Алёна Бронникова Ориентир на комфортный уровень жизни В Перми состоялось одно из ключевых заседаний краевого парламента в осеннюю сессию

Фото предоставлено Законодательным собранием Пермского края

В Законодательном собрании Пермского края 27 ноября прошло одно из ключевых заседаний осенней сессии. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект о бюджете региона на ближайшие три года, обсудили проблемы переселения граждан из аварийного жилья и приняли дополнительные социальные меры поддержки.

Региональный бюджет

Проект главного финансового документа Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прошёл второе, окончательное чтение. При подготовке документа поступило 38 поправок и предложений, 28 из которых были приняты, работа была проведена по каждому.

После доработки плановый объём доходов на 2026 год составил 275,2 млрд руб., объём расходов — 301,8 млрд руб. Доходы на 2027 год запланированы в размере 295,6 млрд, расходы — в размере 319 млрд руб., в 2028 году ожидаемые поступления составят 300,1 млрд руб., расходы — 310,5 млрд руб. Основные изменения между чтениями связаны с дополнительными расходами на оказание помощи онкобольным, лечение редких заболеваний, обеспечение детей специальными и молочными продуктами, а также увеличением резервного фонда Пермского края.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил продуктивную работу депутатов и правительства в ходе подготовки главного финансового документа региона.

«Принятый проект бюджета — результат слаженной работы депутатского корпуса и членов правительства. В плановом периоде расходы краевой казны впервые превысят 300 млрд руб. Вместе с ростом экономики региона растёт и ответственность региональных властей за каждый бюджетный рубль. При этом главным ориентиром бюджетной политики Прикамья остаются запросы прикамцев на комфортный уровень жизни независимо от места проживания», — отметил спикер.

Аварийное жильё

В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали доклад главы краевого минстроя Артёма Габдрахманова об итогах реализации адресной программы по переселению жителей из аварийного жилищного фонда. По нацпроекту «Жильё и городская среда» за шесть лет из 450 тыс. кв. м в домах, признанных аварийными до 2017 года, было переселено более 30 тыс. человек.

Собственникам было предоставлено денежное возмещение, субсидия на покупку недвижимости или жильё по соглашению с муниципалитетом. За четыре года в эксплуатацию было введено 57 домов, в которые переехали бывшие собственники аварийного жилья общей площадью свыше 110 тыс. кв. м.

Заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Сергей Богуславский отметил, что большую роль в финансировании проекта сыграли средства федерального бюджета — практически 19,5 млрд руб. из 22,5 млрд были выделены из бюджета страны. Также он обратил внимание, что, помимо реализации новой программы по расселению аварийного жилья, в регионе данный вопрос будет решаться с помощью механизма комплексного развития территорий.

«Эта комбинация — реализации федеральной программы, которая сейчас стартует, и наших местных усилий, связанных с запуском КРТ, — мне кажется, даст достаточно серьёзный эффект, толчок для того, чтобы мы в части расселения аварийного жилья двигались ещё активнее и быстрее», — поделился депутат.

По данным минстроя, на расселение объектов, получивших статус аварийных после 2017 года, будет направлен региональный проект, а также нацпроект «Инфраструктура для жизни». Новой региональной адресной программой предусмотрено переселение 25,9 тыс. человек из аварийного и ветхого жилья до 2030 года.

Запрет продажи вейпов

В рамках повестки был рассмотрен ряд законодательных инициатив. Так, депутаты в двух чтениях поддержали законопроект, устанавливающий полный запрет розничной продажи устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона. Ограничения касаются электронных приборов, которые используются для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля и пара, в том числе электронные системы доставки никотина, и устройств для нагревания табака.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков, законопроект в данный момент очень актуален, поскольку вейпы у молодёжи в моде, несмотря на исследования, которые показали опасность их использования. По его словам, данная норма позволит сократить негативную тенденцию и повысить качество жизни.

Запрет начнёт действовать с 1 марта 2026 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Поддержка семей с детьми

Ещё один законопроект, поддержанный депутатами, касается мер поддержки многодетных семей и семей участников СВО. С вступлением закона в силу статус многодетной смогут получать семьи не только с родными, но и с усыновлёнными детьми и находящимися под опекой, а также сохранить этот статус, если в ней есть совершеннолетний ребёнок с инвалидностью первой или второй группы до 23 лет. Многодетные семьи также смогут бесплатно посещать краевые и муниципальные музеи, выставки, парки.

«У нас в Пермском крае 37,3 тыс. многодетных семей. Нашим приоритетом является поддержка семей с детьми, прежде всего, многодетных, и более 40 мер поддержки за счёт регионального бюджета как раз направлено на их поддержку. Поэтому этот закон является логичным продолжением тех, которые мы принимаем для поддержки семей с детьми. Кроме того, у нас 95% детей-сирот уже находятся на воспитании в семьях, 5% — в приютах и интернатах, наша задача — увеличить количество детей, которые придут на воспитание в семьи», — рассказал председатель комитета по социальной политике Заксобрания региона Сергей Ветошкин.

Этим же законопроектом продлевается срок предоставления единовременной выплаты за рождение ребёнка участника СВО. Претендовать на неё теперь смогут также жёны бойцов, участвующих в спецоперации, которые родят детей на территории Прикамья в 2026 году. В этом году сумма выплаты составляет 140 тыс. руб.

Доступность избирательных участков

В повестку заседания также вошёл вопрос утверждения обновлённой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов в Законодательное собрание Прикамья. Старая схема, утверждённая в 2016 году, перестанет действовать 20 января 2026 года. Основные изменения, которые были внесены в схему избирательных округов, связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона. Средняя норма представительства на одного депутата, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67,3 тыс. человек. Допустимое отклонение от этой нормы не должно превышать 10%, а в отдалённых и труднодоступных районах — 30%.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин сообщил, что прошедшие в этом году избирательные кампании показали, что действующая схема наиболее оптимальна, в связи с чем вносимые корректировки не изменили её кардинально.

«Прошедшие кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края подтвердили, что действующая схема избирательных округов является наиболее оптимальной и удобной для жителей Прикамья как в части комфортного взаимодействия с избранными депутатами, так и в части доступности избирательных участков. В связи с этим было принято решение не менять её кардинально, а внести корректировки, связанные с изменениями числа избирателей в некоторых округах, в целях приведения в соответствие с нормами законодательства», — сообщил Игорь Вагин.

