Алёна Морозова С вниманием к деталям В Пермском крае продолжается масштабная работа по ремонту учреждений здравоохранения

Фото: министерство строительства Пермского края

С 2024 года по поручению главы региона Дмитрия Махонина по краевой программе «Качественное здравоохранение» и при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Прикамье идёт планомерная работа по ремонту, в том числе капитальному, учреждений здравоохранения. За два года работы завершены на 16 объектах.

В конце осени приём пациентов в новых условиях начали несколько медорганизаций региона. В Новых Лядах обновилась поликлиника, к которой присоединено более 9 тыс. взрослых и детей. По данным Управления капитального строительства Пермского края, общая площадь ремонта составила более 1 тыс. кв. м. Здесь полностью заменены внутренние инженерные сети, проведены отделочные работы в коридорах и кабинетах, а для удобного доступа маломобильных пациентов и мам с колясками обустроено крыльцо с пандусом.

Кроме того, для безопасности сотрудников и пациентов подрядная организация установила на кровле поликлиники ограждение и снегозадержание, светлый вентфасад с утеплением повышает энергоэффективность здания. Важным шагом в капитальном ремонте поликлиники стало восстановление части перегородок в помещениях. Также в учреждении здравоохранения были установлены новая мебель и сантехника.

Преобразилось и отделение реанимации и интенсивной терапии на третьем этаже Городской клинической больницы № 4. Здесь заменили всю электрику, системы кондиционирования, отопления, водоснабжения, медицинского газоснабжения, двери, окна, сантехнику, обновили отделку. Важно, что для обеспечения стерильности была применена так называемая технология «чистых помещений» с использованием материалов с максимальной гладкостью поверхности и минимизированием монтажных стыков и зазоров. В пресс-службе министерства строительства подчеркнули, что особое внимание было уделено и модернизации приточно-вытяжной вентиляции в отделении. В отделении также за счёт бюджета Прикамья была обновлена вся мебель.

В этом году также завершён капитальный ремонт детского санатория «Орлёнок» в Усть-Качке. В 2024 году преобразились лечебный и спальный корпуса, в 2025 году благоустроили территорию и провели капремонт корпуса пищеблока. В здании заменили кровлю, двери и окна, обновили фасад, провели внутреннюю отделку помещений. Большую часть работ составила замена систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, рассказали в пресс-службе краевого минстроя.

«В санатории проходят лечение дети в возрасте от четырёх до 17 лет. Создали современные и безопасные условия для их отдыха и оздоровления», — отметил в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Отметим, что для ребят в «Орлёнке» преду­смотрено шестиразовое питание. Приём пищи идёт за индивидуальными диетическими столами, которые адаптированы под разные заболевания.

Продолжается масштабный ремонт в хирургическом и спальном корпусах в Карагайской центральной районной больнице. Обновление в учреждении здравоохранения проводится впервые. В хирургическом корпусе подрядная организация меняет кровлю и окна, ведёт отделку помещений. Уже смонтирован новый фасад. В спальном корпусе переустроены внутренние инженерные коммуникации, закончились отделочные работы. После завершения основных видов работ запланировано также полное обновление мебели.

«Сейчас обновляем около 40 медобъектов края, в том числе больницы и поликлиники в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске и Карагае», — сообщил в своих социальных сетях Дмитрий Махонин.

