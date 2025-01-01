Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лучший среди социальных «Пермская синематека» подвела итоги конкурса «Лучший социальный кинозал Пермского края» Поделиться Твитнуть

Социальные кинозалы — уникальное культурное явление родом из Пермского края. С 2019 года проект «Социальный кинозал», который «Пермская синематека» проводит в жизнь с активной поддержкой Министерства культуры Пермского края, дарит возможность жителям малых городов и сёл региона смотреть на большом экране классические и современные художественные, документальные и анимационные фильмы, обсуждать их, участвовать в викторинах, квизах, слушать лекции и просто общаться. В репертуаре социальных кинозалов, постоянно пополняемом благодаря «Пермской синематеке», более 500 наименований фильмов.

На территории региона открыто уже более 200 социальных кинозалов, и география проекта постоянно расширяется: в 2025 году открылось 20 новых учреждений в Куединском, Краснокамском, Оханском, Пермском, Уинском, Красновишерском, Бардымском, Частинском, Лысьвенском, Добрянском, Чернушинском, Кочёвском, Кудымкарском и Осинском округах.

В этом году впервые в истории проекта прошёл конкурс «Лучший социальный кинозал Пермского края», финал которого состоялся 26 ноября в Перми, во Дворце культуры им. Солдатова. В конкурсе приняли участие 14 социальных кинозалов, пять из которых вышли в финал.

Победителем стал Юксеевский социальный кинозал Кочёвского центра развития культуры. Второе место занял социальный кинозал Центральной детской библиотеки им. Б.С. Рябинина Кунгурской централизованной библиотечной системы. Третье место получил Сивинский социальный кинозал муниципального учреждения «Сивинский центр культуры и досуга».

По мнению руководителя отдела научно-методической деятельности «Пермской синематеки» Галины Лызловой, социальный кинозал в Юксеево отличается качественной работой с местным сообществом. Он стал настоящим центром притяжения и выступает инициатором культурных событий для села не только в области кино. Особенно плотные связи у кинозала налажены с Юксеевской средней школой: здесь проходят киноуроки, и методисты социального кинозала помогают школе с подборкой видеоматериала.

В социальном кинозале библиотеки в Кунгуре, кроме собственно зала для просмотра фильмов, работает детская студия анимации. Разнообразие и большое количество мероприятий отличают и Сивинский социальный кинозал.

При определении победителей учитывались и формальные показатели работы кинозалов, в первую очередь, их посещаемость.

Руководитель Кочёвского центра развития культуры Татьяна Утробина считает, что причина успеха Юксеевского социального кинозала — в высокой квалификации его сотрудников. Оба методиста, Татьяна Сальникова и Марина Евдокимова, — работники культуры с профильным образованием. Татьяна Сальникова является к тому же руководителем местной художественной самодеятельности, обучает игре на национальном коми-пермяцком музыкальном инструменте — пэлянах. Руководитель учреждения характеризует методистов кинозала как харизматичных лидеров культуры, умеющих увлечь за собой публику.

В этом могли убедиться все участники финала конкурса «Лучший социальный кинозал Пермского края»: на очную защиту своего учреждения Татьяна Сальникова и Марина Евдокимова пришли в национальных костюмах. По словам участников проекта «Социальный кинозал», национальная специфика — главная «изюминка» работы кинозала в Юксеево.

На церемонии были вручены и другие награды. Так, 11 кинозалов были награждены за успешное внедрение платных кинопоказов в рамках пилотного проекта «Монетизация». Особое внимание было уделено учреждениям, чьи сотрудники активно проходили программы повышения квалификации в Пермской синематеке: победители получили награды в номинации «Иван Васильевич повышает квалификацию». За активное освещение работы в группе ВКонтакте были вручены награды в номинации «Три поста, не считая репоста»: социальные кинозалы из разных округов продемонстрировали яркие примеры продвижения своей деятельности в соцсетях.

Отдельно отметили социальные кинозалы, вовлекшие рекордное количество зрителей в «Эхо международных кинофестивалей» — «Суздальфест», «День Победы», «Флаэртиана» и др. Мероприятия соцкинозалов в рамках этих фестивалей посетили более 10 тыс. зрителей.

В номинации «Ответ ожидает гражданка Никанорова» были награждены самые отзывчивые и активные участники профессионального сообщества модераторов.

Музыкальным украшением церемонии награждения лучших социальных кинозалов стало выступление ансамбля «Иваны», который создал атмосферу праздника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.