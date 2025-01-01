Полина Путякова журналист Кредитная перезагрузка За полгода интерес к программам рефинансирования вырос на 70% Поделиться Твитнуть

По результатам исследования финансового маркетплейса «Банки.ру», в сентябре 2025 года отмечен значительный подъём интереса к программам рефинансирования. Число поданных заявок на эти продукты в сентябре превысило апрельский показатель на 70%, а по сравнению с августом — удвоилось.

Этот всплеск объясняется смягчением условий рефинансирования. К началу октября снизилась средняя ставка (до 27,8% годовых, что на 0,2% ниже, чем в январе текущего года) и предельная стоимость кредита (до 28,9%, уменьшение на 1,5%). Также снизились средние суммы и сроки. Минимальная сумма потребительского рефинансирования в начале IV квартала составила 120 тыс. руб. (−43% к I кварталу), а максимальная — 10 млн руб. (−19%). Средние сроки оформления теперь составляют 10,7 месяца (сокращение на 1,7 месяца) и 70 месяцев (сокращение на 16,5 месяца).

Кроме того, банки стали менее требовательны к рефинансируемым займам. Доля предложений, не требующих обеспечения, выросла до 58% (+13% с января), а предложений без обязательного страхования — до 48% (+4%).

В плену кредитов

Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, основная группа заинтересованных в рефинансировании лиц — это заёмщики, которые оформляли ссуды на пике процентных ставок в период конца 2024-го и первой половины 2025 года.

Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский указывает и на более комплексные причины поиска способов снижения ежемесячной долговой нагрузки. К ним относятся замедление темпов роста реальных доходов населения и усиление давления долговой нагрузки в целом. Действительно, значимую долю в спросе на рефинансирование составляют заёмщики, которые перестают справляться с обслуживанием долга. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская обращает внимание на то, что доля клиентов, допускающих просрочки, выросла до 6,1% от объёма кредитного розничного портфеля банков.

Ещё одним существенным фактором, подстёгивающим спрос, является возможность объединения нескольких кредитов в один. Как отмечает Ирина Андриевская, до половины всей кредитной задолженности приходится на заёмщиков, имеющих три ссуды и более.

Многие заёмщики, которые ранее имели более лёгкий доступ к кредитным картам, теперь оказались с пулом кредитных карт с овердрафтами по высоким ставкам.

«Сейчас повысился спрос на объединение кредитных обязательств с целью упрощения отслеживания своих платежей и снижения совокупных платежей», — объясняет управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми Наталья Иващенко.

Она поясняет, что традиционно ставки по кредитным картам значительно выше, чем по потребительским кредитам, и, следовательно, растёт спрос на рефинансирование именно этой задолженности.

Спрос подогревается и активными действиями самих банков — они возвращают программы рефинансирования в свою продуктовую линейку и усиливают их рекламу. Рефинансирование, по мнению Ирины Андриевской, является инструментом конкурентной борьбы за хороших заёмщиков, особенно с учётом того, что банки стали активнее рекламировать программы с акцентом на объединение нескольких долгов.

Кроме того, по замечанию Дмитрия Вишневского, банки упростили условия подачи заявок и расширили онлайн-доступность программ рефинансирования, что также значительно стимулировало активизацию заявок.

Поймать момент

Большинство экспертов сходятся во мнении, что текущий момент относительно благоприятен для рефинансирования. Это особенно справедливо для заёмщиков, которые оформили свои обязательства на фоне максимально высоких ставок в 2024 году.

Оптимальный момент для рефинансирования — это точка, в которой разница между текущей ставкой по кредиту и потенциальной ставкой по новой программе превышает 1,5—2 п. п., утверждает Екатерина Щурихина.

Для потребительских кредитов с относительно небольшими суммами и сроками, если разница составляет менее 1,5—2 п. п., экономическая целесообразность рефинансирования становится низкой. В случае с ипотечными кредитами ситуация иная. Дмитрий Вишневский подчёркивает, что чем выше остаток долга и первоначальная ставка, тем заметнее эффект. Екатерина Щурихина отмечает, что из-за больших сумм даже небольшая разница в ставке оправдана и позволяет получить крупную экономию, хотя сам эффект может быть не столь ярким.

Главный риск для заёмщиков, которые пытаются рефинансироваться слишком рано в цикле снижения ставок, связан с потерей потенциальной выгоды.

Эксперты единогласно предупреждают: заёмщик может оформить новый кредит, но если ставка продолжит снижаться, то уже через полгода может появиться ещё более выгодное предложение. Как резюмирует Наталья Иващенко, в таком случае клиент теряет возможность сэкономить и раннее оформление нового кредита оказывается экономически неоптимальным.

Напротив, чрезмерное затягивание процесса рефинансирования несёт в себе несколько серьёзных угроз. Самый очевидный риск — это смена тренда, когда ставка может начать снова расти или по крайней мере снижаться медленнее, чем ожидалось. В результате экономия будет минимальной, говорит Екатерина Щурихина.

Эксперты также отмечают, что, если упустить момент, банки могут ужесточить условия выдачи новых кредитов, особенно в случае возобновления макропруденциальных ограничений. Это в первую очередь касается потребительских продуктов с высокой долговой нагрузкой, отмечает Наталья Иващенко.

Кроме того, если заёмщик рефинансируется слишком поздно, когда остаток по кредиту уже небольшой, то экономия окажется минимальной, продолжает Екатерина Щурихина. И в этой ситуации, добавляет Ирина Андриевская, экономия может не покрыть расходы на переоформление, оценку недвижимости и страхование.

Реальная выгода

При рефинансировании кредитов сегодня заёмщики уже могут получить существенную экономию. Однако реальная выгода зависит от вида кредита (потребительский или ипотечный), старой процентной ставки и готовности клиента изменить срок нового договора.

Потребительские кредиты, которые оформлялись на пике высоких ставок, демонстрируют наиболее значительную разницу при рефинансировании. Дмитрий Вишневский отмечает, что заёмщики могут рассчитывать на снижение ставки на 2—5 п. п. по сравнению с действующими займами, которые выдавались, например, в 2022—2023 годах. Ирина Андриевская приводит ещё более оптимистичный пример: потребкредиты, взятые в начале года под 35%, могут быть рефинансированы под 27—25%, что даёт снижение на 8—10 п. п.

Соответственно, говорит Дмитрий Вишневский, это может сократить ежемесячный платёж на 15—20%, особенно если одновременно увеличить срок кредита.

В сегменте ипотеки разница в ставке нередко скромнее. Однако Ирина Андриевская отмечает, что, если кредит был оформлен по рыночным ставкам на пике в конце 2024 года под 30%, сейчас можно получить колоссальную разницу — 8—9 п. п.

Даже незначительное снижение процентной ставки по ипотеке при крупной сумме кредита даёт очень ощутимую экономию, исчисляемую десятками тысяч рублей в год, подчёркивает Дмитрий Вишневский.

Когда значительно снизить ставку не удаётся, заёмщик может воспользоваться другим способом сэкономить с помощью рефинансирования — увеличить срок договора. Ирина Андриевская поясняет: при «перекредитовании» в новом банке клиент может увеличить срок на один-два года, что заметно сокращает ежемесячный платёж. Однако эксперты напоминают, что увеличение срока кредитования хотя и уменьшает ежемесячную нагрузку, в итоге приводит к увеличению суммарной переплаты. Поэтому такое решение требует тщательных расчётов.

При расчёте выгоды следует учитывать не только ставку, но и другие издержки на пере­оформление, которые могут свести экономию на нет. Это особенно актуально для ипотеки: здесь потребуются траты на оценку недвижимости, страховку, комиссии банка и другие, говорит Ирина Андриевская.

В ожидании бума

Несмотря на то, что рефинансирование уже является выгодным на этом уровне ставок, этого недостаточно для начала полноценного бума рефинансирования. Он возможен только при сочетании нескольких условий, ключевым из которых является доступность банковского кредитования без ограничений.

Как подчёркивает Дмитрий Вишневский, кроме снижения ключевой ставки, для этого необходимы стабильная инфляция и прогнозируемая доходность заёмщиков. Эту позицию поддерживает и Екатерина Щурихина, добавляя, что для полноценного развития рынка нужна стабильная экономическая среда и прогнозируемая инфляция, а также отсутствие макропруденциальных ограничений для банков.

Помимо этого, критически важную роль играет общая финансовая ситуация у населения. Наталья Иващенко отмечает, что для оживления рынка требуется увеличение доступности кредитов для банков и снижение общей долговой нагрузки населения.

Прогнозы относительно массового бума рефинансирования во второй половине 2026 года в целом реалистичны, но с рядом оговорок.

Самым серьёзным препятствием могут стать регуляторные меры. Дмитрий Вишневский выделяет усиление макропруденциальных ограничений как один из основных факторов, способных сдвинуть сроки. Также необходимо учитывать внешнеэкономическую нестабильность: замедление экономики, рост ставок по кредитам из-за внешнеэкономических факторов или рост ставки ключевого рефинансирования могут замедлить процесс, говорит Ирина Андриевская.

Кроме того, по замечанию Дмитрия Вишневского, на сроки повлияют снижение платёжеспособности населения, колебания инфляции и возможные изменения в налоговой или социальной политике. Наконец, Наталья Иващенко указывает на то, что без экономической стабильности и роста доходов населения заёмщики будут проявлять чрезмерную осторожность с новыми кредитами, что не позволит рынку выйти на полноценный бум.

