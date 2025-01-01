Горнолыжный комплекс «Жебреи» Зима, в которую хочется возвращаться Поделиться Твитнуть

Всего полчаса пути от Перми — и вы уже в другом мире. В мире, где воздух пахнет свежим снегом и хвоей, где день начинается со спуска по мягкому склону, а заканчивается чашкой горячего шоколада с видом на огни вечерней горы. Всё это — ГК «Жебреи», один из самых уютных и душевных горнолыжных комплексов Пермского края.

Комплекс, который меняется вместе со своими гостями

За последние годы ГК «Жебреи» стал примером того, как небольшая база умеет расти, не теряя домашней атмо­сферы.

Каждый сезон здесь появляются новые сервисы и развлечения, и сезон-2025/26 не стал исключением. Руководство комплекса внимательно слушает гостей, а потому список обновлений получился внушительным.

Что нового в сезоне-2025/26

Новые зимние активности.

В этом сезоне комплекс расширил программу развлечений: появились снегоходы, включая катание на «банане» и тематические квесты.

Учебный склон стал удобнее

Один из главных акцентов этого года — развитие учебной зоны.

Для начинающих и детей:

■ увеличили площадь учебного склона;

■ сделали уклон чуть круче, чтобы обучение стало эффективнее;

■ подготовили площадку под установку воздушной подушки — важного элемента безопасности.

Расширение проката

В прокате заметно обновилась линейка оборудования: появились новые сноуборды, включая большие размеры для взрослых и облегчённые модели для детей; улучшилось общее состояние прокатного инвентаря.

Фанаты трюков смогут оценить обновлённый сноупарк. Также увеличили число инструкторов — особенно в детской школе, которая считается одной из сильных сторон комплекса. Детей здесь учат с трёх лет, и педагоги делают акцент не только на технике, но и на создании радостной, праздничной атмосферы.

Сервис становится продуманнее

Для гостей будет запущен трансфер, а для тех, кто хочет приехать на своём автомобиле, — предусмотрена большая парковка.

Трассы и атмосфера

Комплекс располагает семью трассами разной сложности. Работает современная система оснежения, благодаря которой сезон удаётся продлить даже в тёплую зиму. Для новичков — мягкие склоны и внимательные инструкторы, для опытных — скоростные участки и сноупарк.

Кафе на вершине — место силы

Отдельное удовольствие — заглянуть в кафе на вершине горы. Панорамные окна открывают вид на заснеженные холмы, а тёплая кухня и камерная атмосфера располагают к долгим разговорам после катания.

А встретит всех главный житель горы — Жабрик, который уже стал символом зимнего настроения и тёплой семейной атмосферы.

Почему «Жебреи» выбирают снова и снова

Потому что это место, где зима ощущается настоящей — уютной, семейной, искренней. Где можно на несколько часов или дней сбежать от городской суеты и вспомнить, за что мы так любим снег и мороз.

На правах рекламы.

