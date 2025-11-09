Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жемчужина Урала Пермское хореографическое училище отметило 80-летие Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Редкое событие становится поводом для такого количества публичных мероприятий: в честь юбилея Пермского хореографического училища были созданы две концертные программы, и каждая исполнялась на сцене Театра оперы и балета два раза. Особым торжеством стало открытие обновлённого учебного театра, который после ремонта превратился в театр-музей, — об этом «Новый компаньон» уже подробно писал.

Училище получило множество весомых подарков и само сделало подарок балетоманам — показало новый балет «Жемчужина» (6+), поставленный для ученического коллектива хореографом Александром Мишутиным на музыку Жака Оффенбаха.

У этого проекта довольно замысловатая история.

Балетный эксперт Анна Галайда пишет в своём телеграм-канале «Король танцует»:

«Это тот самый балет, который ставил для коронационных торжеств по поводу восшествия на престол Николая II Петипа. Короновались русские цари, как известно, в первопрестольной, поэтому в балете участвовали объединённые силы Мариинского и Большого. О страстях, которые кипели вокруг этой малогабаритки, можно прочитать в мемуарах Кшесинской, которую по известным причинам театральная дирекция стеснялась выставить в этом спектак­ле, но она добилась роли, и Петипа пришлось к одной главной роли (в ней была Леньяни) подвёрстывать вторую, для Кшесинской. В Перми постановку осуществляет Александр Мишутин, которого мы помним по чудесному «Талисману» Бурятского театра (и в Улан-Удэ этот балет вернулся на сцену). Так что за этим проектом можно следить».

В пермской постановке музыка Адольфа Адана уступила место музыке Жака Оффенбаха: оригинальную партитуру раздобыть не удалось, и хореограф выбрал композитора из той же страны и той же эпохи. Либретто же осталось оригинальным, от Петипа. Это парадная история во французском духе и стиле — аллегория с участием стихий, металлов и драгоценных камней; главные герои — Белая Жемчужина и соперничающие за её благосклонность Царь Кораллов и Гений Земли.

Александр Мишутин постарался сделать балет максимально насыщенным активными танцами, проявив при этом чуть ли не безжалостность к юным исполнителям. Никакой скидки на возраст — всё по-взрослому! Особенно активны в этой хореографии ноги: кажется, хореограф хотел подчеркнуть, что красивый рисунок ног — основа классического танца. 120 учеников, занятых в постановке, группируются, как положено, на тройки и четвёрки; жемчужины всех цветов — чёрные, белые, розовые и жёлтые, а также кораллы и металлы порхают по сцене, как маленькие лебеди. Есть здесь и сценический поединок, и непременное заключительное па-де-де, а в нём — столь же непременные фуэте.

Молодые танцовщики показали уверенное владение классической лексикой, а также завидное здоровье и выносливость, что тоже немаловажно для балетной карьеры. Роман Лобас, рослый и длинноногий представитель известной балетной семьи, отлично выглядит в центральной партии Гения Земли, но движется несколько скованно. Зато абсолютную уверенность и взрослый балетный апломб показала его партнёрша — «Белая Жемчужина» Арина Тимергалиева.

В небольшом устном предисловии, которое звучит перед спектаклем, объясняется, что на выбор постановки повлияло название: оно символично — пермский балет давно известен как «Жемчужина Урала», был даже такой благотворительный фонд, который оказывал балету поддержку.

Чем балетный мир обязан Пермскому хорео­графическому училищу, продемонстрировало второе отделение юбилейного концерта — дивертисмент. Те балетоманы, которые увидели обе гала-программы — ученическую и составленную из выпускников, — смогли проследить весь путь балетной звезды от первых пуантов до народного артиста. Благодаря юбилейным вечерам поклонники пермского балета смогли увидеть, как выросли танцовщики, которые запомнились совсем юными, а потом отправились покорять столицы.

Настоящим подарком балетоманам стал приезд в Пермь братьев-близнецов Алексея и Данилы Хамзиных. В бытность студентами училища они часто выступали вместе, теперь же один танцует в Москве — в Большом театре, а второй — в Санкт-Петербурге, в Михайловском. В честь юбилея Alma Mater они воссоединились на пермской сцене, где исполнили свой знаменитый номер «Зеркало», специально поставленный их старшим братом Дмитрием Хамзиным в расчёте на внешнее сходство близнецов. Порознь братья Хамзины исполнили самые знаменитые, самые «конкурсные» балетные вариации: Алексей станцевал вариации Альберта из «Жизели», а Данила блестяще отпрыгал вариации Филиппа из «Пламени Парижа».

Можно было бы сказать, что братья Хамзины стали главными героями вечера, но в программе дивертисмента были и другие фееричные возвращения. Впервые за долгое время в Перми выступил Никита Четвериков — один из тех солистов Пермского балета, которых можно назвать настоящими звёздами, известными всему городу. Нынче Четвериков — премьер Михайловского театра. В Перми он выступил в па-де-де из «Корсара» в дуэте с Екатериной Первушиной — прима-балериной «Кремлёвского балета» и тоже выпускницей Пермского хореографического училища.

Инна Билаш, в паре с которой Четвериков работал в Перми и участвовал в телевизионном конкурсе «Большой балет», на юбилей родного училища не приехала: она сейчас танцует в Европе.

Зато приехали Ульяна Мокшева из Большого театра и Оксана Скорик из Мариинского; первая выступает в статусе солистки, вторая — прима-балерины. Оксана Скорик в Перми практически не танцевала — сразу после училища отправилась в Санкт-Петербург, где вполне преуспела, а вот Ульяна Мокшева была солисткой Пермского балета, и специалисты прочили ей блестящую карьеру. Ну, если и получится, то уже не в Перми.

Действующие пермские танцовщики тоже участвовали в концерте и очень достойно выглядели в компании столичных коллег. Именно пермяки отвечали в программе за современную хореографию: два номера показали артисты «Балета Евгения Панфилова». Миниатюра Алексея Расторгуева Vis-a-vis в исполнении Павла Васькина и Евгения Лыкова удачно разбавила классическую хореографию программы концерта, показав «фирменные» черты танцевального стиля «панфиловцев»: оригинальную постановочную идею, гротеск, драйв, харизму танцовщиков.

Концерт завершало па-де-де из «Дон Кихота» в исполнении Полины Ланцевой и Кирилла Макурина — действующих премьеров Пермского балета.

Без них этот вечер был бы несостоятельным: всё-таки больше всего Пермскому хореографическому училищу обязан пермский балет. Сложно даже представить себе, как сложилась бы его судьба, если бы в городе не было хорошей балетной школы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.