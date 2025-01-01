Основы успеха Пермская команда провела интенсив для юных новаторов из Удмуртии Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

Пермский край принимает активное участие в мероприятиях Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России. В регионе выстроена целая система подготовки юных новаторов. Талантливых учеников поддерживает школа молодёжного и детского технологического предпринимательства «Гении Прикамья», созданная при поддержке министерства образования и науки Пермского края и Дирекции межвузовского кампуса.

Для ребят разработан двухдневный интенсив «Создай свой стартап за 48 часов», предполагающий теоретическую и практическую части. Совместно с командой опытных специалистов школьники разбирают основы разработки научно-технических проектов, осваивают азы технологического предпринимательства, а затем представляют собственные решения, лучшие из которых участвуют в конкурсе «Гении Прикамья» в Перми.

С каждым годом на конкурс поступает всё больше новых проектов, и география его расширяется — в нём принимают участие школьники не только из Пермского края, но и из Республики Удмуртия и других регионов страны.

Так, двухдневный интенсив для юных новаторов команда «Гениев Прикамья» провела в Ижевске на базе школы №35. Событие объединило 100 талантливых детей из пяти образовательных учреждений столицы Удмуртии.

«Первый день посвятили основам: как генерировать идеи, применять теорию решения изобретательских задач, разбираться в экономике стартапа, строить бизнес-модели и анализировать конкурентов. А на второй день участники уже представили свои проекты», — рассказывает основатель регионального ресурсного центра «Гении Прикамья» и директор пермского филиала юридической фирмы «Городисский и Партнёры» Дарья Йосеф.

Разбившись на четыре команды, школьники проходили серию занятий у пермских специалистов, в процесс при этом включились и педагоги. Ребятам предложили решать задачи, требующие нестандартного подхода. Например, создать цепочку из канцелярских скрепок, демонстрирующую важность командной работы, или построить высокую башню из карт и из пластиковых стаканчиков. Для победы в данных случаях нужно было выйти за рамки обычного мышления. Как подсказала руководитель филиала «ТРИЗ-Прикамье» и куратор юных изобретателей Оксана Веденеева, одно из ключевых правил ТРИЗ: «Первую мысль — отбрось и думай дальше», и второй принцип, действующий при решении подобных задач — «Разрешено всё, что не запрещено».

Вторая группа училась через игру генерировать новые идеи. Объединив четыре случайных предмета, школьники должны были сгенерировать и представить перед аудиторией идею собственного стартапа. Например, получив чайник, джинсы и носовой платок, 10-классники из школы №5 придумали брюки с функцией подогрева и высокой впитываемости.

Ребят из третьей группы учили работать с искусственным интеллектом. Они изучали, в частности, как с его помощью можно выстраивать финансовую сторону проекта, маркетинговую стратегию, проводить анализ конкурентов, находить партнёров.

Четвёртая группа постигала азы работы с построением портрета целевой аудитории, знакомилась в востребованными технологиями. Кроме того, ребятам рассказали, чем стартап отличается от малого бизнеса и как создать успешный инновационный продукт.

Также в основной части мероприятия школьников Удмуртии познакомили с высшими учебными заведениями Пермского края и рассказали о возможностях межвузовского кампуса «Будущее Пармы», строительство которого в данный момент осуществляется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в столице Прикамья.

И школьники, и педагоги, дали высокую оценку интенсиву.

«Полученные на акселераторе знания пригодятся ребятам вне зависимости от выбранной ими профессии. Хотелось бы, чтобы подобные интенсивны стали регулярными для школьников Удмуртии», — отметила заместитель директора школы №91 Ижевска Елена Трефилова.

Добавим, что школа молодёжного и детского технологического предпринимательства «Гении Прикамья» реализуется при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, АНО «Дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в рамках реализации мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в РФ, во исполнение Указа Президента РФ №231 от 25.04.2022 г. «Об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий».

