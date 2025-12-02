Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ритме сердца Театральная компания «НМХТ» отметила первый юбилей на сцене главного пермского театра Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В нынешнем году, богатом юбилеями, 1 декабря отмечалось не только 20-летие образования Пермского края, но и 10-летие компании «НМХТ», бывшего «немхата». Без малейшего намёка на ложную скромность Александр Шумилин со товарищи запланировали юбилейное событие провести в Пермском театре оперы и балета — и провели.

Вообще, перед «НМХТ» с завидной лёгкостью раскрываются все двери: их спектакли проходят в бассейне «Олимпия» в нерабочее время, в оранжерее ботанического сада ПГНИУ, в других неочевидных и порой труднодоступных локациях. Лёгкость и дерзость без малейшей агрессии — отличительные черты всех действий этой театральной компании. Юбилейный проект «Большие сердца» (0 +) был именно таким.

Этот перформанс уже был показан летом, во время фестиваля «Город встреч» на эспланаде. Обстановку 26 июля, когда происходил показ, трудно назвать благоприятной: было очень холодно, шёл дождь, а в Диджитал-порту в это же время проходил Red Fest, который оттягивал на себя хипстеркую публику — главную аудиторию «НМХТ»; однако уже тогда Александр Шумилин знал, что будет повторять шоу на юбилее в оперном театре.

1 декабря зал Пермской оперы, на удивление, набился под завязку: публика заняла все ярусы, чтобы посмотреть выступление паркурщиков в оперном доме. В зале было много детей, и, возможно, балет-паркур для кого-то стал первым поводом для интереса к балету вообще.

«НМХТ» известен проектами очень разнообразными — от концертов «Студенческой весны» до амбициозной «MotheRussia» (18 +). Нынешним летом он трижды показал свой коми-пермяцкий 100-часовой проект «Любитöм» (16 +) — в Перми, в Санкт-Петербурге и в Москве. Почему именно «Большие сердца» было решено показать в честь юбилея? Возможно, потому что балет-паркур стал олицетворение главных тем и качеств «НМХТ»: это история о молодости, о любви, о Перми, а также о кроссоверах между самыми разными жанрами, стилями и форматами, ведь соединять несоединимое — любимый приём Александра Шумилина и его постоянного соавтора Дарины Чирковой. Любая классика от фольклора до балета становится в их руках материалом для современного искусства, свежего и актуального, но в то же время не посягающего на «основы».

Для «Больших сердец» пермские композиторы Антон Колбин и Андрей Платонов сделали обработку «Времён года» Вивальди в стилистике рэйва: добавили живую электронику и перкуссию, причём Антон Колбин лично играл на барабанах и электронике на сцене, задавая ритм действию. Основой этого ритма стало биение человеческого сердца, записанное при разной степени движенческой нагрузки: чем интенсивнее движение, тем быстрее ритм.

Композиторы поступили с музыкой Вивальди милосерднее, чем, например, Винченцо Ламанья с музыкой Адольфа Адана для «Жизели» Акрама Хана: в английском проекте от оригинальной мелодики осталась ровно одна фраза; здесь же все ключевые фрагменты узнавались на слух, но были аккуратно препарированы и обрамлены новым саундом. Действия паркурщиков корреспондировали с посылами музыкальной классики — так, самая энергичная серия сальто исполнялась, разумеется, под «Грозу».

Никита Чунтомов

Примерно так же складывались отношения между классическим балетом и движенческой партитурой паркурщиков. Режиссёр и хореограф Юлия Новожилова, по основному роду занятий — постановщик цирковых шоу — учла не только профессиональные навыки спортивных молодых людей, но и традиции высокой балетной сцены. Танец шестерых юношей и девушки складывался из лирических дуэтов, поединков, массовых сцен; были и вполне балетные поддержки, и другие элементы из арсенала классического танца. Создалось впечатление, что солистка Полина Пушкарёва — не только артистка цирка, но и танцовщица: она старательно тянула стопы, красиво делала шпагаты, и линия рук у неё была вполне балетная.

Особое зрительское удовольствие было наблюдать, как гармонично балетная поддержка превращается в акробатическую, а балетное вращение плавно переходит в изощрённое сальто.

Никита Чунтомов

Танцевальная партитура была несколько менее дерзкой и рискованной, чем во время показа на эспланаде — всё-таки статусная сцена не только даёт новые возможности, но и налагает ограничения; паркурщики двигались, как и положено пракурщикам, без всякой страховки, и самые опасные элементы из их арсенала на эту сцену не попали. Так, практически не было сальто назад от рампы, не было преодоления препятствий на высоте, почти не было прыжков «через улицу» — все сальто исполнялись на мате, а рампы и перекладины использовались как детские горки и турники.

Никита Чунтомов

И всё же артисты были победительно смелы и дерзновенны. Их многочисленные сальто и точные приземления «в позу Терминатора» внушали мысль, что прекрасные, буквально наполненные харизмой молодые люди — не просто тренированные и мотивированные спортсмены, но киногерои, обладающие суперсилами.

В анонсе события говорилось, что основой либретто, написанного Дариной Чирковой, послужили ответы 100 пермяков на вопрос «О чём я мечтаю?» В отличие от «Пермского моря» (12 +) в новом спектакле эти ответы не звучат во время действия, они превращены в некий поэтико-философский текст, который можно прочитать в программке или на сайте, пройдя по куару, который проецируется на задник сцены перед началом действия. Это либретто — история о становлении человека через движение: от сердца, всё чаще ударяющегося о рёбра и позвоночник — через всё тело — в сознание — и во внешний мир; самая частотная фраза текста — «я становлюсь». В поэме четыре строфы, названные, как и концерты Вивальди, по временам года, и каждая строфа заканчивается строчкой «сердце моё неостановимое».

В этом есть что-то возрожденческое: Данте и Петрарка любили этот приём, использованный и в сонетах, и даже в «Божественной комедии» — там все главы завершаются словом «светила». Не только музыка Вивальди и поэтические приёмы из творчества титанов прошлого, но и в целом идейный посыл «Больших сердец» несёт в себе возрожденческий дух торжества человека над силами рока, обстоятельств и гравитации.

Никита Чунтомов

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.