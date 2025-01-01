Горнолыжный комплекс «Жебреи»
Зима, в которую хочется возвращаться
Всего полчаса пути от Перми — и вы уже в другом мире. В мире, где воздух пахнет свежим снегом и хвоей, где день начинается со спуска по мягкому склону, а заканчивается чашкой горячего шоколада с видом на огни вечерней горы. Всё это — ГК «Жебреи», один из самых уютных и душевных горнолыжных комплексов Пермского края.
Комплекс, который меняется вместе со своими гостями
За последние годы ГК «Жебреи» стал примером того, как небольшая база умеет расти, не теряя домашней атмосферы.
Каждый сезон здесь появляются новые сервисы и развлечения, и сезон-2025/26 не стал исключением. Руководство комплекса внимательно слушает гостей, а потому список обновлений получился внушительным.
Что нового в сезоне-2025/26
Новые зимние активности.
В этом сезоне комплекс расширил программу развлечений: появились снегоходы, включая катание на «банане» и тематические квесты.
Учебный склон стал удобнее
Один из главных акцентов этого года — развитие учебной зоны.
Для начинающих и детей:
Расширение проката
В прокате заметно обновилась линейка оборудования: появились новые сноуборды, включая большие размеры для взрослых и облегчённые модели для детей; улучшилось общее состояние прокатного инвентаря.
Фанаты трюков смогут оценить обновлённый сноупарк. Также увеличили число инструкторов — особенно в детской школе, которая считается одной из сильных сторон комплекса. Детей здесь учат с трёх лет, и педагоги делают акцент не только на технике, но и на создании радостной, праздничной атмосферы.
Сервис становится продуманнее
Для гостей будет запущен трансфер, а для тех, кто хочет приехать на своём автомобиле, — предусмотрена большая парковка.
Трассы и атмосфера
Комплекс располагает семью трассами разной сложности. Работает современная система оснежения, благодаря которой сезон удаётся продлить даже в тёплую зиму. Для новичков — мягкие склоны и внимательные инструкторы, для опытных — скоростные участки и сноупарк.
Кафе на вершине — место силы
Отдельное удовольствие — заглянуть в кафе на вершине горы. Панорамные окна открывают вид на заснеженные холмы, а тёплая кухня и камерная атмосфера располагают к долгим разговорам после катания.
А встретит всех главный житель горы — Жабрик, который уже стал символом зимнего настроения и тёплой семейной атмосферы.
Почему «Жебреи» выбирают снова и снова
Потому что это место, где зима ощущается настоящей — уютной, семейной, искренней. Где можно на несколько часов или дней сбежать от городской суеты и вспомнить, за что мы так любим снег и мороз.
На правах рекламы.
