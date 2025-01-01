Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С заделом на будущее В Перми вручены премии Пермского края в сфере культуры за 2024 год Поделиться Твитнуть

Валерий Сухин, Виктор Ильев и Дмитрий Махонин. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

Вручение премий Пермского края в сфере культуры в нынешнем году не таило «оскаровских» сюрпризов: имена лауреатов стали известны ещё в ноябре — сразу после того, как комиссия Законодательного собрания приняла соответствующее решение и отправила его на утверждение пленарного заседания краевого парламента. И всё же торжественная церемония 12 декабря в Органном зале прошла в атмосфере праздничного волнения: это событие уже по традиции подводит итог уходящего года в сфере культуры и открывает перспективы на будущее.

Премия Пермского края в сфере культуры нынче отмечает юбилей: она была учреждена в 1995 году и первый раз вручена в декабре того же года. С тех пор вручение премий под Новый год стало праздничной пермской традицией.

Основная идея награды, которую на всех этапах от выдвижения до вручения курирует Министерство культуры Пермского края, — популяризация и продвижение наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений искусства и проектов, ставших значительными событиями в культуре края и всей страны. Вручение премии — знак признания экспертного сообщества и принятия поклонниками искусства.

В этом году на соискание награды было подано 59 заявок в 10 номинациях. Лауреатами стали 34 человека, поскольку большинство премий присуждались творческим коллективам.

Церемония, организованная Центром по реализации проектов в сфере культуры, была динамичной и продуманной. Она началась нетрадиционно: первой сразу же была вручена награда в главной номинации — «Честь и достоинство». Поздравить лауреата на сцену вышли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель регионального Законодательного собрания Валерий Сухих.

Лауреатом в почётной номинации стал Виктор Афанасьевич Ильев — ключевая фигура в театральной педагогике Перми и Пермского края; выдающийся театральный педагог, профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра Пермского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Среди выпускников мастерской Виктора Ильева — руководители театральных коллективов, режиссёры, известные артисты кино и театров России.

В этой номинации важны не только достижения, но и личные качества лауреата. Все, кто знаком с Виктором Афанасьевичем, знают и ценят его безупречную интеллигентность, эрудицию, замечательное чувство юмора и любовь к своему делу.

Лариса Петрова получает награду из рук Дмитрия Макхонина.

Губернатор и спикер заксобрания вручили ещё одну премию, тоже очень важную для Пермского края — в номинации «Музыка». Из трёх претендентов, представленных Хоровой капеллой мальчиков, Пермским театром оперы и балета и Пермской краевой филармонией, комиссия выбрала авторский коллектив, создавший концертную программу «Перезвоны».

Масштабное произведение Валерия Гаврилина — хоровая симфония «Перезвоны» (6 +) — впервые в Перми прозвучало так, как задумывал автор: в формате яркого театрализованного действа с участием актёров, четырёх хоровых коллективов и оперных солистов. На создание «Перезвонов» Валерия Гаврилина вдохновило творчество Василия Шукшина; произведение повествует о жизни человека, его народа и их общей судьбе; композиция состоит из самых разных номеров — массовых народных сцен, монологов героя, колоритных зарисовок народной жизни.

За воплощение этого замысла премия была вручена пяти хормейстерам: Ларисе Петровой, Ларисе Белецкой, Дмитрию Батину, Ларисе Юрковой и Ирине Богатко.

Букет художественному руководителю проекта Ларисе Петровой трогательно преподнёс юный солист — воспитанник Хоровой капеллы мальчиков Филипп Емельянов.

Ксения Гашева и Ольга Апреликова. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

В номинации «Литература», где тоже было представлено три номинанта, лауреатом стала Ольга Апреликова — автор книги «Город звериного стиля. Посмотри в глаза чудовищ» (16 +). Писательница родом из Перми живёт в Санкт-Петербурге, и её большой и успешный фантастико-приключенческий роман, изданный в ведущем российском издательстве АСТ, — подарок родному городу в честь его 300-летия.

Подземный мир с его древними чудовищами, водяная ведьма Вит-эква, спелеология и геология, страшная красота Урала, нелегальные платиновые прииски, ожившая жуть мифологии манси, Кунгурская ледяная пещера, первая любовь и сам Город звериного стиля — всё это становится испытанием для силы духа героя и щедрости его сердца. «Город звериного стиля» позволяет читателю влюбиться в Урал, дает стимул для изучения мифологии его народов, геологии и спелеологии. Это настоящая ода Уралу: горнорудному, городскому, сельскому, учёному, юному и старому. Роман не столько о мистике, сколько о взрослении о поиске собственного пути.

Награду Ольге Апреликовой вручила её коллега — писательница, драматург, лауреат премии в сфере культуры Пермского края Ксения Гашева.

Авторский коллектив фестиваля "Причал". Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

Номинация «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» была одной из самых «многонаселённых» — целых десять претендентов! Лауреатом стал авторский коллектив музыкального фестиваля «Причал» (0 +), который в этом году расширился и преобразился: если прежде он позиционировался как музыкальное событие на судостроительном заводе — единственной действующей верфи на Урале, — то теперь его площадками стали отреставрированная дача купца Синакевича, народный музей Закамска, закрытая территория старой «ПлавМастерской», исторические улицы и объекты культурного и промышленного наследия Кировского района. Это позволило создать новую музыкальную, туристическую и событийную точку на карте города, по-новому открыть Кировский район для его жителей и приезжих. «Причал» демонстрирует возможность успешного объединения промышленной истории города с современными культурными практиками.

Логично, что награду в этой номинации вручал представитель судозавода — руководитель направления внешних связей и маркетинга «Пермской судоверфи» Алексей Пищальников.

«Причал» — проект учреждения культуры «ПермьКонцерт», его коллектив во главе с директором Ириной Кулёвой и получил награду, а сразу после вручения на сцене Органного зала выступили коллективы «ПермьКонцерта», постоянные участники «Причала» — ансамбли «Воскресение» и «Иваны».

Юрия Глотов вручает награду Анне Отмаховой. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

В номинации «Кино» было всего два претендента, но оба очень достойные: соревновались документальный фильм «Хранитель времени. Чагин» (6 +) и игровой короткометражный фильм «30 секунд» (6 +), спродюсированный фестивалем импакт-кино «Лампа», и это тот случай, когда «оба лучше»: лишь доли экспертных голосов позволили определить победителя, которым стала документальная картина о Георгии Николаевиче Чагине — пермском историке, этнографе, краеведе, докторе исторических наук, заведующем кафедрой русской истории, профессоре Пермского университета; а также о его малой родине — Чердынской земле, которой он посвятил свою жизнь.

Премию представителям съёмочной группы — сценаристу и режиссёру Анне Отмаховой и второму режиссёру Ольге Бадиной — вручил личный друг Чагина Юрий Глотов, кандидат технических наук, учредитель Пермского краевого центра подготовки кадров, участник этнографических экспедиций, организованных профессором.

Елена Старостина и творческий коллектив спектакля "Господа Головлёвы". Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

В номинации «Театр», как и в предыдущей, все претенденты — а их было целых семь — были достойны самых высоких наград; но вряд ли кто-то, по-настоящему знающий театральную жизнь Прикамья, смог бы оспорить справедливость решения экспертов, выбравших в качестве лауреата творческий коллектив Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина со спектаклем по роману Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» (18 +). Это, что называется, «настоящий драматический театр» — спектакль большой формы, наполненный, эмоциональный, с множеством подтекстов, с остроумной сценографией, с серьёзными актёрскими работами,

Заместитель председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России Елена Старцева вручила премию режиссёру и автору инсценировки Дмитрию Акимову и актёрам Лысьвенского театра Михаилу Тихомирову и Наталье Мироновой, создавшим мощные, выразительные образы Порфирия Головлёва и его матушки.

Рашид Дзунза вручает премию Ивану Сторожеву и Елене Симановой. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

В номинации «Изобразительное искусство» выбор был тоже непростым. Из четырёх претендентов комиссия выбрала памятник молодым рабочим оборонных заводов Перми периода Великой Отечественной войны, созданный ведущими скульпторами-монументалистами города Еленой Симановой и Иваном Сторожевым — творческим и семейным дуэтом.

История, представленная в скульптуре, рассказывает о совсем юных рабочих — подростках, которые в годы войны заменили отцов у заводских станков.

Председатель ветеранской организации «Пермских моторов» — у проходной этого предприятия установлен памятник — Рашид Дзунза, вручая скульпторам почётные дипломы, перепутал их и диплом Симановой вручил Сторожеву, а диплом Сторожева — Симановой. Лауреаты не протестовали: какая разница, если оба диплома всё равно будут в одной семье?

Номинация «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» тоже оказалась чрезвычайно конкурентной. Это неудивительно: «инклюзия» — ключевое слово для работы учреждений культуры Пермского края.

Елена Шиляева и Татьяна Санникова. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

Лауреатом премии в этой номинации стал авторский коллектив Пермского дома народного творчества «Губерния» во главе с директором Татьяной Санниковой, проводящий открытый фестиваль инклюзивного творчества «Преодоление» (6 +). В 2024 году в 14 мероприятиях проекта приняли участие 1600 человек, на конкурсную программу поступила 471 заявка из 33 муниципальных образований Пермского края и шести регионов Российской Федерации.

Премию лауреатам вручила звезда фестиваля — Елена Шиляева, мастер спорта России по танцам на колясках, многократная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы и чемпионка мира, тренер детско-юношеской группы Народного ансамбля танцев на колясках «Гротеск».

Даша Калина и коллектив Детского музейного центра. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

В номинации «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодежи) или с участием детей (молодёжи)» лауреатом стал коллектив Детского музейного центра Пермского краеведческого музея во главе с Ульяной Есаревой с выставочно-просветительским проектом «Кто там?!» (0 +). В игровой форме детям и семьям были представлены традиции и культура коми-пермяков как титульного коренного народа Пермского края. Авторы нашли способ связать реальные предметы из фондов краеведческого музея и материалы этнографических экспедиций. Все реальное в выставке стало немного условным, а бутафорское, мистическое, нематериальное — немного реальным.

Награду музейным педагогам вручала этновокалистка Даша Калина, которую можно назвать лицом нынешнего юбилея Коми-Пермяцкого округа.

В заключительной номинации — «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» — было представлено 12 проектов, каждый из которых является реализованным мероприятиям, направленным на сохранение и пропаганду культурного наследия Пермского края и формирование положительного имиджа региона. Обладателем премии в этой номинации стал творческий коллектив Березниковского историко-художественного музея имени Ивана Коновалова с проектом «День рождения Палат» (0 +).

В честь дня рождения Строгановских палат в Усолье прошли арт-резиденция художников, показ восьми театральных спектаклей, были проведены восемь популярных лекций молодых учёных, прошли мастер-классы ремесленных строгановских мастерских, была представлена выставка «Хранители». Финалом проекта стал форум — встреча «строгановских» территорий Прикамья и России.

Коллектив Березниковского историко-художественного музея и Сергей Кузнецов. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

Для вручения наград на сцену вышел Сергей Кузнецов, главный научный сотрудник отдела историко-архитектурных исследований Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), а для их получения — сотрудники Березниковского музея Светлана Осинникова, Ольга Сафрошенко, Татьяна Сидорова, Ксения Нигматуллина и Наталья Падерина.

Церемонию завершила знаменитая увертюра Исаака Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта» в исполнении учеников Пермской краевой специальной музыкальной школы, и со сцены прозвучало пожелание, чтобы эти дети в ближайшем будущем тоже стали лауреатами главной региональной премии в сфере культуры.

На сцене Органного зала - учащиеся Краевой специальной музыкальной школы. Фото: Александр Филимонов/Министерство культуры Пермского края

