Платформа для признания талантов В Прикамье наградили победителей и призёров чемпионатов по профессиональному мастерству

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края

В Доме молодёжи в Перми состоялась церемония награждения победителей и призёров чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс» — 2025.

В пресс-службе министерства образования и науки Прикамья пояснили, что событие позволяет не только отметить активных участников соревнований профмастерства, но и повысить престиж рабочих профессий среди молодёжи.

Участниками торжественного мероприятия стали руководители и студенты профессиональных образовательных организаций, руководители центров развития компетенций, почётные гости из числа работодателей, представителей Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Пермскому краю, общества инвалидов и др.

Благодарности и подарки победителям вручили советник губернатора Прикамья Раиса Кассина и представители промышленных предприятий региона.

Победителями и призёрами чемпионата стала ученица МАОУ «Техно-школа им. В П. Савиных» города Перми Алина Токарева и её эксперт-наставник Светлана Ложкина и 46 студентов из различных колледжей и техникумов Пермского края. Награды получили также их наставники.

Официальное признание заслуг и поздравления получили участники чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Победителями и призёрами отборочного этапа среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями стали Софья Курашкина, Анастасия Кадочникова, Кира Тутынина, Артём Астафьев, Алёна Нармуратова и Юрий Трушников. Финалистами первого чемпионата профессионального мастерства среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс» стали Дмитрий Гарифьянов в компетенции «Электромонтаж» и Вячеслав Чалов в компетенции «Веб-разработка (программирование)». Награды также были вручены их наставникам.

«Чемпионаты профессионального мастерства «Профессионалы» и «Абилимпикс» — это не просто соревнования, а настоящая платформа для развития и признания талантов. Для тех, кто достигает вершин в этих престижных конкурсах, открываются широкие возможности, такие как приглашение на работу. Победа может стать стартом для быстрого карьерного роста, получения более ответственных должностей и участия в значимых проектах», — объясняют в пресс-службе минобрнауки Прикамья.

Кроме того, победители и призёры чемпионатов могут пройти стажировки в ведущих компаниях региона: получить практический опыт работы в реальных условиях, познакомиться с корпоративной культурой, наладить профессиональные связи. Также они в дальнейшем могут сами стать экспертами или наставниками. Организаторы конкурсов профмастерства привлекают их к обучению новых участников, проведению мастер-классов и оценке работ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что участие в подобных соревнованиях — большой вклад в профессиональное будущее студентов, а для работодателей края — возможность заметить молодых специалистов с подготовкой.

добавим, что организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Министерство образования и науки Пермского края и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей». Чемпионат по профмастерству «Профессионалы» проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

