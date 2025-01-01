От опор до газонов В Прикамье в 2025 году по нацпроекту провели работы на 35 мостах и путепроводах Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В последние годы в Пермском крае особое внимание уделяется ремонту искусственных сооружений — мостов и путепроводов. Только в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, работы были выполнены на 35 таких объектах, 17 их них — регионального значения, 18 — местного.

В министерстве транспорта Прикамья пояснили, что по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина, контрактация объектов ведётся заблаговременно. Таким образом, удаётся выполнять ремонты на части сооружений на год ранее планируемого срока. В 2024 году такими объектами стали мосты через реки Бадьюшку, Лолог, Ореховку, Мось, Кемзелку, Низьву, Купроску и путепроводы на Восточном обходе Перми и через ж/д пути и р. Данилиху на автодороге Стахановская — Ива.

Из 17 региональных объектов текущего года работы были выполнены на 15 мостах и двух путепроводах, при этом на девяти из них проведён капитальный ремонт. Их общая протяжённость составила 800 погонных метров. Самым длинным объектом 2025 года — 250 м — стал мост через Усьву в Чусовском округе, расположенный на самом въезде в Чусовой.

В ходе ремонтных работ на сооружении были полностью заменены покрытие и все деформационные швы. Также подрядная организация очистила от старой краски опоры и пролёты моста, провела их антикоррозионную обработку и покрасила заново. Отремонтированы береговые бетонные сооружения, обустроены водоотводные лотки для сброса дождевой воды с покрытия моста, выполнено благоустройство — установлены новые опоры со светодиодными светильниками, появились барьерное ограждение и тротуар.

Таким образом, удалось повысить надёжность моста и его пропускную способность — ежедневно по нему передвигается большое количество транспорта, включая автобусы пригородных и межмуниципальных маршрутов.

Второй по протяжённости объект 2025 года — мост через Вильву на региональной дороге Кунгур — Соликамск. Это сооружение было построено в 1964 году, и последний раз его реконструировали в 1996 году. Объект очень важен и для нескольких десятков тысяч жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи, Кизеловского угольного бассейна, и для Прикамья в целом. Мост ведёт к крупным промпредприятиям, популярным туристическим локациям, через него идёт большой поток тяжеловесного транспорта.

Ремонт объекта проходил в два этапа. В 2024 году подрядная организация привела в нормативное состояние правую сторону — полностью заменила старые пролёты и балки пролётных строений, нарастила по ширине опоры, уложила новое покрытие. В текущем году аналогичные работы были проведены на левой стороне моста.

Также на дороге Кунгур — Соликамск в нормативное состояние приведён путепровод по ул. Юности в Чусовом.

Кроме того, в нормативное состояние в 2025 году приведены мосты и путепроводы на автодорогах Полазна — Чусовой, Кудымкар — Гайны, Чернушка — Тюш, Ильинский — Чёрмоз и других.

В текущем сезоне объёмы работ этого года выполнены на 100%, ремонт части объектов при этом завершится в 2026 году. В минтрансе региона рассказали, что это мосты через реки Брусун и Шушпанка на дороге Полазна — Чусовой, через реку Тюндюк на автодороге Барда — Куеда и через реку Большой Явыш на автодороге Кунгур-Соликамск.

Значительный объём работ был выполнен на объектах местного значения: отремонтировано свыше 1,2 тыс. погонных метра мостовых сооружений в 12 муниципалитетах региона.

Два объекта удалось привести в нормативное состояние в прошлом году — путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху на автодороге «переход Стахановская — Ива» в Перми и мост через реку Купроску на автодороге «Габово — Купрос» — Участок «Евсино — Купрос» в Юсьвинском округе.

В сезоне 2025 года отремонтированы 16 объектов, одним из знаковых стал мост через Ирень на ул. Красноармейской в Кунгуре длиной 112 м. Работы начались в прошлом году, движение транспорта было полностью закрыто. В рамках капитального ремонта старое сооружение заменили на новый железобетонный мост, при этом габариты практически не изменились, новый объект лишь по высоте стал на метр больше. Также подрядная организация провела благоустройство: обустроила тротуары, пешеходное и барьерное ограждение, газоны. Все работы удалось завершить на полгода раньше планируемых сроков, и движение по новому мосту открылось уже 10 сентября текущего года.

Среди объектов местного значения самым протяжённым стал путепровод длиной 115,4 м на ул. Депутатской в Верещагино, связывающий две части города и выводящий транспорт на дорогу Очёр — Верещагино — Сива. Здесь проведены работы по капитальному ремонту сооружения, обустройству освещения и тротуаров. Среди объектов 2025 года также мосты через реки Большая Травянка, Сирья, Тазмер, Новиковка, Сулай, Кузьва, Кожухарка, Сылва, Егошиха, Очер, Тулва, Савинка, Шудья.

В ближайшие шесть лет на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета региону планируется выделить более 35 млрд руб., добавляют в краевом минтрансе. Дополнительно из казны Прикамья ежегодно выделяется свыше 3 млрд руб. На эти средства за предстоящую шестилетку планируется отремонтировать и реконструировать не менее 200 дорог общей протяжённостью 350 км и не менее 140 мостов.

