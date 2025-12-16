Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Год, полный открытий В Кудымкаре 6 декабря состоялась завершающая церемония программы «Точка на карте. Точка интереса» Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Коньшина

Когда Кудымкарский округ выиграл право стать Центром культуры Пермского края в 2025 году, региональный министр культуры Алла Платонова уверяла, что выбор не был продиктован юбилеем территории — 100-летием Коми-Пермяцкого округа, просто кудымкарская программа «Точка на карте. Точка интереса» оказалась объективно лучше программ конкурентов. Однако события Центра культуры гармонично вписались в общую стратегию юбилея и стали её важнейшими пунктами. В Кудымкаре и окрестностях за год прошло около 160 культурных событий: что-то — в рамках специальной программы «Пера мааа отир — люди Дальней земли», что-то — в календаре традиционных праздников проекта «59 фестивалей 59 региона», а 22 события — в рамках программы Центра культуры Пермского края.

Всё вместе дало синергетический эффект: думается, в нынешнем году чуть ли не каждый житель Прикамья, а также многие жители России побывали в Коми-Пермяцком округе, и все эти поездки запомнили надолго.

Лето 2025 года в Коми-Пермяцком округе стало настоящим культурным марафоном. События проходили не только в Кудымкаре, но и в посёлках Пожва и Гайны, сёлах Юрла и Кочёво, деревнях Кукушка и Бачманово — всего в 30 населённых пунктах Коми-Пермяцкого округа, а также в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.

«Точка на карте…» не стала исключением. Кудымкарский округ — это не только коми-пермяцкая столица, но и деревни Верх-Иньва, Шадрина, Кува; они-то и стали главными «точками интереса».

На церемонии закрытия программы 6 декабря гости и организаторы вспоминали главные события этого примечательного года.

В Верх-Иньве 7 июня прошёл незабываемый симфонический концерт под открытым небом: впервые за последние 30 лет звучала национальная коми-пермяцкая опера — «Синва» Александра Клешнина, написанная по мотивам поэтической драмы Марии Сторожевой «Дочь седого тумана». За возрождение «Синвы» взялась Надежда Мусатова, руководитель народного ансамбля «Шондiбан». Именно она стала автором проекта «Синва на Иньве» (6+). Небесная дева Зарань (она же Синва, что значит «слеза») встретила охотника Перу на высоком берегу Иньвы. Именно в этом месте состоялось новое исполнение «Синвы». Оркестровку создал пермский камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова, он же выступил на музыкальном пленэре, главные партии исполняли коми-пермяцкие артисты — взрослые, из ансамбля «Шондiбан», и юные — из местной музыкальной школы, которая носит имя Александра Клешнина.

В деревне Шадрина 14 июня 2025 года прошёл традиционный и популярный праздник деревенского гостеприимства «Гор гöгöр» — «Вокруг печки» (0+), и в тот же день были презентованы результаты дизайн-экспедиции «Калиточка», во время которой дизайнеры, архитекторы и волонтёры благоустроили пять деревенских гостевых домов. Отголоски этих событий вошли в программу заключительного праздника 6 декабря: все гости могли на мастер-классах расписать дощечки и прибить их к символическому деревенскому забору.

Ещё один мастер-класс стал отголоском ночного пленэра «Ночь на Куве» (0+), который состоялся на берегу пруда в старинном строгановском селе 26 июля. Здесь под руководством художников и кураторов из группы «Край» участники детского творческого лагеря — апсайкл-кэмпа — представили новый арт-объект — шалаш, созданный из старого дерева и декорированный в технике выжигания. На закрытии программы гости тоже смогли создать картинку в этой технике на мастер-классе под руководством художников.

Разумеется, на церемонии присутствовали «бабушки-блогеры»: в течение всего года в рамках программы работала лаборатория «Блогеры культуры», на которой её куратор Елена Истомина устраивала мастер-классы журналистов, SMM, фотографов и видеооператоров. Финалистами лаборатории стали четыре женщины в возрасте 50+ из разных сёл Кудымкарского муниципального округа, которые успешно вели свои странички ВКонтакте и телеграм-каналы. Так, Марина Радостева на протяжении всего юбилейного года вела видеоблог, разъезжала по всему Коми-Пермяцкому округу, опрашивала людей, делала ролики из серии «Говорим по-коми-пермяцки».

Одна из главных традиций программы «Пермский край — территория культуры», в рамках которой определяются «Центры культуры Пермского края», — это то, что кроме интересных событий она оставляет на территории материальные объекты.

Фото: Анастасия Коньшина

В день закрытия программы «Точка на карте. Точка интереса» рядом с Культурно-деловым центром Кудымкара открылась арт-тропа «Чуды всюду» — маршрут из семи арт-объектов, созданных по мотивам коми-пермяцкого фольклора и легенд о загадочном народе чуди. Художественные объекты выполнены в разных техниках — бронза, бетон, керамика и мозаика. На маршруте можно встретить чудинку под грибом, чудинку с блином, 12 чудинок и серп, чудь с коровой, чудь с ящерицей, чудь на ладошке и чудинку в траве. Арт-тропа проходит от Культурно-делового центра до скульптур Лешего и буквы Ö, территория вокруг которых в рамках программы «Точка на карте...» прошла ландшафтную реновацию, превращая привычные городские пространства в открытый музей и новый туристический маршрут.

Ещё один важный объект, открытый благодаря программе «Точка на карте. Точка интереса», — это «Культурная тренажёрка», новое творческое пространство во дворе Культурно-делового центра. Здесь были обустроены пустующие помещения, и там теперь будут проходить квартирники, перформансы, гаражные распродажи и многие другие события.

6 декабря здесь состоялась весёлая физкультурная разминка для всех желающих, а завершился день первой гаражной распродажей: сувениры ручной работы продавались не за деньги, а за «точки» — деревянные монетки, которые гости получали на разных этапах церемонии закрытия программы.

Как всегда, работу «Центра культуры» курировал Пермский дом народного творчества «Губерния», определяя не столько событийное наполнение, сколько смысловые акценты.

Татьяна Санникова, директор ПДНТ «Губерния»:

— Очень интересно, как «Точка на карте» включилась в большой цикл других мероприятий и при этом не потерялась на фоне многочисленных событий. Очень успешно прошли и музыкальный пленэр на Иньве, и новый гастрономический фестиваль «Коми ели», и ночной лагерь на Куве. Культурно-деловой центр, который, по сути, был оператором программы, стал центром событий в новом качестве, выйдя за пределы стандартной культурно-досуговой работы. Мне очень нравится, что многие небольшие сообщества стали более заметными для нас и, судя по всему, более заметными для территории. Например, «бабушки-блогеры». Людей старшего поколения вовлечь в какие-то трансформации, изменения и заработать заинтересованность, лояльность и включённость, — это дорогого стоит. Поиск и находки сегодняшнего языка — музыкального, событийного, основывающегося не только на этнографии, не только на сарафанах, — мне кажется, является основным результатом программы.

Юбилей Коми-Пермяцкого округа стал в этом году одной из важнейших задач Министерства культуры Пермского края. Коми-пермяцкая культура год от года становится популярнее среди жителей Пермского края и известнее за его пределами. Это та краска, которая отличает наш регион от всех других российских территорий, поэтому «подсветить» коми-пермяцкую тему в связи с юбилеем — стратегическая задача, которую министр культуры региона Алла Платонова рассматривает как инвестицию в будущее региона.

Фото: Анастасия Коньшина

