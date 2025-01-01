Максим Артамонов Будущее заводов Как роботы и искусственный интеллект меняют современное производство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале декабря в краевой столице состоялось сразу несколько мероприятий, посвящённых роботизации и искусственному интеллекту. Эксперты обсудили тенденции в сфере роботизации, проблемы и вызовы, с которыми приходится сталкиваться при внедрении новых технологий в производство. На конкретных примерах они показали, каким образом ИИ и роботы меняют современные заводы.

Ключевые тренды роботизации

На сессии «Как роботы, аддитивные установки и ИИ меняют производство. Практические примеры», прошедшей в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, о трендах в области роботизации и автоматизации производств рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова.

По её словам, роботизация — это новая реальность мировой экономики. Так, в мире уже четвёртый год подряд эксплуатируется более 4,5 млн промышленных роботов, а количество установок составляет более 500 тыс. в год.

«Ещё недавно мы говорили, что промышленные роботы используются только для производства. Но сейчас они начинают применяться в смежных отраслях, напрямую не связанных с промышленностью. Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный. Тем не менее это говорит о том, что необходимость производства промышленных роботов — главная составляющая для нашего дальнейшего развития», — пояснила эксперт.

Она отметила, что сегодня в отрасли есть пять ключевых трендов: применение систем ИИ и машинное обучение, роботы в новых сферах применения, мобильные манипуляторы, цифровые двойники и человекоподобные роботы.

Среди новых «компетенций» роботов Ольга Мудрова выделила самообучение и адаптацию, распознавание и принятие решений, а также выполнение сложных немонотонных задач (например, контроль качества или сортировка).

Начальник отдела Департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Минпромторга РФ Руслан Ахмедов, который принял участие в обсуждении, напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран мира по роботизации.

Для выполнения этой задачи отечественному производству нужно иметь 145 роботов на 10 тыс. человек.

На сегодняшний день одна из главных проблем роботизации — её внедрение в уже существующее производство. О том, как сделать так, чтобы промышленные роботы стали действительно полезным механизмом на предприятии, а не пылились на складе, став дорогостоящим аппаратом, рассказала директор по корпоративному развитию компании «Роботех» Ирина Насырова.

«Главное заблуждение, которое присутствует у многих предприятий, в том, что промышленный робот как таковой — это и есть решение. На самом деле для предприятия необходимо готовое робототехническое решение, которое выполняет конкретную бизнес-задачу. И это решение состоит не только из робота, но и из прочего периферийного оборудования, из работ по проектированию и интеграции этого оборудования, обучения персонала и дальнейшего тех­обслуживания. Попытка сэкономить на любом из этих компонентов, особенно на интеграции, ведёт к провалу», — пояснила Ирина Насырова.

Рынок формируется

В рамках форума состоялась также пленарная сессия «Роботизация как драйвер экономического развития Пермского края», на которой руководители крупнейших компаний поделились своим опытом и рассказали о реализации конкретных проектов.

«Регион находится в фазе активного перехода от небольшого количества кейсов автоматизации к системной роботизации. Мы формируем инфраструктуру, компетенции и сообщество, которые позволяют региону двигаться быстрее и снижать барьеры для внедрения робототехнических решений», — рассказал директор Центра развития промышленной робототехники «Промобот» Максим Чугунов.

Опыт по внедрению робототехники в производство Чугунов оценил как успешный, поскольку он даёт измеримый эффект — рост производительности, повышение качества и стабильности процессов, а также снижение зависимости от кадрового дефицита. При этом он отметил, что рынок только формируется и «ключевая задача сейчас — не просто поставить робота, а выстроить внутри предприятий компетенции по его интеграции и дальнейшей эксплуатации».

«Именно поэтому в «Промоботе» мы запустили проект по развитию внутренних интеграторов и создали сообщество «Совет внутренних интеграторов», где предприятия могут обмениваться опытом и учиться вести такие проекты самостоятельно», — добавил Максим Чугунов.

Проблемы внедрения роботов в производство эксперт видит в кадровом дефиците, недостатке практических компетенций и завышенных ожиданиях от роботизации.

Кластерный эффект в робототехнике

Директор технопарка Morion Digital, президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров рассказал о платформе цифрового повышения производительности труда промышленных предприятий в Morion Digital, когда для технологического суверенитета объединяются бизнес, образование и таланты.

Он обратил внимание на то, что резидентам технопарка и компаниям дали возможность продемонстрировать свои разработки, а высокая концентрация компетенций на одной площадке — от ИТ и промышленных роботов до химии и новых материалов — открыла новые возможности для кооперации.

По словам Оскара Ягафарова, в технологическом плане потенциал Пермского края значителен и основан на синергии трёх ключевых элементов: промышленной и научной базы, концентрации разработчиков, а также инфраструктуры для роста талантов.

«В крае есть не только крупные предприятия, но и сильные научные школы, ориентированные на решение прикладных задач для индустрии. В Перми работают три аккредитованных производителя робототехнических комплексов («Промобот», «Роботех», «Меридиан»), которые не конкурируют, а дополняют друг друга, охватывая разные сегменты рынка. Это позволяет говорить о наличии в регионе кластерного эффекта в сфере робототехники. Технопарк Morion Digital выстраивает непрерывную цепочку: от профориентации (курсы и экскурсии для школьников) через практическую подготовку (на базе «Школы 21» Сбера, программ акселерации и соревнований по спортивному программированию промышленных роботов) до трудоустройства и создания стартапов. Такой системный подход помогает превращать Пермский край из потребителя технологий в их создателя», — пояснил эксперт.

Заместитель директора по цифровым продуктам NS Digital (ООО «Нефтьгазисследование», ГК «Нефтьсервисхолдинг») Алексей Соломин считает, что именно сейчас происходит переломный момент в плане применения ИИ и роботизации. И если раньше все говорили о цифровизации как о будущем, то сегодня отрасль сделала большой шаг в новую эру.

«Я считаю, что ключевые слова сегодня — это «искусственный интеллект» и «автономность». 2025 год наглядно показал, что мы движемся от систем, которые просто помогают человеку, к системам, способным работать самостоятельно или при минимальном вмешательстве со стороны человека. И эту технологическую реальность уже демонстрируют ведущие игроки рынка», — констатирует эксперт.

Алексей Соломин выделил главные тренды отрасли: внедрение искусственного интеллекта и полностью автономные предприятия. При этом последний тесно связан с первым. Потому что конечная цель цифровой трансформации не просто в автоматизации отдельных процессов, а в создании полностью автономных объектов, способных к самообучению и самостоятельному принятию решений при минимальном вмешательстве человека, когда ИИ в реальном времени управляет технологическими процессами, предсказывает отклонения и предлагает оптимальные режимы работы.

По словам спикера, роботы и роботизация перестали быть экзотикой и превратились в практический инструмент для повышения безопасности, эффективности и решения задач в опасных или труднодоступных условиях.

