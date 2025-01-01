Полина Путякова журналист Книги попали в сети Книжный рынок Прикамья трансформируется в связи с ростом продаж на онлайн-платформах Поделиться Твитнуть

Оборот интернет-торговли книгами в Пермском крае в первом полугодии 2025 года вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 616,5 млн руб. В среднем по стране прирост был существенно меньше — лишь 17%. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Вместе с тем в январе—октябре 2025 года число покупок в традиционных книжных магазинах Прикамья снизилось на 6% год к году, сообщает «Платформа ОФД». Эксперты говорят о трансформации рынка и необходимости адаптироваться к новой реальности потребления.

Битва за читателя

Экономический спад в традиционном сегменте рынка ощущается особенно остро из-за макроэкономических факторов. Как отмечают в сети магазинов «Пиотровский», текущее состояние книжного рынка можно оценить как спад, связанный с ростом цен в целом, опережающим рост доходов населения. Особенно это сказывается на книжном рынке, предлагающем товары не первой необходимости.

Кроме того, основатель сети «Пиотровский» Михаил Мальцев говорит о неотрегулированной ценовой политике маркетплейсов, которые без согласования с поставщиками могут опустить цены на их товар ниже рыночных.

«Для российского издательства, как правило, годами страдающего из-за неплатежей книжных магазинов, в моменте это выглядит несущественной деталью в сравнении с теми плюсами, которые даёт работа с маркетплейсами. Но есть совершенно реальная угроза, что, ужесточив условия для магазинов, которые теперь не являются ни эксклюзивными, ни более эффективными каналами сбыта, издательства в итоге получат двойную зависимость от маркетплейсов — невозможность влиять на ценообразование и отсутствие альтернативных площадок», — анализирует ситуацию эксперт.

Его слова подтверждаются цифрами. Физические книжные магазины в 2019 году занимали 67% книжного рынка России, а по итогам 2024 года их доля сократилась до 38% — такие данные привела президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина на конференции «Книжный рынок России — 2025».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит о том, что в 2024 году в России закрылось 220 книжных магазинов, а открылось вдвое меньше — 94. Онлайн-сегмент доминирует в продажах печатных книг и канцтоваров: его доля в 2024 году выросла до 54,5% с 50% годом ранее.

«Одна из причин трансформации книжного ретейла — перекос в ценовой конкуренции между традиционной торговлей и маркетплейсами, которые самостоятельно инвестируют в сниженные цены на книги. Специализированным книжным магазинам, которые несут расходы на аренду, оплату труда продавцов, обслуживание товаров, трудно конкурировать по цене с цифровыми платформами», — говорит эксперт.

На ситуацию также влияют регуляторные риски, включая цензуру и законы об иноагентах: они вымывают ассортимент и демотивируют участников, отмечают в «Пиотровском». Ряд издателей работают более осторожно и медленно, другие решают не продолжать своё дело, уменьшается количество новых издательств.

Из-за сложности с правами на издание книг иностранных авторов, а также в связи с собственным отказом некоторых русскоязычных авторов публиковаться и внешним запретом на их публикации происходит рост переизданий. В результате доля российских авторов в топ-50 выросла до 46%, но за счёт импортозамещения и самоцензуры, а не органического спроса, говорят специалисты магазина.

В этой ситуации от книготорговцев требуется осознанная реакция на изменения.

«Пиотровский» улучшает финансовую дисциплину и организует офлайн-мероприятия — небольшие фестивали, ярмарки, «недели издательства», распродажи. Наши партнёры-издатели предоставляют возможность устраивать предзаказы на их новинки, предоставляют своих авторов в наше распоряжение, дают скидки и т. д.», — рассказывает Михаил Мальцев.

От бумаги к цифре

Цифровой сегмент демонстрирует позитивную динамику, которая переопределяет весь рынок.

«На наш взгляд, на книжном рынке происходит глобальная трансформация, связанная с изменением формата потребления: сегодня всё больше читателей уходит от «бумаги» к «цифре», — отмечает президент АКИТ Артём Соколов.

По его данным, на категорию «цифровые товары», куда включены продажи электронных и аудиокниг, приходится почти 5% всего рынка интернет-торговли. Она стабильно показывает самый высокий динамичный рост продаж — порядка 60% год к году. Эта тенденция особенно ярко проявляется последние два года и, очевидно, продолжится в перспективе.

По итогам первого полугодия 2025 года ёмкость рынка цифровой книги выросла на 21% и составила 10,679 млрд руб. По итогам прошлого года цифровые книги заняли примерно 19% ёмкости всего российского книжного рынка. Такие данные приводят в ГК «Литрес». Дополнительным преимуществом цифровых книг является разнообразие форматов покупки. Например, аналитики фиксируют также рост популярности такого формата, как подписка: по результатам второго квартала 2025 года доля подписки («Литрес» и MyBook) в выручке группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%, продемонстрировав значительный рост — на 20 п. п. с начала 2023 года. Выручка от продажи подписок выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом ёмкость рынка подписки, по оценке аналитиков группы компаний «Литрес», во втором квартале 2025 года выросла на 37% и составила более 2,6 млрд руб. В общем объёме цифровой книги России доля рекуррентной модели достигла 48,5% и в ближайшее время превысит половину ёмкости рынка цифровой книги.

Станислав Богданов называет электронные и аудиокниги драйвером роста книжного рынка. Это объясняется сменой модели потребления информации от бумажных носителей к цифровым, а также ценовой доступностью аудио- и онлайн-изданий. И, конечно, растущая привычка к потреблению цифрового контента позволяет прогнозировать дальнейшее укрепление позиций этого сегмента книжного рынка.

«Мы прогнозируем, что рынок цифровых книг будет расти примерно на 30% в год и приблизится к общемировым показателям, где цифровые книги составляют 25—30% рынка бумажных книг», — говорят в «Литрес».

Конкуренция за время

Ближайшие два года книжный рынок будет развиваться под действием четырёх ключевых тенденций, три из которых уже устойчиво работают несколько лет, а одна может стать новым вызовом.

Первый и наиболее мощный фактор — продолжающееся укрепление цифрового сегмента в целом. Станислав Богданов уверен, что развитие технологий и растущая привычка к потреб­лению цифрового контента позволяют прогнозировать сохранение и усиление тенденции.

Ещё один аспект — дальнейший взрывной рост триады «аудио, самиздат, подписка в цифровом сегменте». Как подчёркивают в «Литрес», точки роста остаются стабильными последние несколько лет и именно эти три формата определяют развитие рынка.

«Сегодня уже 32 позиции из топ-50 самых кассовых произведений по всем моделям монетизации принадлежат аудиокнигам. Кроме того, высокий интерес индустрия проявляет к комиксам и вебтунам — этот сегмент будет активно развиваться для привлечения самой молодой аудитории», — говорят представители сервиса.

Третья тенденция — сохранение всех текущих ограничений и вызовов для традиционного рынка. В «Пиотровском» полагают, что все перечисленные тенденции сохранятся в ближайшие один-два года, имея в виду и регуляторные барь­еры, и самоцензуру, и сужение ассортимента.

Наконец, Михаил Мальцев напоминает о новом негативном факторе — повышении ставки НДС, а вслед за этим и цен. Не исключено, что из-за этого произойдёт снижение объёмов книгоиздания и продаж.

При этом индустрия продолжит решать задачу, которая стоит перед ней последние несколько лет, — растущую конкуренцию за свободное время пользователей со стороны обучающих платформ, социальных сетей, игр и онлайн-кинотеатров, отмечают в «Литрес».

«Свободное время — это новая ценностная роскошь для людей и брендов. Если в 2013 году у россиян было в среднем 3,5 часа свободного времени в день, то по данным на 2023 год — уже 1,7 часа. Вовлечённость в различные активности, в том числе чтение, падает. Среди мотивов чтения превалируют те, что про фон и лёгкость», — подчёркивают представители сервиса.

В этой ситуации решением становится именно аудиоконтент, который легко встраивается в рутину, короткие форматы (комиксы, саммари), синхронизация текста и аудио, а также совершенствование рекомендательных систем, которые предлагают пользователю именно то, что ему нужно.

