Алёна Морозова Предновогодняя пленарка В Перми приняли бюджет на ближайшую трёхлетку и подвели итоги дорожных работ Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 16 декабря, депутаты обсудили итоги дорожной деятельности в 2025 году и во втором чтении приняли бюджет Перми на 2026-2028 годы.

Дороги, парковки и тротуары

Первый вопрос пленарки был посвящён дорожной деятельности в краевой столице в текущем году. Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, представил отчёт о проделанной работе по ремонту дорожной сети.

Финансирование обновления дорожной инфраструктуры поступает из различных бюджетов, включая федеральный и краевой, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется в городе с опережением графика. В 2024 году были завершены работы на 16 объектах, запланированных на 2025 год, в том числе на улицах Монастырской, Плеханова и других. Кроме того, 17 дорог были отремонтированы досрочно, включая бульвар Гагарина, ул. Лихвинская и другие. В этом году городская администрация выделила 7 млрд руб. на улучшение безопасности дорог и улиц.

На сегодняшний день более 87% дорог соответствуют нормативным требованиям, отметил Дмитрий Галиханов.

Среди ключевых проектов 2025 года - капитальный ремонт ул. Самаркандской и первый этап строительства Ивинского проспекта. Параллельно шёл капитальный ремонт ул. Борчанинова.

В рамках текущего содержания в Перми было обновлено 66 участков дорожной сети общей площадью 275 тыс. кв. м. Особое внимание уделялось ремонту тротуаров, где обновили 34 объекта общей площадью 27 тыс. кв м.

Константин Долгановский

На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на этот же период предусмотрено около 7,6 млрд руб., при этом дополнительно около 3 млрд руб. поступит из краевого бюджета. Эти средства пойдут на строительство автомобильных дорог по Ивинскому проспекту, улицам Монастырской и Агатовой.

Дополнительные средства в размере 192 млн руб. направлены на ремонт пешеходных мостиков и лестниц, обеспечивающих связь между разными районами города.

Внимание городских властей также сосредоточено на повышении уровня освещённости. В 2025 году построено 8,8 км сетей в нескольких микрорайонах и скверах. В планах на ближайшее будущее — улучшить освещение в ряде других микрорайонов.

Во время обсуждения доклада заместителя главы Перми депутат Арсен Болквадзе высказал мнение, что в последние годы администрация города прикладывает «очень серьёзные силы для того, чтобы сохранять дороги в нормативном состоянии и уменьшать количество ненормативных дорог».

«Эта история у нас пошла так активно с подготовки города к 300-летию. Серьёзные средства выделяет и город, и край, и федеральный бюджет для того, чтобы и строить новые дороги, ремонтировать и содержать качественно существующие», — отметил Арсен Болквадзе.

Депутат Владимир Плотников обратил внимание коллег, что сейчас работы ведутся даже с опережением графика нацпроекта.

«Мы хотим, чтобы наш город был комфортным. А дороги — это одна из тех сред, где мы каждый день ездим. Мы будем контролировать этот вопрос и делать так, чтобы они были ещё лучше», — отметил депутат.

Бюджет на трёхлетку

Центральным вопросом повестки стало принятие бюджета Перми на ближайшие три года. Его утвердили во втором чтении.

Как сообщила первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, доходная часть городского бюджета составит: в 2026 году — 66,7 млрд руб., в 2027 году — 68,3 млрд руб., а в 2028 году — 66,1 млрд руб. Расходы бюджета запланированы на уровне 69,8 млрд руб. в 2026 году, 71,6 млрд руб. в 2027 году и 65 млрд руб. в 2028 году.

Наталья Мельник пояснила, что в процессе разработки главного финансового документа Перми была внесена 131 поправка, из которых было принято 107. Депутаты рассмотрели все замечания, которые высказали эксперты из Управления экспертизы и аналитики думы и Контрольно-счётной палаты Перми.

«Поправок было немало, но в итоге мы пришли к общему мнению. Поэтому я очень рада, что работу над бюджетом в этом году мы завершили и теперь начинаем исполнять его. Надеюсь, что с большинством задач, которые стоят перед нами, мы справимся. Самое главное, что наш город будет продолжать развиваться и становиться всё краше и краше», — отметила Наталья Мельник.

Как распределят средства

Наибольшую часть финансирования городские власти направят в сферу образования: более 31 млрд руб. в 2026 году и около 88 млрд руб. за три года.

На дорожное строительство и развитие транспортной системы выделяется 17,1 млрд руб. в 2026 году и 54 млрд руб. на трёхлетний период.

Значительные средства — 6,7 млрд руб. за три года — выделены на переселение граждан из аварийного жилья. При поддержке региональных властей на капремонт фасадов многоквартирных домов и установку архитектурной подсветки в 2026-2027 годах планируется направят более 2 млрд руб. Всего за три года будут отреставрированы 75 фасадов.

На нужды ЖКХ и благоустройство в следующем году предусмотрено 9,6 млрд руб., а общий объём средств на эти цели из городской казны составит около 26 млрд руб. за три года.

Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов обратил внимание на то, что ремонт и благоустройство дворов — «это важная тема, которая волнует жителей, а запрос на неё колоссальный».

«Более 740 млн руб. запланировано в трёхлетку на эти цели, очень важные для пермяков. Не могу не становиться также на вопросах расселения и вообще борьбы с ветхим и аварийным жильём. У нас заложено 6,5 млрд руб. Цифра серьёзная. Все мы знаем, что принята и пошла в действие краевая программа до 2031 года. Поэтому здесь тоже темпы точно не будем снижать, а будем стараться наращивать», — сказал Спиридонов.

Приоритетом в социальной сфере остаётся укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Так, в столице Прикамья при поддержке краевых властей продолжится строительство трёх новых школ: в Ленинском и Индустриальном районах, а также Инженерной школы на ул. Веденеева. На эти цели в течение трёх лет направят 4,6 млрд руб. В рамках напроекта «Молодёжь и дети» в городе капитально отремонтируют 25 зданий образовательных учреждений. На направление «Школьный двор» регионального проекта «Комфортный край» выделено 149 млн руб. Более 500 млн руб. планируется направить на создание спортивных площадок в образовательных учреждениях. Также будут выделены средства на обновление детского оздоровительного лагеря «Фортуна» в размере 150 млн руб.

Фото: telegram-канала Дмитрия Махонина

В сфере культуры около 670 млн руб. выделяются на капремонт пяти учреждений дополнительного образования. Кроме того, планируется модернизировать все городские библиотеки: в течение трёх лет обновят 23 учреждения.

«Ключевым вопросом сегодняшней повестки пленарного заседания стал вопрос, связанный с принятием главного финансового документа во втором чтении. В бюджете по-прежнему планируются достаточно серьёзные расходные статьи на выполнение социальных обязательств перед населением Перми. Деньги, заложенные на наш социальный блок, достаточно существенные. Мы также планируем продолжить вопросы модернизации и создания спортплощадок в образовательных учреждениях», — резюмировал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.