Привилегии для будущего

Несомненно, деньги делают жизнь комфортнее, но одного их наличия недостаточно — финансы должны работать. Успешные люди знают, что средствами нужно управлять с умом, и тогда даже с помощью банковской карты можно сделать выгодные вложения в свое будущее и будущее своих детей.

Тем, кто ценит свои средства

Для премиальных клиентов, которые заинтересованы в эффективном управлении своими финансами, ПСБ разработал специальный пакет услуг — «ПСБ Элемент», который постоянно совершенствуется, предлагая всё более интересные условия.

Так, для получения максимальной выгоды pos-оборот снижен до 300 тыс. руб., а максимальные размер и сумма кешбэка увеличились до 7% от суммы любых платежей и до 100 тыс. руб. в месяц соответственно. При этом клиенту не нужно выбирать категории кешбэка. Более того, в рамках программы лояльности для клиента предусмотрена компенсация расходов на такси и каршеринг — в год сумма может доходить до 25 тыс. руб.

Для тех, кто предпочитает ожидать авиарейс с комфортом, предусмотрен сервис On Food, возмещающий часть трат на оплату счёта в ресторанах аэропортов России в размере до 30 тыс. руб. в год. С картой Mir Supreme можно также получать кешбэк до 5 тыс. руб. ежемесячно в ресторанах премиум-класса страны.

С сервисом On Pass Premium в рамках Mir Pass для клиентов банка открыт неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов России. Держатели пакета «ПСБ Элемент» всегда могут рассчитывать на консьерж-сервис, который обеспечит персональные консультации и исполнение запросов в режиме 24/7.

Таким образом, максимальный размер кешбэка за год может составить 1 млн 255 тыс. руб. — на сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке Private Banking.

Для держателей пакета «ПСБ Элемент» доступны эксклюзивные металлические карты MIR Supreme Metal со всеми привилегиями платёжной системы, причём в пакет услуг входит бесплатный выпуск двух дополнительных карт, платёжного стикера и до шести карт для членов семьи. А вместе с ними клиенты получают возможность снимать в банкоматах до 25 млн руб. в месяц по основной карте, в рамках сервиса «Мастер переводов» бесплатно переводить до 25 млн руб.

Кроме того, в обновлённый пакет услуг «ПСБ Элемент» в расчёт комплексного базового обслуживания включена стоимость портфеля ценных бумаг клиента, приобретенных им по договору о брокерском обслуживании в банке. Добавим также, что доступ к линейке VIP-продуктов и привилегиям могут получить вся семья и до трёх доверенных лиц клиента.

Когда гарант — государство

Утверждение о том, что деньги должны работать, давно стало аксиомой. ПСБ предлагает своим клиентам воспользоваться широкой линейкой традиционных банковских вкладов на гибких условиях, а также одними из самых надёжных финансовых инструментов в России, в которые можно вложить деньги. Речь в данном случае идёт об облигациях федерального займа (ОФЗ) — долговых ценных бумагах, которые выпускает Министерство финансов РФ.

Приобретая ОФЗ, клиент фактически одалживает деньги государству, а взамен получает право на регулярные процентные выплаты (купоны) и возврат номинальной стоимости облигации.

Ставку доходности по ОФЗ, которая зависит, в том числе, от ключевой ставки Центробанка и прогнозов её изменения в краткосрочном и долгосрочном периодах, определяет Правительство РФ.

По доходности облигации сравнимы с доходами по традиционным вкладам, а в долгосрочной перспективе являются даже более выгодными. Польза от ОФЗ очевидна для всех — государство получает средства на развитие, а инвестор с помощью данного инструмента приумножает свой капитал.

Стоит отметить, что ОФЗ уступают по доходности корпоративным облигациям и акциям частных компаний, но в их надёжности сомневаться не приходится, ведь гарантом выступает само государство, поэтому и кредитный риск у ОФЗ значительно ниже.

Также среди преимуществ этого инвестиционного инструмента — низкий порог входа и высокая ликвидность: актив можно быстро продать или купить. В числе плюсов и широкий выбор ОФЗ: можно выбрать наиболее подходящие ставки, сроки погашения, графики выплат и т.д.

Виды ОФЗ:

— Краткосрочные — срок погашения до 3 лет. Подходят для консервативных инвесторов, которые хотят минимизировать риски и быстро вернуть вложенные средства.

— Среднесрочные — срок погашения до 5 лет. Это более доходная альтернатива краткосрочным и менее рискованная долгосрочным.

— Долгосрочные — срок погашения свыше 5 лет. Инструмент для длительного инвестирования, когда важно зафиксировать доходность. Их можно использовать и в спекулятивных целях, когда снижаются ставки на новые выпуски — в этом случае старые ОФЗ с фиксированным процентом растут в цене.

Добавим, что ПСБ предлагает и дополнительные возможности инвестирования, в том числе — флоутеры, структурные и замещённые облигации, облигации российских компаний, выпущенные в валюте, и акции частных компаний.

