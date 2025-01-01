Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Честный, пермский, достойный Состоялась презентация книги почётного нефтяника Николая Кобякова «Нефть как жизнь» Поделиться Твитнуть

Николай Кобяков, легендарный нефтяник, первый гендиректор предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», отметил юбилей — 80-летие. Было приятно видеть его подтянутым, ироничным, красивым; Николай Иванович — живая иллюстрация к тезису о том, что напряжённая, ответственная, но в то же время творческая и по-настоящему любимая работа — лучший способ продлить активную жизнь.

Встреча журналистов с Кобяковым, которая состоялась 1 декабря, прошла в ностальгическом ключе: живо вспомнились 1990-е и ранние 2000-е — судьбоносные годы, когда происходили решающие события в истории пермской нефти, в первую очередь — знаменитый выбор федерального партнёра для пермских нефтяников, тот выбор, от которого зависела судьба отрасли и всего Пермского края.

Это сейчас кажется, что энергетическая компания «ЛУКОЙЛ» и Пермский край — органические, неразрывные партнёры; на самом деле, крупных претендентов на пермскую нефть было несколько, выбор обсуждался на самом высоком уровне, и Николай Иванович был не только свидетелем, но и участником процесса. Вся его трудовая биография вела его к этой миссии: так получилось, что до 1992 года он был одним из руководителей «Пермнефти», а с 1992 по 1994 — генеральным директором инжиниринговой компании в составе «ЛУКОЙЛа», которая занималась отраслевым машиностроением. Кому, как не ему, было проводить в жизнь объединение «ЛУКОЙЛа» и «Пермнефти»?

«Пермнефть» вошла в состав «ЛУКОЙЛа» в 1995 году. Николай Кобяков считает, что именно благодаря этому решению в крайне сложной обстановке начала 1990-х годов нефтяники Прикамья сохранили инфраструктуру, активы и рабочие места. Вхождение в состав энергетической компании «ЛУКОЙЛ» предопределило стратегическое развитие прикамской «нефтянки» и всего Прикамья на годы и десятилетия вперед.

Человек, который прошёл путь слияния двух нефтедобывающих предприятий, был прямо-таки обязан написать книгу воспоминаний, и он свой долг выполнил. Как полушутливо заметил ведущий презентации, известный журналист и пиарщик Григорий Волчек, серьёзные люди отмечают юбилеи трудовыми подвигами — это ещё советских времён традиция, и эта книга, если и не буквально подвиг, то, по крайней мере, серьёзное достижение. Юбиляр в ответ скромно заметил, что не писал текст своей рукой, а надиктовывал. Расшифровку и литературную обработку осуществил журналист Алексей Нерослов.

В книге воспоминаний рассказывается о многих важных событиях в истории «ЛУКОЙЛ-Перми». Воспоминания написаны удивительно живо, зримо, осязаемо: чувствуется, что у автора — ясная память, светлый ум и органическая честность, уважение к фактам.

Николай Иванович родом из Чернушки, он помнит первые буровые вышки в Таныпе — одном из главных месторождений богатейшего Чернушинского нефтяного района. Свой трудовой путь в нефтяной отрасли он начинал именно там. Неудивительно, что он подробно и живо вспоминает в своей книге историю чернушинской нефти.

Подробно и увлекательно в книге говорится о том, как осваивали новые месторождения и внедряли новые технологии, как строили современную инфраструктуру передового нефтедобывающего предприятия, как налаживали отношения с местным сообществом в территориях присутствия «Лукойла».

Именно Николай Кобяков впервые проработал механизмы заключения Соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве с Пермской — тогда ещё — областью. Сегодня, спустя годы благодаря такому взаимодействию по-прежнему развиваются территории присутствия компании. Механизм социальной работы на территориях, пермская инициатива, внедрённая с участием Кобякова, сейчас масштабирован на все предприятия «ЛУКОЙЛа».

Николай Иванович стоял и у истоков Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Грантовый механизм и поддержка инициатив людей на местах — тогда это было прорывной идеей. Сегодня такие конкурсы проходят во всех территориях деятельности компании. Это уникальный опыт сотрудничества власти, бизнеса и жителей края, дающий синергетический эффект. За 24 года существования конкурса реализовано уже более 3500 проектов. Многие них стали брендами территорий: фестивали «Уинский мёд», «Еловская рыбка», «Ординский ухаб» и множество других.

Николай Кобяков, почётный нефтяник, заслуженный работник энергетической компании «ЛУКОЙЛ», автор книги «Нефть как жизнь»:

— Давайте вернёмся к 1995 году. По странному совпадению, в день моего 50-летия было подписано соглашение между «ЛУКОЙЛом» и региональной властью о взаимоотношениях бизнеса территории, в том числе для решения социальных вопросов. Это первое. Второе: у нас был всегда хороший коллективный договор, который формализовал взаимоотношения руководства предприятия и работников. Но не хватало третьей составляющей социальной политики предприятия: как же нам выстраивать отношения с населением, с теми, кто живет рядом с нами?

И вот придумали в 2002 году первый конкурс социально-культурных проектов. Вы бы видели первую реакцию глав районных: «Ты что на святое посягаешь? Вот раньше я пришёл к тебе, поклонился, ты мне дал, я это всё потратил по своему усмотрению…» — и прочее такое. Но мы выработали новые правила: средства распределяем по конкурсу, а итоги конкурса подводят не нефтяники, а общественники. И вот уже 23 года этот конкурс существует. Значит, мы все сделали правильно. Когда мы стартовали, грантовый фонд в два миллиона рублей — это было с ума сойти, а сегодня он вырос в разы!

В книге рассказано обо всём жизненном пути Николая Кобякова, начиная с детства. Интересный вывод можно сделать из этой истории: как причудливо складывается судьба, какими сложными тропами она порой ведёт человека к его предназначению. Будучи выходцем из многодетной семьи железнодорожника, юный Коля вовсе не мечтал ни о какой нефти, казалось, что его путь — стать машинистом, как его отец и брат; однако в старших классах школы он освоил специальность слесаря-электроаппаратчика, а с этой специальностью бурно развивавшаяся чернушинская «нефтянка» предоставляла привлекательные рабочие места, и вот… От слесаря до генерального директора — путь достойного человека, который не боится труда и не боится принимать ответственные решения.

