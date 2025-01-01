Алина Наумова Цифровой старт На базе Morion Digital в Перми откроется «Школа 21» от Сбера Поделиться Твитнуть

В Morion Digital 24 ноября прошла первая встреча лидеров сообществ технопарка. На мероприятии представили нового инфраструктурного игрока Morion Digital — «Школу 21» от Сбера. Кроме того, участники обсудили возможности для сотрудничества между объединениями, развитие экосистемы, обменялись опытом и знаниями в области управления и продвижения сообществ технопарка.

«Школа 21» — это образовательный проект в сфере цифровых технологий, где любой желающий старше 18 лет, вне зависимости от имеющихся знаний и опыта, может бесплатно освоить востребованную профессию в сфере информационных технологий и стать цифровым инженером. Образовательный проект реализуется Сбером совместно с правительством Пермского края.

Общая площадь кампуса «Школы 21» составляет более 1,1 тыс. кв. м, он рассчитан на 100 мест. Проект стартует 8 декабря 2025 года — с первого оценочного этапа или же «бассейна», который длится 14 дней. В течение этого периода участники погрузятся в рабочую среду, максимально воспроизводящую реальные условия труда в ИТ-компаниях. Они изучат базовые принципы программирования на языке C, будут работать над индивидуальными и командными проектами, а также развивать «мягкие» навыки, такие как коммуникация, критическое мышление, самодисциплина и работа в команде.

Успешно преодолев отборочный этап, участники смогут выбрать интересующее их направление: разработку или направления, не связанные напрямую с программированием. В рамках обучения разработке предлагаются программы по бэкенду, фронтенду, мобильной разработке и GameDev. Среди неразработческих направлений доступны кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение стабильной работы высоконагруженных систем, а также тестирование программного обеспечения (QA). В школе появились новые направления: биоинформатика, управление проектами, а также UX/UI-дизайн.

Срок обучения варьируется от девяти месяцев до двух лет и зависит от выбранного направления и индивидуальной скорости обучения. Выпускники школы будут трудоустроены за счёт стажировок в крупных российских IT-компаниях.

Анна Светлакова, директор кампуса «Школы 21» в Перми, на встрече обсудила с лидерами сообществ возможность проведения совместных мероприятий, проектов, обмена аудиторией.

«Мы с удовольствием хотим присоединиться к вам. Давайте вместе делать технопарк и Пермский край сильнее, готовить цифровые кадры и влиять на цифровую трансформацию региона», — добавила директор кампуса.

Директор Morion Digital Оскар Ягафаров обратил внимание, что технопарк увеличивает число предпринимательских и профессиональных сообществ на своей площадке. Это подчёркивает важность встречи, на которой участники смогли обсудить технологии и основные принципы, объединяющие членов сообщества.

Оскар Ягафаров назвал пять ключевых принципов построения устойчивого стартап-сообщества, которых придерживается технопарк. Во-первых, его главными драйверами должны выступать технологические предприниматели. Во-вторых, лидеры сообществ берут на себя долгосрочные обязательства. Третий принцип — сообщество остаётся открытым для всех и постоянно эволюционирует. Четвёртый — совместная деятельность должна быть регулярной и вовлекать всех его членов. Пятый — именно люди и их взаимодействие создают подлинную ценность экосистемы.

«Работа с сообществами — это часть нашей стратегии по развитию «мягкой» инфраструктуры технопарка, к которой относятся Пермский бизнес-инкубатор, акселератор Большая разведка, Пермская краевая Федерация спортивного программирования. В декабре на площадке Morion Digital откроется кампус «Школы 21». Мы посчитали важным представить новых участников экосистемы и усилить взаимодействие между всеми сообществами», — отметил он.

Лидеры сообществ технопарка Morion Digital поделились с участниками встречи подробностями о своих объединениях и возможностях взаимодействия с ними.

Андрей Семериков, лидер сообщества GameDev Perm, рассказал, что объединение собирает разработчиков игр, музыкантов, художников и геймдизайнеров. Основная задача сообщества — увеличить количество GameDev-агентов и привлечь ресурсы в Прикамье.

Один из основателей сообщества AI Hub Илья Расторгуев сообщил, что объединение уже пятый месяц активно занимается популяризацией ИИ, внедрением его в бизнес-процессы и обучением представителей бизнеса и разработчиков. Сообщество также готовит большую онлайн-конференцию aipulse с докладами, практическими кейсами по внедрению ИИ в бизнес, нетворкингом и прямой коммуникацией с разработчиками. Событие пройдёт 30 января 2026 года на площадке Morion Digital.

Руководитель IT HR клуба Василий Мехоношин рассказал, что сообщество существует уже три года и объединяет более 3 тыс. специалистов в области HR и владельцев бизнеса. Клуб фокусируется на обсуждении актуальных вопросов HR в сфере IT: «Мы решаем весь жизненный цикл сотрудника — от подбора до увольнения, а также делаем акцент на выгорании, эмоциональном интеллекте, решаем вопросы собственников бизнеса».

Оскар Ягафаров рассказал о Пермской краевой Федерации спортивного программирования. Это сообщество при поддержке правительства Пермского края проводит в Перми краевые и всероссийские соревнования по международным стандартам, что позволяет обеспечить постоянный приток высококвалифицированных кадров для резидентов на площадку технопарка.

Надежда Смирнова представила сообщество DEVAN — пространство для обмена знаниями и профессионального общения, а также повышения компетенций в сфере IT. Сообщество существует уже пять лет и объединяет более 400 аналитиков, продакт-менеджеров, тимлидов и владельцев компаний из Перми и других городов.

Также в Morion Digital представлены p2p-сообщество PermianTECH; сообщество тестировщиков QA Guild Perm; сообщество Project-менеджеров; «Электро Прикамье»; Morion Digital Activity — сообщество, которое объединяет сотрудников компаний-резидентов технопарка Morion Digital.

Напомним, Morion Digital — крупнейший частный технопарк в России, созданный в 2018 году в Перми. Площадь технопарка составляет 86 тыс. кв. м, в нём задействовано 80 резидентов, совокупная выручка которых, по данным за 2024 год, превышает 60 млрд руб.

