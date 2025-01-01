Какие изменения законодательства вступают в силу в декабре Пермяков ждут новые правила утильсбора, введение цифровых паспортов и льготы для дольщиков Поделиться Твитнуть

В декабре 2025 года в российском законодательстве произойдёт ряд изменений, затрагивающих утилизационный сбор, внедрение цифровых удостоверений личности, обязательную маркировку определенных видов техники, правила потребительского кредитования и сроки действия водительских удостоверений. Подробный обзор основных нововведений месяца — в материале «Нового компаньона».

Утильсбор

Одним из ключевых нововведений является пересмотр методики расчета утилизационного сбора на автомобили. Согласно постановлению правительства № 1713, вводится новая формула, учитывающая не только объём двигателя и возраст автомобиля, но и его мощность. Эти меры, по мнению законодателя, призваны стимулировать производителей и импортёров к повышению экологичности автотранспорта. Минимальный коэффициент составит 3400 руб. для маломощных автомобилей, а максимальный может достигать значительных сумм для высокопроизводительных моделей.

Повышение утильсбора коснётся автомобилей с двигателем мощнее 160 л.с., а в некоторых случаях сбор для гибридов и электромобилей вырастет в разы. Кроме того, планируется ежегодная индексация утильсбора на импортные автомобили на 25% в рамках программы до 2030 года.

Цифровые паспорта

С конца декабря 2025 года начнётся второй этап внедрения цифровых паспортов в России. Граждане смогут использовать электронные версии своих документов, в частности, при взаимодействии с финансовыми учреждениями и государственными сервисами. При этом бумажные паспорта сохранятся для осуществления нотариальных и крупных юридических сделок.

Защита от коллекторов

С начала декабря граждане смогут отправлять жалобы через портал «Госуслуги» в ФССП России на нарушения со стороны коллекторских агентств, касающиеся количества телефонных звонков. Закон ограничивает частоту контактов с должником по телефону: не более одного звонка в сутки, двух в неделю и восьми в месяц. ФССП будет запрашивать у операторов связи сведения о количестве звонков для проверки поступивших жалоб. Если нарушения подтвердятся, к коллекторам применят меры ответственности.

Новые правила рассрочек

В отношении потребительских рассрочек ключевое изменение касается уменьшения максимального срока с 6 до 4 месяцев. Помимо этого, введены лимиты на штрафные санкции за просрочку, которые не могут превышать 20% годовых от суммы задолженности.

Операторы рассрочек больше не имеют права взимать плату за саму услугу, а продавцам запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар, в зависимости от формы оплаты.

Если общая сумма действующих рассрочек у одного потребителя превышает 15 тыс. руб., оператор обязан предоставить информацию о договоре в бюро кредитных историй.

Вводится также новое понятие — «оператор сервиса рассрочки», под которым подразумевается банк, МФО или иное хозяйственное общество, соответствующее определенным требованиям по капиталу (не менее 5 млн руб.) и включению в реестр ЦБ РФ.

Льготы для дольщиков

Для дольщиков сохраняется право на отсрочку исполнения судебных решений до конца декабря 2025 года. Для получения отсрочки достаточно подать соответствующее заявление в суд.

Отсрочки, ранее предоставленные судами, автоматически продлеваются до конца года, без дополнительных запросов. С 1 января 2026 года споры с застройщиками будут рассматриваться в обычном порядке.

Обязательная маркировка электронных устройств

Теперь продажа смартфонов, ноутбуков и другой электроники без специальной цифровой маркировки (QR-кода) запрещена для производителей, импортеров и продавцов. Это распространяется на телефоны, ноутбуки, печатные платы и осветительное оборудование.

Все участники рынка должны были зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» до 1 сентября 2025 года. Продукция, импортированная или произведенная до 1 декабря 2025 года, может быть реализована до конца мая 2026 года, но требует обязательной маркировки в течение переходного периода.

Основная цель — пресечение распространения контрафактной продукции и повышение прозрачности рынка.

Регистрация мигрантов по биометрии

С 1 декабря стартует эксперимент с обновленными правилами въезда и выезда для иностранных граждан, который продлится до 30 июня 2026 года. Биометрические данные мигрантов начнут фиксироваться во всех пунктах пропуска, где это позволяет техническое оснащение.

Кроме того, изменились условия получения полиса медицинского страхования. Теперь бесплатная медицинская помощь доступна только иностранным гражданам, легально работающим в России не менее пяти лет.

Замена водительских удостоверений

Прекращается автоматическое продление водительских удостоверений, которое действовало в период пандемии. Водители, у которых срок действия прав истекает после 31 декабря 2025 года, должны самостоятельно обратиться для их замены. До конца декабря ещё можно воспользоваться автоматическим продлением на три года, если срок действия истекает в этот период. Однако с января 2026 года эта возможность будет недоступна.

С января 2026 года замена водительских удостоверений будет проходить по стандартной процедуре — с прохождением медицинской комиссии и оплатой госпошлины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.