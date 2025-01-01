Алёна Морозова Образовательная среда В Перми благодаря региональному проекту «Комфортный край» завершено благоустройство десяти школьных дворов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В 2023 году в Прикамье стартовал проект «Комфортный край», инициированный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Одним из его направлений является благоустройство школьных дворов и улиц, которое реализуется в рамках приоритетного направления «Школьный двор». Итоги работы в этом направлении в 2025 году подвела администрация города Перми.

В Перми первыми завершили работы в школах № 18 на ул. Пермской, 195, № 44 на ул. Маяковского, 33 и № 45 на ул. Валежной, 15. На их территориях появились современные многофункциональные спортивные площадки, удобные скамейки для отдыха, декоративные клумбы и обновлённые пешеходные дорожки. Особое внимание уделили безопасности и доступности новых объектов.

Подрядные организации завершили работы в других школах города: № 1 на ул. Калинина, 19, № 24 на ул. Репина, 67а, № 76 на ул. Лодыгина, 48а, № 132 на ул. Баумана, 16, № 134 на ул. Льва Шатрова, 25, «Мастерград» на ул. Костычева, 33 и в лицее НИУ ВШЭ на ул. Технической, 22. Здесь появились площадки для торжественных линеек с установкой флагштока для поднятия флага РФ, специализированные игровые площадки и зоны для подвижных игр, воркауты, а в некоторых учреждениях на при­школьных территориях созданы тематические пространства для отдыха и общения.

Ольга Ростовщикова, директор школы № 134:

— Школьный двор — это не просто пространство вокруг здания, это лицо образовательного учреждения, место, где формируются первые впечатления, рождаются тёплые воспоминания и крепнет связь между учениками, педагогами и родителями. Это часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребёнка, идёт формирование экологической культуры, здорового образа жизни и эстетических чувств обучающихся. Благодаря проекту «Школьный двор» сегодня территория школы является местом отдыха учащихся, педагогов, а также используется для проведения воспитательных мероприятий, встреч с общественностью, классных часов. Перед центральным входом в школу появилась большая площадка, где проходят главные школьные мероприятия. Оборудована зона для активных игр, где установлены игровые модули. Это место притяжения учащихся начальных классов. Для учащихся старших классов обустроена зона для совместного времяпрепровождения и соревновательных моментов в настольном теннисе. Ну и, конечно, появилось пространство для спокойного отдыха. Здесь учащиеся школы отдыхают, читают книги и просто общаются со сверстниками. Сего­дня школьный двор — это место, где рождаются мечты, крепнет дружба и формируется любовь к родному краю. Ведь именно здесь начинается путь каждого ученика к знаниям, успеху и счастью.

В прошлом году аналогичные преобразования уже прошли в восьми образовательных учреждениях Перми, включая гимназию № 8 и школу «Петролеум+».

Фото: пресс-служба администрации Перми

Все работы провели с соблюдением современных стандартов благоустройства, на спортивных площадках установили покрытие из безопасных износостойких материалов, малые архитектурные формы изготовили из долговечных материа­лов, а озеленение подбиралось с учётом климатических особенностей региона.

