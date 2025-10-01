Полина Путякова журналист Сезон кредитов Корпоративное кредитование показало рост Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь—сентябрь 2025 года суммарный объём корпоративного кредитования в России сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в октябре этот показатель продемонстрировал рекордные темпы роста как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегменте. По данным ЦБ, задолженность организаций выросла сразу на 2,4%. Такого масштабного прироста не наблюдалось как минимум с начала 2023 года.

Как отмечается в материалах Центробанка, долгосрочное корпоративное кредитование растёт вопреки общему замедлению экономики. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич указывает, что, по оценкам ЦБ, более половины прироста кредитов пришлось на застройщиков. Компании продолжают привлекать ресурсы для финансирования начатых инвестпроектов, несмотря на высокие ставки и осторожные прогнозы по ВВП. Таким образом, строительный сектор выступает сейчас основным локомотивом долгосрочного кредитного роста.

Что касается краткосрочных кредитов, эксперты связывают аномально высокий октябрьский спрос в первую очередь с сезонностью. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, заметное ускорение кредитования во многом обусловлено потребностью компаний в оборотных средствах в преддверии получения оплаты по государственным контрактам, которые традиционно закрываются в декабре. Одновременно предприятия активно наращивают запасы в ожидании предновогоднего всплеска потребительского спроса и стремятся завершить текущие проекты до окончания финансового года.

Долговая ловушка бизнеса

Параллельно со снижением объёмов корпоративного кредитования в 2025 году тревожно звучит статистика просроченной задолженности. Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла четверти — за год она увеличилась на 6 процентных пунктов, а с 2023 года выросла почти вдвое, следует из данных Центробанка, на которые ссылаются «Известия».

Сам объём просрочек поднялся на 7,2% по сравнению с 2024 годом — почти до 3 трлн руб. Такой прирост стал максимальным с осени 2023 года. Вместе с тем почти на 10% за год увеличилась и сама задолженность по кредитам — к концу третьего квартала она превысила 80 трлн руб.

Эксперты связывают этот рост с комбинацией макроэкономических факторов, операционных трудностей бизнеса и особенностей банковской политики, хотя общий уровень просрочки остаётся относительно низким.

В первую очередь ухудшение платёжной дисциплины обусловлено высокой стоимостью заёмных средств и ухудшением экономической конъюнктуры. Директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО «Свой Банк» Роман Филимонов отмечает, что значительную роль здесь сыграла ключевая ставка ЦБ РФ, долгое время державшаяся на рекордном уровне в 21%, в сочетании со снижением рентабельности бизнеса.

Кроме того, предприятия всё чаще привлекают новые кредиты не для инвестиций, а для погашения старых долгов и поддержания ликвидности, что усугубляет ситуацию. Игорь Додонов подчёркивает, что падение спроса на продукцию компаний на фоне общей экономической слабости, а также рост расходов на обслуживание займов и ужесточение требований банков к рефинансированию стали ключевыми драйверами роста просрочки.

Однако значительную роль играет и позиция самих банков: негибкость кредитных договоров, а также их нежелание идти на уступки. Как объясняет независимый советник по экономике и финансам Ольга Горюкова, кредиторы часто не спешат снижать свои процентные ставки вслед за ключевой, особенно если в контрактах предусмотрено автоматическое повышение ставок при ужесточении монетарной политики, но не их снижение при смягчении.

Не торопятся банки и с реструктуризацией долгов, несмотря на рекомендации ЦБ. Не все заёмщики соответствуют критериям, и кредитные организации предпочитают фиксировать просрочку с формированием резервов, а не маскировать проблемы, продолжает Ольга Горюкова. Это приводит к росту дефолтов и банкротств, особенно среди лизинговых компаний, чьё благополучие зависит от клиентов — бизнеса.

В отраслевом аспекте ситуация неоднородна, отмечает Дмитрий Грицкевич. Например, в торговле, транспортном секторе, строительстве, электроэнергетике рост просрочки составил 30—40% с начала года. Показатели долговой нагрузки бизнеса в целом достаточно стабильны в последние три года и держатся на уровне не выше 3x по соотношению Долг/EBIT, но в отраслевом разрезе ситуация неоднородна. Фармацевтика, пищевая промышленность, складская деятельность имеют устойчивое финансовое положение с долговой нагрузкой менее 2,5x по отношению долга к EBIT. Однако такие отрасли, как добыча угля, деревообрабатывающая промышленность, торговля автомобилями, испытывают затруднения, так как их долговая нагрузка превышает 5x по отношению долга к EBIT.

МСП

Секторный разрез показывает, что рост доли заёмщиков с просрочкой в значительной мере приходится на малый и средний бизнес: качество кредитного портфеля здесь действительно ухудшилось. Сектор МСП традиционно более чувствителен к высоким ставкам и замедлению экономики, чем крупные компании, и это неизбежно отражается на его платёжной дисциплине. Кроме того, как отмечает Игорь Додонов, малые предприятия особенно уязвимы из-за отсутствия доступа к господдержке и льготному кредитованию.

Дмитрий Грицкевич указывает, что именно МСП с небольшими суммами кредитов оказали основное влияние на количественный рост показателя просрочки корпоративного сегмента в целом, хотя доля просроченной задолженности с начала года практически не изменилась и составила 3,6% в сентябре.

Одновременно данные Центробанка фиксируют снижение объёмов кредитования в МСП в 2025 году. За январь—сентябрь сектору было предоставлено кредитов на сумму 10,5 трлн руб., что на 18,4% меньше, чем годом ранее. Количество заёмщиков снизилось почти на 7%. При этом годом ранее фиксировался существенный рост. Общая задолженность на 01.10.2025 снизилась на 2,8% по сравнению с началом года, тогда как годом ранее прирост к началу года был равен 13,8%.

Впрочем, эта динамика во многом носит технический характер, считают эксперты. Игорь Додонов подчёркивает, что снижение объёмов в третьем квартале в значительной степени связано с ежегодным июльским пересмотром Единого реестра субъектов МСП. Если очистить статистику от этого эффекта, реальное изменение портфеля оказывается минимальным — менее 0,1%.

Таким образом, отмечают эксперты, текущие трудности в сегменте МСП носят скорее циклический и умеренный характер, чем кризисный. Ни сокращение объёмов кредитования, ни ухудшение платёжной дисциплины пока не создают угрозы ни для самих банков, ни для устойчивости сектора в целом.

Кредитный голод МСП

Октябрьский рывок корпоративного кредитования стал самым заметным за последние годы. Однако большинство аналитиков склонны рассматривать его как временный феномен и не видят условий для устойчивого роста.

Так, Дмитрий Грицкевич напоминает, что до конца текущего года спрос на кредиты продолжит подогреваться традиционными факторами: завершением расчётов по госконтрактам, предновогодними продажами и активностью застройщиков. Однако уже в январе—феврале сезонность сработает в обратную сторону — эти драйверы исчезнут, и темпы прироста неизбежно снизятся.

В ближайшие месяцы рынок, скорее всего, вернётся к более привычным и умеренным темпам, согласен и Игорь Додонов. Эксперт ожидает, что ежемесячный прирост корпоративного портфеля опустится в район 1—1,5%, что соответствует средним значениям большей части 2025 года. Для заметного и стабильного оживления потребуется гораздо более активное снижение ключевой ставки и общее улучшение экономической конъюнктуры.

Дальнейшую динамику будут определять несколько ключевых переменных. Роман Филимонов выделяет среди них скорость возвращения инфляции к целевым 4%, траекторию ключевой ставки, устойчивость восстановления внутреннего спроса и способность бизнеса повышать операционную эффективность в условиях всё ещё дорогих денег.

При этом эксперт обращает внимание на новые регуляторные ограничения: с 1 декабря 2025 года ЦБ вдвое — с 20 до 40% — повысил надбавки к коэффициентам риска по новым кредитам для крупных заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Это заставит банки ещё строже оценивать заявки и, по сути, выступит дополнительным тормозом для кредитной экспансии.

Вместе с тем эксперты не исключают возобновления устойчивого роста во второй половине 2026 года. Дмитрий Грицкевич считает, что именно смягчение денежно-кредитной политики создаст условия для нового уверенного подъёма кредитования начиная с середины следующего года, если, конечно, макроэкономическая ситуация не преподнесёт неприятных сюрпризов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.