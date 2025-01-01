Алёна Морозова Новый шаг к конкурентоспособности Агропредприятия Пермского края повышают производительность труда Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Пермского края

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятиях агропромышленного комплекса Пермского края реализуется федеральный проект «Производительность труда». Наш регион стал одним из первых в стране, где проект распространился именно на предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Участие в нём предполагает масштабные изменения в организационной культуре предприятий, внедрение инновационных технологий и методов управления. Предприятия получают возможность получить поддержку экспертов и освоить передовые методы управления и оптимизации процессов. В результате они повышают эффективность производства, снижают издержки, наращивают прибыль и становятся более конкурентоспособными на рынке.

Глубокое погружение

Поддержку в реализации проекта предприятиям Пермского края оказывает Региональный центр компетенций. Так, в 2025 году в проект вступил СПК «Колхоз им. Чапаева» — предприятие с полным циклом производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Кооператив планирует увеличить производительность без больших финансовых вложений и создания новых рабочих мест.

По словам руководителя СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, соглашение об участии в федеральном проекте было подписано в июле на форуме «Агрофест».

«Проект открывает новые горизонты и возможности для роста, позволяя нам оптимизировать процессы и повысить эффективность работы. Наши специалисты еженедельно занимаются с куратором по проекту, где детально разбираются со всеми технологическими процессами на одной из молочно-племенных ферм хозяйства. Глубокое погружение в каждый этап, от кормления до доения, позволяет выявить узкие места и разработать стратегии для их устранения», — объясняет она.

Результаты оптимизации процессов на сельхозпредприятии уже видны: благодаря проекту удалось сократить издержки, повысить надои и улучшить качество выпускаемой продукции. Ольга Попова подчёркивает, что дальнейшее сотрудничество и внедрение передовых технологий позволит предприятию добиться ещё более впечатляющих результатов и укрепить позиции хозяйства на рынке.

Планируется, что в следующем году в проект «Производительность труда» вступит ООО «Агрофирма «Победа».

«Это важный шаг, который обеспечит устойчивый рост экономики региона, повысит её конкурентоспособность и создаст новые возможности для развития бизнеса. Это инвестиции в будущее, которые принесут ощутимые результаты уже в ближайшие годы», — отмечает руководитель Регионального центра компетенций Пермского края Елена Зверева.

Отметим, что в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт 4 и 5 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо», состоится круглый стол, посвящённый презентации лучших практик повышения производительности труда в агропромышленном комплексе. Его цель — заинтересовать потенциальных участников в реализации федерального проекта.

Актуальные вопросы

Участие Прикамья в федеральных проектах и госпрограммах также вошло в повестку заседания Общественного совета при министерстве агропромышленного комплекса Пермского края. В частности, обсуждались вопросы деятельности агропромышленного комплекса Пермского края за девять месяцев 2025 года и финансового обеспечения реализации госпрограммы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в 2026—2028 годах.

Министр АПК региона Анна Быкова рассказала о реализации федеральной программы «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и о возможностях, которые появляются с открытием в регионе агротехнологических классов.

Напомним, что на данный момент в Прикамье работает около 40 профильных классов, в которых обучается более 700 школьников региона. При этом семь агроклассов были открыты в течение 2025 года, к 2030 году планируется создать 83 специализированных класса.

Также в повестку заседания Общественного совета вошло обсуждение изменений в части возмещения затрат по предоставлению стимулирующих выплат специалистам, занятым в сфере агропромышленного комплекса, и других мерах, способствующих привлечению в аграрную отрасль молодёжи.

«Участие в Общественном совете — это возможность для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов с участием министра и представителей аграрного сектора. Это взаимный, живой и динамичный процесс, который позволяет выйти за рамки внутренних обсуждений и совместно искать решения. Польза от работы Общественного совета очевидна. Думаю, активная работа совета эффективно скажется на развитии сельского хозяйства региона», — говорит Вениамин Бикмаев, директор ООО «Восход», председатель правления ассоциации скотопромышленников Пермского края.

Добавим также, что в Прикамье официально завершена уборочная кампания. По данным министерства АПК Пермского края, посевная площадь в организованном секторе под всеми видами сельскохозяйственных культур под урожай 2025 года составила 594,1 тыс. га, что сопоставимо с прошлым годом. При этом урожайность возросла: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 367 тыс. т, урожайность — 22,3 ц/га, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 19,9 ц/га.

Валовой сбор технических культур составил 8 тыс. т, средняя урожайность — 11,5 ц/га, картофеля — 203 тыс. т, средняя урожайность — 203,3 ц/га, овощей открытого грунта — 67 тыс. т, урожайность — 202 ц/га.

По словам Анны Быковой, в этом году заготовлено больше кормов, чем ранее. «Аграрии говорят, что не только выросло количество кормов, но и их качество. Мы можем быть уверены, что животные будут обеспечены кормами в течение зимы. Это в том числе позволит сохранить и нарастить общее производство молока — одно из ключевых направлений сельского хозяйства нашего региона», — отметила министр.

Напомним, что на поддержку аграриев в Пермском крае ежегодно направляется порядка 3 млрд руб. В 2026—2028 годах по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина финансирование отрасли будет увеличено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.