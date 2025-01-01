Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура с доставкой на дом Пермская система виртуальных концертных залов вновь признана лучшей в России Поделиться Твитнуть

Онлайн-трансляция в Органном зале

Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония победила во Всероссийском конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов (ВКЗ), проводимом Министерством культуры РФ. Это уже третья победа Пермского края в конкурсе и вторая подряд: первый раз Пермская филармония была признана лучшей в 2022 году, второй раз — в 2024-м.

Пермский край был одним из пионеров внедрения виртуальных концертных залов в России. Пермская филармония вообще одной из первых в стране начала использовать современные медиатехнологии; к примеру, ещё в 2009 году, учитывая гипераншлаг на концерте Дмитрия Хворостовского в Большом концертном зале, была организована прямая трансляция его выступления в Органный зал. Впоследствии трансляции из зала в зал или на сайт филармонии с фестивалей Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и других крупнейших музыкальных форумов приобрели регулярный характер.

Когда в 2014 году Пермской филармонии предложили стать участником одного из самых значимых проектов «Года культуры в России» — презентации Всероссийского виртуального концертного зала под патронажем Министерства культуры РФ, пермяки были к этому абсолютно готовы. Для участия в программе отобрали лишь 11 филармоний страны, включая пермскую.

Первым городом Прикамья, которым подключился к проекту «Виртуальный концертный зал», стала Губаха. Оборудование для пилотного проекта установили в местной музыкальной школе. Следующие территории, охваченные проектом, — Кунгур, Полазна и Березники. Благодаря новым технологиям эти города стали непосредственными участниками X Международного фестиваля органной музыки, все концерты которого транслировались в эти территории онлайн.

Пермская краевая филармония

Сегодня в рамках проекта работают уже 52 зала. За время функционирования региональной сети ВКЗ Пермская филармония организовала более 9 тыс. трансляций по всему краю, которые посетили около 270 тыс. человек.

На карте ВКЗ ежегодно появляются новые концертные залы, а профессиональная команда специалистов ВКЗ Пермской филармонии постоянно повышает технический уровень и совершенствует качество трансляций.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, залуженный работник культуры РФ:

− Снова мы одержали победу — выиграли всероссийский конкурс лучших практик виртуальных концертных залов. Мы подтвердили свой статус лидера, это — результат нашей многолетней системной работы по созданию и развитию региональной сети ВКЗ. Пермская филармония в числе первых концертных организаций страны начала применять и продвигать медиатехнологии в академическом искусстве. Это помогло нам органично войти в федеральный проект «Цифровая культура», благодаря чему сеть виртуальных концертных залов на территории Прикамья активно развивается.

В нынешнем, юбилейном концертном сезоне мы продолжаем эту работу: осенью были открыты еще два зала — в селе Карагай и посёлке Яйва.

Победа в конкурсе стала возможна не только благодаря количеству открытых филиалов «Виртуального концертного зала», но и благодаря отлаженной системе ВКЗ в территориях и развитию собственной высокотехнологичной видеостудии, позволяющей исключительно качественно передавать звук и изображение. Работа с системой ВКЗ — это постоянное обновление контента трансляций: от использования уникальных архивных записей национального «культурного банка» до живых онлайн-включений с концертных площадок, где проходят главные события филармонического сезона.

Благодаря ВКЗ Пермская филармония действительно делает искусство доступнее для всех жителей нашего региона; в самых удалённых уголках края звучит академическая музыка. В ближайшей перспективе сеть виртуальных концертных залов покроет всю карту Прикамья — лучшие образцы отечественного и мирового музыкального искусства будут доступны в высоком качестве трансляции в режиме реального времени во всех городах и муниципальных округах нашего региона.

Пермская краевая филармония

Из действующих сейчас виртуальных концертных залов Прикамья 17 созданы и функционируют в рамках национального проекта «Культура», а 35 — в рамках региональной программы при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Для нас очень важен этот проект, сочетающий в себе задачу идти с культурой в самые отдалённые уголки Пермского края и новые технологии. Ещё во время ковида мы увидели эффект, когда во время прямой трансляции возникает ощущение живого присутствия в зале, среди зрителей, даже если ты находишься перед экраном и смотришь концерт в записи. Мы транслируем не просто какой-то контент, но и эффект зрительного зала, про который очень много сказано: ещё Вольтер говорил, что нация формируется в партере.

Благодаря этим трансляциям жители самых отдаленных территорий Пермского края получают прямой доступ к лучшим концертным программам, а теперь уже и к спектаклям, причём не только музыкальным. Репертуар виртуальных концертных залов Прикамья расширяется с каждым годом, как и количество ВКЗ. Пермская краевая филармония очень ответственно относится к этой задаче, вкладывает очень много сил и души в этот проект, поэтому он получает такую высокую оценку на федеральном уровне.

Проект «Виртуальный концертный зал» имеет ещё один интересный эффект. Часто оборудование ВКЗ устанавливается в школах искусств, библиотеках и музеях, и когда сотрудники учреждений видят, как люди тянутся к искусству, они начинают организовывать живые концерты, приглашать музыкантов, и эти учреждения становятся фактически небольшими муниципальными филармониями, что очень развивает культурные практики в муниципалитетах, люди получают новый слушательский опыт. Таким образом, мы видим неочевидные иногда эффекты от этого проекта, что для нас очень важно.

К концу 2025 года общее количество виртуальных залов в регионе увеличится до 53, а к 2030 году — до 68: ВКЗ будут функционировать во всех 25 городах и 43 муниципальных округах Пермского края.

