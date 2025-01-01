Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское пианино — герой кинофильма Стали известны результаты конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино 2025» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Кристалл-центре» 11 декабря состоялась публичная защита проектов конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино», который провёл Пермский центр развития кинопроизводства при поддержке министерства культуры Пермского края.

Прием заявок на питчинг проходил с 6 октября по 16 ноября 2025 года. Центр развития кинопроизводства получил 50 заявок, что на 30% больше, чем в 2024 году.

Для очной защиты проектов в Пермь прибыли кинематографисты из Перми и Березников, а также Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Они представили членам экспертного совета и гостям мероприятия 18 проектов фильмов, вошедших в шорт-лист питчинга. Экспертному жюри — Владимиру Тодорову, продюсер по документальному контенту Okko; Екатерине Вульфович, креативному продюсеру документального направления Premier и RuTube; Андрею Ананину, режиссёр, продюсеру, директору киностудии «СТАЯ.ДОК» и Евгению Григорьеву, режиссёру, продюсеру, директору по развитию Свердловской киностудии — пришлось очень нелегко: проекты-финалисты так и просились на экран, а выбрать надо было всего три названия.

В номинации «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в неигровом кино, хронометраж фильма — не менее 15 минут) победителем стал проект «Точка возврата» (18+) режиссера Сергея Емельянова (Пермь) — наблюдение за жизнью на точке эвакуации добровольческого подразделения в зоне СВО.

В номинации «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж — не менее 52 минут) — два победителя.

Фильм «Русский Милан: Пермь» (16+) посвящён исследованию пермской моды и пермских модных брендов. Режиссёр — Никита Кононов (Москва).

Фильм «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз» (12+) — исследование феномена советского пианино и его влияния на формирование советского человека на примере пермской фабрики музыкальных инструментов «Кама». Режиссёр — Ольга Аверкиева, автор сценария — Елена Растянис.

Драматург Елена Растянис и режиссёр Иван Кустов на премьере спектакля "Кама. Фабрика". Фото: Никита Лимонов

Елена Растянис давно занимается историей производства музыкальных инструментов в Пермском крае. В 2024 году вместе с режиссёром Иваном Кустовым и театром «Открытый код» она выпустила документальный спектакль «Юманов. Первый рояль» (12 +) — о предпринимателе, создавшем в Перми первую, ещё дореволюционную, фабрику музыкальных инструментов. Совсем недавно состоялась премьера следующей их работы — спектакля «Кама. Фабрика» (12 +) о производстве знаменитых фортепиано, стоявших в каждом классе каждой музыкальной школы Перми.

И вот теперь — фильм по тому же материалу. По словам автора, он будет совсем не похож на спектакль.

Елена Растянис, драматург, сценарист:

— Спектакль был ориентирован на пермскую историю и на пермскую публику. Мы исследовали историю пермской фабрики «Кама», ориентировались на местную аудиторию, работали с местной памятью, с местной ностальгией и с общим нашим детством. Фильм же рассчитан на федеральную аудиторию. Впервые в этом питчинге принимали участие представители платформ ОКKО и Premier, и есть договоренность между Пермской кинокомиссией и представителями этих платформ, что фильмы-победители будут на них размещены.

Кроме того, сам подход и концепция — принципиально другие: спектакль — про то, как создавалась пианино, это история рождения пианино, мы показывали последовательность операций, которые приводили к рождению звука и музыки; а фильм — это исследование феномена самого популярного советского музыкального инструмента. Пианино в Советском Союзе было культовым инструментом, больше, чем просто музыкальным инструментом. Оно работало как социальная лестница, это был иерархический инструмент, статусный, он был маркером благополучия. Почему, кем и зачем был создан этот культ, когда и почему он распался и что происходит с его отголосками сейчас — вот об этом будет фильм.

В нём будет две линии. Одна — историческая, мы будем исследовать историю страны на примере музыкальной фабрики «Кама», которая работала в Перми. В Советском Союзе работало более 40 фабрик, которые делали пианино, и они все были похожи на «Каму», и эта история музыкального производства полностью «зеркалит» общую историю страны по всем основным вехам. Для создания этой исторической линии мы сотрудничаем с экспертами: Татьяной Сергеевной Бахаревой, исследователем музыкальной истории Перми, и Галиной Александровной Янковской, доктором исторических наук, которая давно занимается историей советской культуры, а также с другими федеральными экспертами.

Вторая сюжетная линия — современная. Она связана с молодыми пермскими художниками, которые самостоятельно тоже заинтересовались этой темой. Они будут ходить по объявлениям с Avito «Отдам пианино за самовывоз», записывать интервью с владельцами. У нас есть договоренность с молодым пермским реставратором, который берётся отреставрировать для нас пианино, которое отдают «за самовывоз», и по результатам всего этого мы планируем выставку.

В этом году конкурсный отбор «Питчинг неигрового кино» прошёл второй раз. Впервые он состоялся в Перми в 2024 году. Его победителями стали четыре проекта. Три из них уже завершены, четвёртый находится в завершающей стадии.

В категории «Короткометражный неигровой фильм» победил проект «Четыре зеркала» (16+) сценариста Елены Филимоновых и режиссёра Алексея Романова. Фильм посвящён семейной истории художницы Татьяны Нечеухиной.

Это история о том, как художница Татьяна Нечеухина после смерти матери обнаружила, что её сёстры и брат воспринимают жизнь в семье совсем не так, как она сама. В их рассказах образ матери разнится до такой степени, что кажется, будто все они говорят о четырёх незнакомых друг с другом женщинах. В беседах с родными Татьяна открывает для себя заново мир собственной семьи, в которой росла и которую, казалось бы, знала досконально всю жизнь.

Проект реализует продюсерский центр «Капризка».

В категории «Полнометражный неигровой фильм» победил проект «Откуда я уйду» (12+) Ольги Аверкиевой. Именно этот фильм — единственный незавершённый из финалистов прошлого года. Авторы намерены доснять его к марту.

Молодая, современная и успешная директор краеведческого музея уже четыре года нарушает спокойствие степенной жизни небольшого исторического города Чердынь на севере Пермского края. Многое меняется под её натиском, а девушка всё больше влюбляется в это историческое пространство. Но Ирина Трофимова устала: часто приходится делать то, что у неё хорошо получается, но не нравится ей.

Реализацией проекта занимается индивидуальный предприниматель Наталья Багаева.

В номинации «Дебют» в прошлом году победителями стали два проекта — «8000» (16+) Юрия Цодиковича и «Мама впервые» (16+) Андрея Попова и Надежды Тимоляновой.

«8000» — фильм в жанре роуд-муви.

Из-за повышения «утильсбора» и желания сэкономить люди самостоятельно заказывают автомобили из-за рубежа и выбирают вариант самостоятельного перегона с Дальнего Востока — с незабываемым путешествием через всю страну, с посещением далёких достопримечательностей, вроде острова Русский и озера Байкал, с дегустацией необычных блюд китайской и бурятской кухонь, с визитом в гости к друзьям, к которым иначе, может, и не добрались бы никогда. И с приключениями, не всегда приятными.

В аннотации фильма «Мама впервые» сказано:

«Материнство у каждой женщины своё, оно состоит из абсолютно разных моментов — как счастливых, так и горестных. Наш проект раскрывает это разнообразие эмоций и чувств. Фильм — поддержка мам, которые впервые сталкиваются с трудностями материнства. Наши героини поделятся историями, которые раскрывают сложности на пути становления мамой. Принцип интервью с элементами наблюдения наиболее полно раскрывает тему и погружает зрителя в переживания женщин».

Проект реализует продюсерский центр «Капризка».

В настоящее время Центр развития кинопроизводства прорабатывает фестивальное продвижение этих фильмов, после чего они выйдут к широкому зрителю.

Кинопроизводство — ключевая креативная индустрия Пермского края, стратегическая область для регионального министерства культуры. Особая программа рибейта — возмещения части расходов на кинопроизводство для киносъёмочных групп, работающих на территории Пермского края — привлекла в регион большие кинопроекты, и в нынешнем году в Губахе, где снимается много художественных фильмов и сериалов, даже открылся Музей кино.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.