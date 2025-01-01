Модернизация транспорта Пермь вошла в тройку лидеров среди российских городов по количеству автобусов-«гармошек» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пермский автопарк в этом году пополнился 109 машинами особо большого класса.

В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что с 1 декабря маршрут №15 перешёл на обслуживание автобусами особо большого класса. Таким образом, администрация Перми полностью выполнила план, сформированный на 2025 год. Благодаря нац­проекту «Инфраструктура для жизни» в пермском автопарке число машин особо большого класса выросло до 109.

«Возвращение к особо большому классу — это общероссийский тренд, и Пермь не остаётся в стороне. Всего за год мы не просто вернули «гармошки», но и вывели наш город в тройку лучших по их количеству среди российских городов наравне с Москвой и Санкт-Петербургом», — прокомментировал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Такие данные представил департамент транспорта, изучив количество подвижного состава в городах России, опубликованное журналом «Городской транспорт». Кроме того, сотрудники проанализировали информацию о закупках в других регионах за последний год, а также базу данных сайта fotobus.msk.ru.

Напомним, что автобусы особо большого класса работают на маршрутах №1, 14, 15, 27, 50 и 53. Эти маршруты были выбраны на основе обследования пассажиропотока и дорожных условий.

В городском департаменте транспорта отмечают, что ввод «гармошек» позволил увеличить провозную способность маршрутов и уменьшить дефицит кадров. При этом автобусы данного вида достойно показывают себя на пермских улицах. В ведомстве не исключают, что в будущем «гармошки» могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой.

«Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице — менее двух лет. Только за этот год обновили уже 118 машин разного класса по нацпроекту, до конца года доведём эту цифру до 150», — отметил ранее в своих социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

