтальмологии, открывать новые подразделения и укреплять свои позиции как одного из лидеров отрасли. За год офтальмохирурги 3Z провели 55 тыс. операций различной сложности.

Стратегия импортозамещения

Один из крупнейших проектов компании — завод по производству искусственных хрусталиков Latan (Латан), применяемых при хирургии катаракты. Офтальмохирурги 3Z занимают лидирующие позиции в стране по числу имплантируемых искусственных интраокулярных линз*. Поэтому крайне важно иметь собственное производство, чтобы самостоятельно контролировать процесс на всех этапах для создания хрусталиков ультракачества.

Александра Опарина, медицинский директор группы компаний 3Z:

— Запуск завода Latan (Латан) — это не только про развитие нашей компании. Это вклад в стратегический курс страны на импортозамещение и технологическую независимость. Сегодня в России есть всё, чтобы создавать собственные высокоточные медицинские изделия, и мы считаем важным участвовать в формировании этой новой индустрии. Для нас это шаг к тому, чтобы пациенты получали лучшее — без ограничений и без зависимости от внешних факторов.

Новые клиники и расширение в Москве

В 2025 году группа компаний 3Z объявила о приобретении действующей офтальмологической клиники в Москве. Это шестое хирургическое подразделение в России и второе — в столице.

Новая клиника оснащена современным диагностическим и хирургическим оборудованием. Здесь доступны все актуальные методики лазерной коррекции зрения, а также хирургия катаракты.

Теперь две московские клиники 3Z смогут принимать около 15 тыс. пациентов и проводить более 7 тыс. операций в год.

Надежда Лауниц, генеральный директор группы компаний 3Z:

— Приобретение действующей клиники — важный шаг для холдинга. Это первый опыт интеграции готовой площадки в сеть 3Z. Мы не только проведём ребрендинг, но и сохраним лучшие практики клиники, объединив их с нашими стандартами. Теперь 3Z — единственная сеть в России, где представлены абсолютно все современные технологии лазерной коррекции зрения.

Инновации и просвещение: онлайн-конференция ZOOMER

2 октября состоялась крупнейшая онлайн-конференция в истории холдинга — ZOOMER-2025, посвящённая вопросам зрения, рефракционным нарушениям и современным технологиям лазерной коррекции. На стрим зарегистрировалось рекордное количество участников — почти 2 тыс. человек.

Встреча объединила офтальмохирургов из Москвы, Краснодара, Перми и Ессентуков. Участники узнали о технологиях лазерной коррекции зрения, а также задали вопросы офтальмохирургам в прямом эфире.

Главным событием стал розыгрыш пяти бесплатных операций по лазерной коррекции зрения.

Дарья Татаринова, директор по маркетингу группы компаний 3Z:

— ZOOMER ещё раз показал: современная коммуникация в медицине — это сочетание экспертного контента, удобного формата и быстрого доступа к информации. Пациенты хотят понимать, как работают технологии, какие есть методы и кому они подходят. А наша задача — объяснять это простым языком, в онлайн-форматах, которые доступны каждому. Поэтому мы продолжаем развивать собственные цифровые каналы и просветительские проекты, чтобы пациенты могли получить нужную информацию.

Социальные инициативы: Онкозабег-2025

В сентябре на Гребном канале в Москве прошёл благотворительный онкозабег «Я с тобой», организованный группой компаний 3Z совместно с фондом «ЛенЗдравКлоун» и Департаментом спорта Москвы.

Участники пробежали дистанции от 500 м до полумарафона, был специальный старт для тех, кто победил рак, семейные активности и фан-зона.

Онкозабег стал ежегодной инициативой, объединяющей сотни людей, поддерживающих тех, кто сталкивается с онкологическими заболеваниями.

Надежда Лауниц:

— Онкозабег для нас — это больше чем спорт. Это возможность объединить людей ради добрых дел и показать, что вместе мы можем помочь тем, кто борется с тяжёлой болезнью. Мы верим, что спорт способен дарить не только здоровье, но и веру.

3Z в 2025 году: курс на лидирующие позиции

Группа компаний 3Z продолжает следовать стратегии долгосрочного развития: расширяет географию присутствия, обновляет стандарты сервиса, инвестирует в технологии и инициирует социальные проекты федерального масштаба.

2025 год стал подтверждением того, что бренд 3Z удерживает статус одного из ключевых игроков на рынке офтальмологии, объединяя высокую экспертизу, технологичность и заботу о пациентах.

