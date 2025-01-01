Создано в Прикамье Подведены итоги Пермского инженерно-промышленного форума-2025 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году на Х Пермском инженерно-промышленном форуме, проходившем 4 и 5 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо», было представлено более 60 компаний и предприятий Прикамья. В событиях форума приняли участие свыше 4 тыс. человек: представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества.

На первом этаже центра в течение двух дней работала выставка продукции и разработок производителей Прикамья «Промкооперация. Создано в Пермском крае». Также потенциал пермских компаний и их актуальные проекты были представлены в интерактивных форматах на стендах предприятий-партнёров форума.

Год промышленности

В деловую программу вошло более 50 различных мероприятий. В первый день работы форума центральным событием стало пленарное заседание «Создано в Пермском крае» с участием главы региона Дмитрия Махонина, заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Артура Смирнова и представителей предприятий. Центральной темой сессии стало промышленное развитие региона.

Алексей Кузьмицкий сообщил, что одной из ключевых национальных целей развития страны, определённых главой государства, является технологическое лидерство. По инновационной деятельности в промышленности ПФО является лидером в России, свою лепту в это достижение вносит и Пермский край.

Артур Смирнов подчеркнул, что в Пермском крае драйверами развития являются нефтехимия, химия и удобрения — они занимают 50-55% в общей доле промышленного производства в обрабатывающих отраслях. Также предприятия региона задействованы в промышленной кооперации с крупными холдингами страны.

Подробно о теме промкооперации и кадрового потенциала рассказали руководители компаний и предприятий Прикамья. Они также поделились своим опытом инвестирования в реализацию социально значимых проектов и развитие социальной инфраструктуры в территориях своего присутствия, а также опытом работы с молодёжью.

В завершение пленарного заседания Дмитрий Махонин объявил 2026 год в Прикамье Годом промышленности. Он отметил, что в следующем году пройдёт несколько юбилейных событий, связанных с историей промышленности Пермского края.

Пресс-служба правительства Пермского края

Модернизация сферы ЖКХ

Ещё одним крупным событием ПИПФ-2025 стал IV Всероссийский водный форум «Живая Кама» с участием свыше 500 человек из Пермского края и других регионов. На пленарном заседании и секциях были рассмотрены вопросы регулирования сферы ЖКХ и представлены инженерные решения для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Так, в ходе планарного заседания «Меры государственной поддержки в сфере ЖКХ» Дмитрий Махонин сообщил, что перед регионом стоит задача снижать износ коммунальных сетей. Для этих целей Пермский край принимает участие в федеральном проекте «Чистая вода», нацпроекте «Инфраструктура для жизни», использует возможности механизма «Инфраструктурное меню» и региональных программ.

«Отдельно привлекаем инвестиции в отрасль наших ресурсоснабжающих организаций и предприятий. Только системный подход позволит обеспечить надёжность инженерных систем и повысить качество жизни в регионе», — отметил глава Прикамья.

Как подчеркнул генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» Игорь Дибцев, сейчас отрасль стоит на пороге масштабных преобразований.

«Мы видим, что при поддержке государства и совместной работе с регионами можно добиваться ощутимых результатов. Но для того чтобы модернизация стала непрерывным процессом, необходима стабильная и долгосрочная система поддержки, которая позволит инвестировать в инфраструктуру не точечно, а стратегически. Мы готовы и дальше вкладываться в развитие коммунального комплекса, внедрять технологии, повышать надежность и качество услуг — при условии, что отрасль будет двигаться по предсказуемым и понятным правилам», — отметил он.

Также в ходе пленарного заседания эксперты обсудили инфраструктурные проекты, механизмы их поддержки, реформирование водного законодательства, совершенствование тарифной политики. Кроме того, участники сессии предложили такие меры поддержки, как формирование рынка инфраструктурных облигаций ЖКХ с привлечением 300 млрд руб. из ФНБ, стандартизация ГЧП-проектов и внедрение долгосрочного механизма возвратного финансирования.

Помимо этого, на Пермском инженерно-промышленном форуме состоялись коммуникационная сессия «Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях», конференция «Интеллектуальная автоматизация: как роботы, аддитивные установки и ИИ меняют производство. Практические примеры». Прошла встреча Дмитрия Махонина с активом и руководителями молодёжных советов ведущих промышленных предприятий региона и презентация нового учебно-методического пособия «Пермская промышленная азбука». Его разработали специалисты Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, чтобы познакомить школьников 6-7 классов с промышленным потенциалом региона и укрепить их чувство принадлежности к малой родине.

«Издание попадет в руки учащимся 6-7 классов, когда вопрос выбора профессии ещё не стоит остро, что позволяет мягко сформировать интерес к производству и уникальным специальностям», — отметила творческий руководитель проекта, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета психологии и педагогики детства Ольга Криницына.

В рамках презентации прошла церемония награждения более чем 50 предприятий-партнёров, которые внесли вклад в создание «Азбуки», разработав производственные кейсы и предоставив информацию для учебного материала.

Пресс-служба правительства Пермского края

Совместное развитие

Отметим, что ПИПФ является ключевой региональной площадкой для заключения соглашений и контрактов между властью, бизнесом, научным и образовательным сообществом. В этом году было подписано 14 документов в сферах промышленности, науки, социального развития и импортозамещения.

Так, был заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) и договор о социально-экономическом сотрудничестве между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и управляющим директором АО «ОДК-СТАР», председателем Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергеем Поповым. За время действия СПИК (2025-2034 годы) инвестиционные вложения предприятия составят 10 млрд руб. Ежегодно для двигателей гражданских самолётов будут производить до 220 комплектов систем автоматического управления (САУ).

Сразу два трёхсторонних соглашения о кадровом и научно-технологическом развитии заключены между правительством региона, Уральским федеральным университетом, компанией «Эрис» и Соликамским магниевым заводом (СМЗ). Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области редкоземельных металлов: СМЗ и «МеталлТех» — дочерняя структура «Росатома» — подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в импортозамещении продукции на основе редкоземельных элементов.

Взаимные обязательства по развитию социальной инфраструктуры закрепили администрация Березников и ПАО «ВСМПО-АВИСМА»: Дворец культуры и творчества «Металлург» будет передан городу в безвозмездное владение. Ранее предприятие уже оснастило ДК современными спортивными, учебными и творческими пространствами.

Генеральные соглашения с Пермским политехом и Пермским государственным национальным исследовательским университетом подписала компания «Росхим». Пермский завод «Машиностроитель», ПНИПУ и компания «Академия бизнес-решений» будут сотрудничать в сфере ИТ и искусственного интеллекта. МГТУ «СТАНКИН» и Пермский завод металлообрабатывающих центров договорились об обмене компетенциями, поддержке инженерных команд и выработке единых позиций по профессиональным вопросам.

Добавим, что также на полях форума было подписано соглашение между ОАО «РЖД» и компанией «Рус импорт» о сотрудничестве в области инноваций, повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и разработки новых технических решений. Отдельное соглашение РЖД и Пермского НОЦ направлено на автоматизацию внутренних процессов, внедрение научных разработок и модернизацию ж/д инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.