Максим Артамонов Не до праздников В Перми упал спрос на новогодние корпоративы Поделиться Твитнуть

Значительная часть компаний отказывается от новогодних корпоративов в условиях нестабильной экономической ситуации. «Новый компаньон» выяснил, сколько пермских предприятий решили не нарушать традицию, какие форматы празднования сейчас актуальны или только набирают популярность и как оценивают тенденции по отмене корпоративов эксперты.

Качественный корпоратив стал затратным

По данным сервиса по поиску соискателей SuperJob, в 2025 году новогодние корпоративные мероприятия в Перми собираются организовать 63% компаний.

Наиболее популярным местом для проведения праздника является ресторан, этот вариант выбрали 43% работодателей. Около 16% компаний предпочитают отмечать Новый год непосредственно в офисе, и всего 4% организаций запланировали праздничную поездку за пределы города. Удалённый формат корпоративов, судя по всему, окончательно потерял свою востребованность.

В исследовании отмечается, что как работодатели, так и event-менеджеры приходят к общему мнению: проведение качественного корпоратива становится всё более затратным.

Так, почти половина HR-менеджеров (48%) полагают, что на каждого сотрудника необходимо выделять от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Однако профессиональные организаторы мероприятий оценивают фактические расходы как более высокие: 45% из них уверены, что для проведения достойного мероприятия требуется бюджет, превышающий 10 тыс. руб. на одного участника.

Ситуация в Перми на общероссийском фоне выглядит более выигрышной. Так, по данным «Актион Финансы», 49% российских компаний в этом году отказались от коллективного празднования. Работодатели заявили, что на праздники просто нет денег.

Поиск новых форматов

В беседе с «Новым компаньоном» пермский ресторатор Илья Заковырин, владелец рюмочной «Парадная», паба Old Moose и мясного ресторана The Hound, отметил, что тенденция по отмене новогодних корпоративов в пермских заведениях общепита действительно есть.

«У нас есть небольшой спад, а ценник увеличился относительно общего повышения цен», — сказал Заковырин.

Сооснователь Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan Wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») Николай Канищев обратил внимание на то, что ситуация с корпоративными мероприятиями стала «очень спокойной».

«Если раньше каждая компания проводила мероприятия в наших заведениях, то в последние несколько лет, после того как началась СВО, такое положение сходит на нет и многие отказываются. И корпоративы переходят в другой формат — тусовок отделами, когда, например, бухгалтерия собралась с бухгалтерией, а отдел продаж — с отделом продаж», — рассказал он.

По его словам, в преддверии новогодних праздников пермяки бронируют столы в ресторане и со своими коллегами — небольшим кругом до 10 человек — собираются для неформального общения.

«Цены в этом году, конечно же, изменились, рост составил примерно 15−20%», — отметил Канищев.

Отражение экономических процессов

По словам пермского экономиста Антона Любича, ситуация с отменой новогодних корпоративов является отражением положения дел в экономике.

«Высокая процентная ставка и рост налоговой нагрузки сократили у компаний объём свободных средств. К тому же в 2026 году рост налогов продолжится, поэтому компании создают резервы», — рассказал он.

Данные по поступлениям от налога на прибыль в региональные бюджеты (а они снижаются) подтверждают этот же вывод. Поэтому желание компаний сэкономить на корпоративах эксперт назвал «вполне резонным и обоснованным».

Заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина сослалась на данные ЦБ РФ, согласно которым ещё в июле 2025 года объём входящих платежей, проведённых через платёжную систему Банка России, снизился на 8,1% по отношению к среднему за II квартал 2025 года.

«Снижение входящих платежей зафиксировано во всех укрупнённых группах отраслей. Динамика финансовых потоков может указывать на торможение экономической активности в начале III квартала, возможно, мы видим продолжение в IV квартале этого года. Более того, наблюдается увеличение цикла сделки по многим отраслям, что также негативно сказывается на возможностях компаний. Думаю, нам всем стоит сфокусироваться на том, что действительно важно. Ведь любые структурные изменения и реализация сценария инновационной экономики требуют концентрации и высокой производительности на всех уровнях, а также создания высокой добавленной стоимости за счёт нестандартных подходов и высокого профессионализма акторов рынка», — пояснила эксперт.

Как рассказала «Новому компаньону» доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и предпринимательства Уральского государственного экономического университета Екатерина Антинескул, отказ от проведения новогодних корпоративов в России демонстрирует влияние экономических и социальных изменений, происходивших с 2022 по 2025 год.

В частности, она привела следующие данные: в 2022 году только 14% компаний собирались устраивать корпоративы из-за последствий пандемии и ограничений, в 2023 году ситуация стала лучше, и уже 67% организаций планировали провести праздничные мероприятия. Однако к 2024 году количество компаний, организующих корпоративные события, уменьшилось до 58%, а в 2025 году достигло только 35%.

Экономист отметила, что основными причинами сокращения числа корпоративных празднований являются экономическая нестабильность, желание учитывать индивидуальные предпочтения работников и стремление поддерживать связь внутри команды без значительных финансовых вложений. При этом прогнозируется дальнейшая адаптация корпоративных традиций к новым условиям: компании будут стремиться экономить бюджет, делая упор, например, на небольших тимбилдинговых мероприятиях, поощрениях и бонусах, сохраняя командный дух. Этот процесс отражает общую тенденцию бережливого подхода в сложных экономических обстоятельствах.

