От каменного века до современной нефтедобычи

После ремонта открылся обновлённый Осинский краеведческий музей

Осинский музей

  Министерство культуры Пермского края

Два года в Осинском краеведческом музее шёл капитальный ремонт. Музей располагается в одном из первых каменных строений города — бывшем соборе Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1791 — 1824 годах; по словам заведующей музеем Елены Коноплёвой, к началу ремонтных работ здание было в довольно неприглядном виде. Сейчас же изменения очевидны: сияет светлый и чистый фасад, обновились колонны и крыльцо, где впервые появился удобный пандус для маломобильных посетителей. Новые оконные рамы — не деревянные, а металлические, как было в соборе изначально.

Самый большой объём работ был проведён на чердаке и крыше здания: были заменены чердачные перекрытия, стропильные и подстропильные конструкции. Обновился и интерьер: заново покрашены стены, отреставрированы декоративные элементы, а на втором этаже — паркетный пол. Была полностью заменена электропроводка, появилась новая система сигнализации.

На протяжении всего времени, пока шёл ремонт, музей продолжал принимать посетителей. Работал отдел природы, на первом этаже по-прежнему можно было осмотреть знаменитую диораму Евгения Данилевского «Взятие Пугачёвым крепости Оса» и экспозицию, посвящённую зимовке в Осе экспедиции Витуса Беринга. Сотрудники музея так организовали график работ, что косметический ремонт на первом этаже шёл преимущественно по понедельникам, когда музей закрыт для посетителей, а также после завершения рабочего дня. Многие смотрители оставались в эти дни работать сверхурочно.

Второй этаж, на котором располагается основная историческая экспозиция «Оса — уездный город», был закрыт полностью, поэтому открытие музея после ремонта, которое произошло 5 декабря, стало настоящим праздником для небольшого города, ведь Оса — популярное туристическое направление в Прикамье, и музей — один из ключевых объектов в туристической программе.

К открытию коллектив музея обновил основную экспозицию, посвящённую социально-экономическому, духовному и культурному развитию Осы в XIX — начале XX вв.

Комплекс предметов «Осинское городище», который располагался ранее в коридоре второго этажа, был перемещён в основное выставочное пространство. Археологические находки дополнили раздел о народном образовании Осы: памятник археологии открыл один из героев экспозиции — Фёдор Иванович Петровых (1884-1969 гг.), учитель естественных наук городского четырёхклассного училища, краевед, просветитель, стоявший у истоков музейного дела в Осе.

Раздел «Народное образование» дополнился предметами, поступившими в фонды музея из коллекции местного профессионального колледжа, который работает в здании бывшей женской гимназии: книгами, гимназическими тетрадями, подлинными документами и фотографиями учащихся.

Изменился и дизайн экспозиции: появились новые подиумы, манекены в исторических костюмах, большие баннеры с панорамой нагорной части Осы конца XIX века. Пространство дополнили небольшие деревянные садовые скамейками в стиле модерн, которые были распространены в Осинском уезде на рубеже XIX — XX веков. Это решение художник-экспозиционер Олег Токманцев предложил ещё в 2008 году, и вот сейчас оно, наконец-то, было реализовано. Лавочки — не просто деталь выставки, но и дополнительное удобство для посетителей.

В ближайшую пятницу, 19 декабря, открывается ещё одно отремонтированное пространство на втором этаже музея — выставочный зал для временных экспозиций. Здесь будет работать выставка краснокамского живописца Константина Матвиенко.

Работа над основной экспозицией продолжится: к 9 мая 2026 года будет открыт раздел «Оса в годы Великой Отечественной войны», а позже в течение 2026 года — совершенно новый раздел, посвящённый истории нефтедобычи в Осинском районе. До сих пор эта важная для территории тема никак не была представлена в музее.

Ремонт музейного здания проходил в рамках программы Министерства культуры Пермского края «Пермский край — территория культуры». Ранее «Новый компаньон» писал о новых экспозициях в других важных музеях прикамских территорий — Чердынском краеведческом музее им. А.С. Пушкина и Коми-Пермяцком краеведческом музее имени Петра Субботина-Пермяка.

