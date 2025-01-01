С акцентом на медицину В Прикамье подведены предварительные итоги работы по ремонту учреждений здравоохранения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

В Пермском крае продолжается планомерная работа по ремонту, в том числе капитальному, учреждений здравоохранения. Так, в столице региона в 2025 году было капитально отремонтировано отделение реанимации и интенсивной терапии на третьем этаже Городской клинической больницы № 4.

В Управлении капитального строительства Прикамья рассказали, что на объекте обновлена отделка, заменена вся электрика и системы кондиционирования, отопления, водоснабжения, двери, окна, сантехника, система медицинского газоснабжения.

При этом при отделочных работах применялась так называемая технология «чистых помещений», при которой используются материалы с максимальной гладкостью поверхности, минимизируются монтажные стыки и зазоры, что снижает риски микробного загрязнения.

В министерстве строительства подчеркнули также, что приточно-вытяжная вентиляция в отделении обеспечивает необходимую кратность воздухообмена и поддержание стерильности в зонах интенсивной терапии, поэтому её модернизации было уделено особое внимание. В отделении также за счёт средств бюджета Прикамья была обновлена вся мебель.

Ещё одним объектом 2025 года стала поликлиника в посёлке Новые Ляды. Здесь общая площадь ремонта, по данным Управления капитального строительства Прикамья, составила более 1 тыс. кв. м. Во время работ подрядная организация заменила внутренние инженерные сети, установила новую сантехнику и мебель, провела отделочные работы в кабинетах и коридорах.

В ведомстве отмечают, что важным в капитальном ремонте поликлиники стало восстановление части перегородок в помещениях. Новый светлый вентфасад с утеплением повышает энергоэффективность здания, на кровле установили снегозадержание и ограждение. Для удобного доступа маломобильных пациентов и мам с колясками обустроено крыльцо с пандусом.

Поликлиника, к которой присоединено свыше 9 тыс. взрослых и детей, уже ведёт приём пациентов в новых условиях

Продолжается масштабный ремонт в хирургическом и спальном корпусах в Карагайской центральной районной больнице, который проводится в учреждении впервые. В хирургическом корпусе подрядная организация ведёт работы по замене окон, кровли, отделку помещений. Уже смонтирован новый фасад. В спальном корпусе переустроены внутренние инженерные коммуникации, закончились отделочные работы.

После завершения всех ремонтных работ в больнице будет заменена мебель.

В минстрое Прикамья рассказали, что в учреждении работают 44 врача и 170 медсестер. По словам главврача больницы, здесь также трудятся молодые специалисты, и те, кто пришел по целевому договору.

Также в 2025 году был отремонтирован корпус инфекционного отделения городской больницы в Соликамске и стартовал ремонт хирургический корпуса, который будет проведён по современным стандартам как внутри, так и снаружи здания.

Напомним, что планомерная и масштабная работа по обновлению медицинских учреждений в Пермском крае идёт с 2024 года по поручению главы региона Дмитрия Махонина. За два года работы завершены на 16 объектах.

Такие преобразования стали возможными благодаря разработанной краевой программе и поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сегодня капитальные ремонты проводятся в больницах и поликлиниках в Перми, Соликамске, Верещагино, Гремячинске, Оханске, селе Карагай и других», — отметили в минстрое Прикамья.

