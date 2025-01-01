Скидки под запретом Российские банки объявили «войну» маркетплейсам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупнейшие российские банки выразили недовольство по поводу нечестной конкуренции, создаваемой маркетплейсами. В письме, адресованном спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главы таких банков, как Т-Банк (Станислав Близнюк), Сбербанк (Герман Греф), Альфа-банк (Владимир Верхошинский), ВТБ (Андрей Костин) и Совкомбанк (Сергей Хотимский), призвали к запрету на предоставление скидок на товары при оплате картами, связанными с конкретными банками.

Банкиры также предложили обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары и не снижать стоимость в зависимости от используемого средства платежа. Они считают, что такая мера поможет предотвратить практику, когда цена товара снижается при оплате картой банка, связанного с маркетплейсом. Это, по их мнению, создаст равные условия для клиентов всех банков и поддержит честную конкуренцию на рынке.

Авторы письма подчёркивают необходимость запрета маркетплейсам на использование собственных средств для снижения цен на товары. Этот запрет должен касаться как прямых акций, так и косвенных, таких как бонусные программы, возвраты и субсидии на маркетинг. Исключение могут составлять только собственные товары маркетплейсов, реализуемые через их платформы, а также товары в социально значимых категориях. Однако любые скидки не должны зависеть от используемого средства платежа или банка, выпустившего карту.

Герман Греф, глава ПАО «Сбербанк», на конференции Центрального Банка России «Фокус на клиента» отметил, что маркетплейсы неправомерно отбирают долю рынка у физических сетей за счёт нерыночных условий конкуренции, созданных государством. Он также указал, что из-за системы скидок эти площадки не доплатили налогов на сумму 1,5 трлн руб. Кроме того, Греф заметил, что правовое регулирование таких платформ всё ещё отсутствует.

В подтверждение своих аргументов банки ссылаются на международный опыт и регламенты Европейского экономического союза, которые запрещают антиконкурентные субсидии и манипуляции с ценами со стороны «системно значимых платформ». Аналогичные меры действуют в Китае; в США искусственное снижение цен рассматривается как форма манипуляции, а в Турции размер субсидий ограничен 2%.

«Перечисленные примеры демонстрируют, что свободная конкуренция требует защиты от платформенного демпинга. Введение предлагаемых мер не приведёт к удорожанию товаров для населения, но позволит выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от «ценовой гонки на истощение» к устойчивому технологическому развитию электронной торговли в интересах государства и граждан», — добавили банкиры.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала инициативу банков, предложив запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и продавать продукты дочерних банков. Она отметила, что такие компании имеют «явные неконкурентные преимущества» по сравнению с другими участниками банковского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Однако опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что россияне недовольны этой инициативой. 64% респондентов, которые регулярно или иногда делают покупки на маркетплейсах, считают эти меры несправедливыми. Лишь 13% поддерживают требования банков, а 23% затрудняются с ответом.

Кроме того, 78% опрошенных ожидают повышения цен на товары, а 79% уверены, что такая инициатива негативно скажется на многих пользователях маркетплейсов. Также 71% респондентов согласились с тем, что отказ от скидок повредит малому и среднему бизнесу, представленному на этих платформах.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Пресс-служба объединённой компании Wildberries & Russ подчёркивает, что авторы письма сознательно игнорируют контекст и манипулируют фактами. Например, регулирование в Европейском Союзе не направлено против европейских участников рынка, а в Турции меры были приняты с целью защиты местных компаний от Amazon. Что касается практики ограничения искусственного занижения цен в США, то там банкам вообще запрещено участвовать в торговле. В России аналогичные меры уже существуют — это запрет на установление монопольно низких цен.

В Wildberries отметили, что введение запрета на занижение цен может негативно сказаться на миллионах российских потребителей, эксперты говорят, что это приведёт к росту цен на товары на 15-20%. Важно подчеркнуть, что более 80 млн пользователей активно пользуются маркетплейсами, и такие меры могут иметь серьёзные долгосрочные последствия для российской экономики, бизнеса и способствовать росту инфляции.

Генеральный директор Wildberries & Russ Татьяна Ким в своем открытом письме к ЦБ, правительству страны и Федеральному собранию выразила обеспокоенность тем, что банки стремятся сократить свои расходы за счёт устранения конкурентов.

«Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведёт? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», — подчеркнула она.

Татьяна Ким обратила внимание, что банки не могут предложить клиентам кэшбэк при оплате покупок на маркетплейсах, «потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы».

Тем временем крупнейшие банки, подписавшиеся под обращением, активно развивают собственные цифровые платформы и экосистемы, такие как онлайн-магазины «Мегамаркет», «Самокат», «Купер», а также сети супермаркетов «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Город».

Кроме того, за девять месяцев 2025 года чистая прибыль банков составила 1,93 трлн руб. В то же время общая прибыль финтехподразделений торговых площадок, таких как «ВБ Банк», «Озон Банк» и «Яндекс Банк», а также экосистемного МТС Банка, составила лишь около 79 млрд руб. Это означает, что финансовые ресурсы первой группы превышают совокупную прибыль e-commerce банков более чем в 24 раза.

«Я обращаюсь к Банку России, правительству России и Федеральному собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами — во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны», — добавила она.

Министерство финансов Российской Федерации в настоящее время определяет свою позицию относительно регулирования методов оплаты на маркетплейсах. Как сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков, работа над этим вопросом продолжается. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сейчас формируем свою позицию, проводим совещания по этому вопросу в Минфине. Мы слышим аргументы обеих сторон, смотрим на экономику и маркетплейсов, и банков, которые связаны с маркетплейсами, хотим найти действительно справедливый подход для всех», — отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.