Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура открытий и открытия в культуре Планируем поездки в «Центры культуры Пермского края» на 2026 год

Декабрь в Пермском крае — время передачи эстафеты от «Центров культуры» уходящего года к «Центрам культуры» года наступающего. С 2008 года, вот уже почти 20 лет, пермяки строят планы на новый год исходя из графика событий программы «Пермский край — территория культуры», и есть большая группа энтузиастов, которая старается не пропускать ни одного события этой программы.

Самое время посмотреть, чем порадуют публику «Центры культуры Пермского края 2026» — Чайковский, Сива и Звёздный.

Проект «Космос Чайковского», по замыслу его авторов, станет частью праздничной программы юбилейного года: в 2026-м Чайковский отмечает 70-летие. В нынешнем году похожая ситуация сложилась в Кудымкаре: проект «Точка на карте. Точка интереса» сложился с программой празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа «Пера маа отир — Люди дальней земли», и получился насыщенный культурный год, полный открытий.

«Космос Чайковского» задуман как культурная перезагрузка, которая должна сделать город стартовой площадкой для новых возможностей, местом для проведения масштабных и необычных по форме и содержанию мероприятий. Чайковский должен взять курс на образование и здоровый образ жизни и запустит на территории новую энергию жизни.

В рамках событийного блока «Галактика креатива» будет организован форум «Ключ на старт» в апреле 2026 года, открыта школа креативных индустрий «Креатив. Интенсив» с мастер-классами и воркшопами. Научно-практическая конференция «Чайковский: от древности до наших дней. Традиции и современность» будет посвящена 70-летию Чайковского и 380-летию села Сайгатка. В работе конференции примут участие историки, краеведы, культурологи, этнографы, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители научного и музейного сообщества Пермского края, Удмуртской республики, республики Башкортостан.

В июне пройдёт фестиваль креативных идей «Нереальная реальность». В программе — события в сфере визуального искусства, моды, медиа, перформативных искусств, спорта и музыки. Ключевое событие состоится 12 июня, когда в Чайковском, как и в Перми, отмечается День города: сцена в окружении природных декораций, Кама, закат и программа живой музыки и современных визуальных технологий.

Городская набережная днём станет пространством для инсталляций, музыкальных историй, спортивно-музыкальных перформансов, соревнований на лодках класса «Дракон», соревнований по парусному спорту, арт-заездов на SUP-бордах, катания на водных лыжах и гидроциклах, показательных выступлений спортсменов, экскурсий на яхтах, соревнований воздушных змеев. Вечером природа станет художественным полотном, на котором развернутся масштабные мультимедийные шоу и красочные световые инсталляции.

События летнего фестиваля пройдут не только на набережной: на площади Карла Маркса пройдет гала-шоу «Код будущего» — публичная презентация результатов работы школы креативных индустрий «Креатив. Интенсив». Будет представлена созданная слушателями школы коллекция одежды под музыкальные треки, написанные специально для показа этой коллекции. Здесь же состоится презентация молодёжного мерча с демонстрацией стильной одежды, аксессуаров, сувениров с символикой города, разработанных молодыми Чайковскими дизайнерами. На центральной сцене пройдет конкурсное музыкальное шоу с выступлениями участников школы с композициями, созданными за время обучения.

Будут организованы мастер-классы, «Креатив-Маркет» с продажей handmade-изделий; «Стиль от PRO» представит экспресс-мастер-классы по созданию причёсок, макияжа от местных стилистов; «Твой Образ» предложит интерактивные фотозоны с тематическими декорациями; Sound Lab предоставит возможность стать участником открытого цеха, где любой желающий может попробовать себя в создании музыки.

Впервые откроется передвижной познавательный центр «Книжная станция» с фото- и видеозонами, сеансами уютного чтения, диалогами с авторами, дискуссионными площадками, книгообменом, интеллектуальными викторинами и даже дегустацией блюд и напитков, описанных в известных литературных произведениях.

Создатели программы надеются, что фестиваль «Нереальная реальность» перерастёт в новую традицию празднования Дня города.

По традиции, события в рамках программы «Пермский край — территория культуры» должны оставить не только яркие воспоминания, но и что-то материальное. В Чайковском музее будет открыта экспозиция «На пути к звёздам». Центральное место в ней займёт крышка люка космического корабля «Восток», который в 1961 году приземлился в окрестностях Чайковского. На открытии в музее будет показан перформанс «Тонкие миры» с участием актёров Чайковского театра драмы и комедии.

Ещё одним «долгоиграющим» последствием программы «Космос Чайковского» станет новый арт-объект — челеста под открытым небом «Небесный ксилофон Чайковского». Его открытие планируется в августе 2026 года в рамках «Фестиваля звука». В программе главного концерта фестиваля — выступления ансамбля ударных инструментов «Пространство ритма» Казанской консерватории и других творческих коллективов.

Церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры-2026» в декабре пройдёт в Чайковском под девизом «Есть контакт!».

Сивинский муниципальный округ в последние несколько лет мощно двинулся вперёд в культурной повестке. Старинное село Сива со своей интересной историей является культурным центром «по назначению», а по сути: здесь работает исключительно интересный музей, который недавно обновил экспозицию, а творческие коллективы окружного центра стали участниками нашумевшего театрального проекта «Метель 5». К тому же, вокруг Сивы сохранились удивительные старинные сёла, в которых интересно побывать с экскурсиями. Проект «Село тряпичное, волость кирпичная» даёт жителям краевого центра событийные поводы, чтобы наконец собраться и поехать в Сиву.

Проект реализуется в двух событийных линейках. Содержание событийной линейки «Село тряпичное» — сохранение и продвижение традиционной народной культуры села Буб; «Волость кирпичная» — сохранение и продвижение великосветской культуры времён владельцев сивинских земель Всеволожских. Основная идея проекта — сочетание традиционной русской и великосветской культур, создание культурных и ландшафтных артефактов, трансляция культурно-исторического наследия Сивинского муниципального округа.

Среди мероприятий первой событийной линейки — Школа традиционной русской культуры, издание сборника «Бытовые романсы села Буб Сивинского муниципального округа Пермского края», межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы».

Во второй событийной линейке пройдут показы документально-музыкального спектакля «Метель-5» и будет издана полная версия пьесы «Метель-5» драматурга Елены Растянис. Одним из ключевых событий станет Общероссийский слет Всеволожских, включающий в себя научную конференцию и «Бал в русской усадьбе».

Традиционный открытый фестиваль-конкурс романса «Однозвучно гремит колокольчик» будет посвящен 150-летию Союза театральных деятелей и одной из его основательниц — великой русской актрисе Марии Гавриловне Савиной, которая, будучи супругой местного барина Никиты Всеволожского, участвовала в утопическом проекте превращения Сивы в идеальное хозяйство.

В рамках проекта будет разработан интерактивный туристический маршрут «По дороге с ямщиком», который завершится в селе Буб встречей с фольклорно-этнографическим ансамблем «Родные напевы». Планируется ландшафтная реновация арт-объекта «Поддужный колокольчик», расположенного на территории Сивинского музея.

Сива становится «Центром культуры Пермского края» впервые, а вот ЗАТО Звёздный, как и Чайковский, — уже второй раз. Проект этого уникального населённого пункта называется «Лаборатория закрытого города». Его авторы сделали акцент на атмосфере секретности: «Наша цель — превратить закрытый город в территорию открытий и ярких впечатлений, используя богатую историческую память и завораживающую атмосферу секретности».

Среди ключевых событий проекта — культурное исследование «Код закрытого города»: чтения воспоминаний, дискуссионные площадки, мини-спектакли в городских локациях, галерея старых оживших фото, интерактивные экспозиции утраченных объектов Звёздного, совместные воркшопы, где будет создана карта города.

Фольклорный фестиваль-эксперимент «СКАЗы» (Современный Код Армейских Звуков) — коллаборация солдатского фольклора и современной музыки; программа фестиваля включает в себя интеллектуальные поединки по истории солдатского слэнга и фольклора, частушечные батлы, программу-ностальгию «Паёк» (конкурс-дегустация солдатской каши, приготовленной по разным рецептам), ретро-площадку с играми советского детства, танцплощадку под звуки военного оркестра и плац-концерт.

Граффити-лаборатория «Невидимое» — исследование внутреннего мира закрытого города методами стрит-арта. Уличные художники приглашаются к коллаборации, чтобы запечатлеть свои мысли и ощущения на специально оборудованных конструкциях.

Исследовательская игра «Ночь в закрытом городе» — ночная экскурсия-квест по городу и подземному музею-бункеру с полным погружением в историю через эмоции и впечатления.

Программа «Центров культуры» 2026 года как будто так специально подобрана, чтобы открыть для широкой публики ранее неизвестные, труднодоступные, закрытые или почти закрытые территории, которые скрывают множество удивительных секретов. Скучать в 2026 году точно не получится!

