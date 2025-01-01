Алёна Морозова Юные законодатели и путешественники Победителям двух конкурсов краевого парламента вручили награды Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров двух ежегодных конкурсов, организованных Законодательным собранием Пермского края в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отмечал ранее, что конкурсы краевого парламента учат молодое поколение ценить малую родину и помогают исследовать все уголки родного края.

«Пермский край богат историческими событиями, природными и культурными достопримечательностями, поэтому и пермякам, и гостям города здесь всегда есть что открыть для себя. В своих работах юные исследователи обращаются к темам, которые их искренне волнуют. Наши конкурсы — это возможность поддержать одарённых ребят и взглянуть на свой регион их глазами. Важна также роль педагогов и родителей, чьи советы и поддержка помогают школьникам в работе над проектами», — добавил спикер.

Церемония награждения в этом году была посвящена единству народов региона, особый акцент был сделан на коми-пермяцкую культуру. Концертная часть сопровождалась выступлением детских творческих коллективов и исполнением песни «Матушка-земля» народным ансамблем «Лысваок» из села Кочёво на коми-пермяцком языке.

Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводится с 2007 года. За эти годы интерес к нему продолжал расти и достиг к 2025 году рекордного количества участников. Всего поступило 2290 работ от жителей всех 43 муниципалитетов. В них поднимались вопросы видения родного края, актуальные проблемы и идеи для развития территорий.

Отмечается, что победа в конкурсе «Будущие законодатели» будет учитываться при присуж­дении знака отличия «Гордость Пермского края» в 2026 году.

Конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится по инициативе Валерия Сухих с 2017 года. В нём принимают участие школьники, студенты и педагоги, которые разрабатывают авторские маршруты и уникальные экскурсии по своей малой родине. За девять лет на основе проектов победителей было снято 70 фильмов, с которыми можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания и в социальных сетях.

В этом году работы принимались по четырём номинациям: «Семейный туристический маршрут», «Детский туристический маршрут», «Молодёжный туристический маршрут» и «Наши герои» (специальная номинация к Году защитника Отечества в России).

В церемонии награждения приняли участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, депутаты краевого парламента, представители министерств, а также эксперты конкурсов.

