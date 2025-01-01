Новая гуманитарная платформа Пермский край будет развивать сотрудничество с Республикой Кыргызстан в сфере образования Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

В начале недели на площадке Дирекции межвузовского кампуса Пермского края прошла встреча представителей вузов, организаций среднего профессионального образования, а также обучающихся в Прикамье студентов из Кыргызстана с делегацией из Нарынской области Республики Кыргызстан.

Основной темой встречи стало обсуждение запроса зарубежного региона в качественной подготовке преподавателей-предметников старшей школы. Также в Нарынской области сформирован кадровый запрос на учителей русского языка, работников сферы образования и сельского хозяйства. Кроме того, в настоящее время в области идет строительство железной дороги, и в этой связи важно обеспечить подготовку специалистов железнодорожного транспорта.

Студенты пермских вузов — граждане Киргизии, принимавшие участие во встрече, поделились позитивными впечатлениями о жизни и обучении в столице Прикамья. Кроме того, делегации был представлен масштабный проект по строительству в пермском микрорайоне Камская долина межвузовского кампуса «Будущее Пармы» — флагманский проект системы высшего образования Пермского края, который создаётся благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».

Ввод кампуса в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Эти современные, комфортные условия для жизни и обучения, а также образовательные программы разрабатываются, в том числе для иностранных студентов по уникальным образовательным программам вузов — бенефициаров.

По итогам встречи участники совещания со стороны Пермского края подтвердили готовность оказать содействие киргизскими партнерам в развитии кадрового потенциала. Готовится дорожная карта взаимодействия.

Отметим, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Республику Кыргызстан 25-27 ноября 2025 года главы двух государств подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается приоритетное сотрудничество в области образования. В заявлении сказано, что стороны продолжат взаимодействие, направленное «на обучение граждан Киргизской Республики в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, реализацию масштабного социального проекта по строительству девяти суперсовременных школ с обучением на русском языке в Киргизской Республике, три из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году». Кроме того, будет проведена научная и техническая модернизация Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина. В том числе планируется строительство нового университетского кампуса мирового уровня.

Добавим, что по поручению президента РФ Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов, к 2036 году — 40. Работу по данному направлению ведёт Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка.

Так, масштабный проект по строительству межвузовского кампуса «Будущее Пармы» реализуется в Пермском крае. До конца декабря в микрорайоне Камская долина в столице Прикамья на участке площадью 21,5 га планируется построить здания общей площадью 161,5 тыс. кв. м, в том числе общежития на 4760 человек и гостиницу на 329 мест.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.