Новый облик региона Подведены предварительные итоги реализации социальных объектов в 2025 году в Прикамье

Фото: Министерство строительство Пермского края

По данным министерства строительства Пермского края, в 2025 году уже построено 17 объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры, безопасности и социальной поддержки.

Среди ключевых и масштабных завершённых объектов этого года выделяются новое здание Пермской художественной галереи и новый Пермский зоопарк. Шестиэтажная галерея занимает 21 тыс. «квадратов», что в семь раз больше прежнего пространства. В новом здании предусмотрены 14 выставочных залов, а также восстановлены три исторические постройки бывшего завода им. Шпагина.

Территория нового Пермского зоопарка, расположенного по ул. Свиязева, 17в, в 16 раз больше предыдущего. Зоопарк включает в себя природно-ландшафтный парк площадью 25 га. В нём более 90 просторных вольеров и 54 искусственных водоёма, созданных для комфортной жизни обитателей. Уникальный проект озеленения содержит 50 видов деревьев и крупных кустарников.

Среди объектов культуры, находящихся в высокой стадии готовности, можно отметить Дом культуры в Красновишерске.

В этом году завершилась реконструкция стадиона «Юность», которая началась осенью 2023 года. Это первое серьёзное обновление стадиона за последние 40 лет. На месте старого центрального спортивного объекта города был построен многофункциональный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м.

В новом комплексе предусмотрены залы для баскетбола, хореографии и фитнеса, а также тёплые раздевалки, медицинский блок и административные помещения. Трибуны теперь вмещают 1,5 тыс. зрителей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем здании.

Открытая арена будет использоваться круглый год: летом — для бега, любительского футбола и хоккея на траве, а зимой — для катания на коньках.

Завершается строительство ледовой арены «Красная машина», расположенной в м/р Ива. Арена будет вмещать 256 зрителей, её общая площадь составила около 9 тыс. кв. м. На объекте предусмотрены два ледовых поля: основное и тренировочное. Особенностью арены станет уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. Также здесь оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.

В области здравоохранения завершено строительство нескольких новых медицинских учреждений. Поликлиники появились в с. Фролы и Кондратово в июне и октябре 2025 года соответственно. В августе этого года был введён в эксплуатацию и уже начал работу новый лечебный корпус в Юрле, где расположены все отделения Коми-Пермяцкой больницы. В сентябре завершили строительство детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. Также завершается строительство объектов здравоохранения в Осе и Орджоникидзевском районе Перми, а поликлиника в м/р Гайва находится в высокой стадии готовности.

«При этом у нас большой объем объектов в проектировании — это, в том числе, крупные краевые лечебные учреждения — комплекс детской больницы с поликлиникой и стационаром, большие планы на развитие краевой больницы им. Тверье. Здесь запланировано строительство нового хирургического корпуса. Сейчас в Пермском крае пять объектов здравоохранения в стадии активного строительства», — рассказали в министерстве.

В сфере образования в 2025 году было создано порядка 2800 новых мест для учёбы и развития детей. Завершено строительство школы по ул. Ветлужской, 89г, которая рассчитана на 1050 мест и включает в себя скейт-парк. На три месяца раньше, в августе, была введена в эксплуатацию школа по ул. Уральской, 110 на 500 мест, а также школа по ул. Целинной, 15 на 700 мест. Кроме того, в Башкултаево Пермского округа построен детский сад на 160 мест. Строительство трёх объектов образования в Бершети, Очёре и Суксуне близится к завершению.

Школы и стадионы, поликлиники и студенческие городки, исторические здания и новые парки — ещё более 100 объектов находятся на стадии проектирования или строительства.

