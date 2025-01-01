Год, который мы построили Реализованные и новые проекты девелопера ОНИКС Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ОНИКС Девелопмент

На улицах Перми зажглись гирлянды, наш город меняется до неузнаваемости. Но краевая столица преображалась весь год. Большой вклад в новый облик Перми вносят девелоперы — город растёт, становится красивее, уютнее и комфортнее.

«Оникс» — один из ведущих застройщиков Пермского края, входит в ТОП-3 по объёму строительства (по данным портала ЕРЗ на 1 декабря 2025 года). 2025 год стал временем активного роста и воплощения философии: «Не просто строить, а создавать среду для жизни». В настоящее время в активной стадии строительства находится 155 357 кв. м жилья.

От мечты до ключей: дом «ВЕРН» в историческом центре

В марте 2025 года завершён особенный проект — коллекционный дом бизнес-класса «ВЕРН» по ул. Пермской, 6. Мечта о камерном доме превратилась в реальность для тех, кто ценит приватность и высокий уровень комфорта. «ВЕРН» — это продуманная философия жизни, начинающаяся с порога: шикарное лобби в стилистике стим-панк, уютный двор-патио на стилобате, в квартирах — высокие потолки и большие окна, изюминка проекта — соседский центр и терраса на крыше с великолепным видом на Каму. А за порогом дома — историческая и культурная среда: от неспешных прогулок до вечера в театре.

«Мы создавали проект с вниманием к деталям, — комментирует директор «Оникс» Демид Кузьмичев. — А самая большая благодарность для нас — доверие жителей».

ЖК «Мир»: продолжение хорошей истории

Жилой комплекс «Мир» (ш. Космонавтов, 309а) — не просто новостройка. Это «ворота города», дом первым встречает пермяков по дороге из аэропорта. В июне этого года девелопер «Оникс» завершил строительство II очереди ЖК, новосёлы уже получили свои заветные ключи. В начале следующего года сдаётся III очередь, всего в ЖК будет пять секций.

ЖК «Мир» — это яркий проект в пяти минутах от Черняевского леса. Большой закрытый двор-парк с разнообразными сценариями отдыха для всех жителей, безбарьерная среда и уютные холлы, в каждой секции — кладовые и колясочные. Панорамное остекление балконов — наслаждайтесь завораживающими видами города. Территория вокруг ЖК развивается — на 2026 год запланирована реконструкция шоссе Космонавтов, а это значит, что добраться в любую точку города можно будет быстрее.

ЖК «Романтик»: кирпичные дома и завораживающие виды на Каму

Фото предоставлено ОНИКС Девелопмент

Камерный квартал на берегу Камы в Закамске по ул. Кировоградской, 28. В 2025 году началось строительство и продажи II очереди проекта.

«Романтик» — дом для городских мечтателей, живущих в гармонии с природой, но держащих руку на пульсе. Квартал вобрал лучшее от города с его комфортом и динамикой, зелёным оазисом с чистым воздухом и красивыми пейзажами.

Шестиэтажные дома из кирпича — и всего шаг до новой набережной, уютные дворы без машин, продуманное озеленение и зонирование — каждый житель найдет свой уголок. Просторные холлы, сквозные подъезды, колясочные и кладовые — всё для комфортной жизни в новом доме. Квартиры от студий до 4-комнатных евроформата, на первых этажах — варианты с роскошными террасами и квартиры со вторым светом. Уже в следующем году новосёлы получат ключи от I очереди.

Природа в сердце города: квартал «Аксиома»

Настоящая гордость девелопера «Оникс» — жилой квартал «Аксиома» по ул. Спешилова, 112. Это первый проект комплексного развития территории Камской долины. Локация ЖК — редкое для мегаполиса сочетание: в сердце города, но в окружении соснового леса.

Перспективный район: активно строится современный медицинский кластер, появится межвузовский кампус, спортивные объекты, школа, а также новый мост через Каму.

Квартал состоит из невысоких домов 8-10 этажей, зелёных дворов без машин и пешеходного бульвара, проходящего через всю территорию. Благоустроенный сквер в 2,3 га будет наполнен релакс-зонами, беговыми дорожками, игровыми и фитнес-площадками. Застройщик предлагает более 30 вариантов планировок, включая эксклюзивные варианты с террасами на крыше. Для удобства жителей появится детский сад на 370 мест, поликлиника, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и множество других полезных сервисов. Это не просто покупка квартиры — это отличные инвестиции в будущее.

«НАЧАЛО» новой жизни: новый дом в центре Гайвы

Фото предоставлено ОНИКС Девелопмент

В конце уходящего года «Оникс» пополнил свой портфель еще одним проектом: в октябре стартовали продажи в доме «НАЧАЛО» по ул. Писарева, 33б. Это семейный дом комфорт-класса в тихом центре микрорайона Гайва. Всё, что нужно для комфортной жизни, находится рядом: стадион, парк, ДК им. Чехова, торговые центры, детские сады, школы и остановки транспорта.

Единый вход на территорию дома — уютное пространство для гостей и жителей. Здесь можно встретить курьера, подождать такси, выпить чашку ароматного кофе, забрать посылку из пастомата.

Отсутствие машин, много зелени, экологичные материалы площадок — двор не просто территория, а центр притяжения для всех, кто ценит добрососедские отношения. В каждой секции сквозные подъезды. Внутри — уютные холлы, колясочные и кладовые.

Лучший способ предвидеть будущее — это его создавать

В 2026 году «Оникс» планирует старт новых интересных проектов. Компания остаётся верна своей философии: «Мы за создание пространства, где хочется жить, работать и растить детей. Где каждый квадратный метр продуман до мелочей, и всё вокруг работает на комфорт будущих жителей».



ОНИКС Девелопмент

Пермь, ул. Островского, 44а

+7 (342) 248-51-19

oniks.info Контакты:Пермь, ул. Островского, 44а+7 (342) 248-51-19

Реклама. ООО «СЗ«Компас». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8i5vs94RuFoqj2A5xcEisKYABRrTEhy9o3ixTytX2k3k3mFyZd

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.