Международное сотрудничество в области медицинского образования выходит на новый уровень Как Пермский медицинский университет развивает международное сотрудничество в сферах образования, науки и общественной жизни

Наука

Международное научное сотрудничество Пермского государственного медицинского университета строится по нескольким направлениям. Сегодня соглашения о сотрудничестве подписаны с 25 зарубежными университетами и медицинскими учреждениями. География сотрудничества: Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Индия, Китай, Иран.

Реализуется ряд проектов по обмену опытом и инновациями — в частности, с университетами Китая в области стоматологии, с университетами и научными центрами Казахстана по вопросам гигиены и организации здравоохранения.

Исследовательская научная группа кафедры ортопедической стоматологии Пермского медицинского университета в июле 2025 года участвовала в реализации международного исследовательского проекта при поддержке Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов на базе стоматологического госпиталя медицинского университета Цзуньи (г. Цзуньи, провинция Гуйчжоу, КНР). Проект направлен на совершенствование оказания стоматологической помощи пациентам с дисфункциональным состоянием височно-нижнечелюстного сустава путём совместной разработки алгоритмов диагностики и лечения, обмена передовыми технологиями. Исследователями обеих стран проведено совершенствование алгоритмов сбора данных в части анамнеза заболевания, клиническое обследование. В результате совместной дискуссии был разработан протокол единого обследования пациентов, включая анкету здоровья.

Участие международных групп исследователей при разработке методов лечения пациентов раскрывает широкие горизонты совместной деятельности, включая формирование баз клинических данных для совершенствования научной, образовательной деятельности, создаёт прочную основу для дальнейшего двустороннего международного сотрудничества.

Ежегодно Пермский медицинский университет проводит и принимает участие в более чем 20 совместных международных научно-практических конференциях, таких как Пермский стоматологический форум, «Неврологические чтения в Перми», «Теоретические и практические аспекты профилактической медицины» и многие другие.

Ежегодно университет организует и участвует в более чем 10 олимпиадах для студентов и ординаторов с международным участием. Так, в ноябре этого года состоялась Всероссийская олимпиада ординаторов и студентов по хирургии имени академика Е. А. Вагнера, в которой приняли участие представители Казахстана и Узбекистана. Студенты и ординаторы Пермского медицинского также принимают участие и завоёвывают победы в международных олимпиадах, проводимых в медицинских вузах России и за рубежом.

На основе подписанных соглашений развивается академическое сотрудничество. Более 20 профессоров Пермского медицинского университета прочитали курсы лекций в зарубежных учебных заведениях и более 30 профессоров из университетов-партнёров преподавали студентам в Перми. Обучающиеся Пермского медуниверситета также принимают участие в международном обмене: проводятся клинические стажировки в медицинских центрах-парт­нёрах, совместные заседания студенческих научных обществ. В Перми проводятся летние школы для иностранных студентов ПГМУ из Китая.

Проводятся и международные спортивные мероприятия — например, чемпионат по крикету с участием студентов из Индии.

Подписанные соглашения позволяют проводить клинические стажировки и для практикующих врачей. Так, в октябре 2025 года врачи физической и реабилитационной медицины, неврологи и рефлексотерапевты Пермского края, Республики Удмуртии и Кировской области в рамках цикла по повышению квалификации в ПГМУ прошли стажировку во Второй дочерней больнице Ляонин г. Шэньян (провинция Ляонин, КНР) для овладения практическими навыками в области традиционной китайской медицины и реабилитации.

Международное сотрудничество имеет и иные практические аспекты. В соответствии с подписанной дорожной картой между ПГМУ, компанией «Раян Пласт» и Университетом медицинских наук Шираз (Иран) ведутся работы по созданию совместного научного внедренческого центра по разработке и экспертизе для последующей государственной регистрации изделий, перспективных для использования в качестве медицинских на территории Российской Федерации.

НОМУС

В Пермском медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера действует комплексная система для вовлечения иностранных студентов в научно-исследовательскую деятельность. Её ключевым элементом является международное отделение, развивающееся в структуре Научного общества молодых учёных и студентов (НОМУС) и координирующее научную работу студентов из-за рубежа.

Ежегодный цикл научных мероприятий открывается традиционной встречей Journey into the world of student: Science Explore, Discover, Create! В рамках неё иностранные студенты знакомятся с направлениями работы НОМУС, актуальными исследовательскими проектами университета, а также определяются со сферой будущих научных интересов. Важной составляющей этого процесса являются организованные встречи с потенциальными научными руководителями — ведущими учёными университета, представляющими основные направления медицинской науки.

Индивидуальная научная работа реализуется через развитую сеть студенческих научных обществ (СНО) при кафедрах ПГМУ. Сегодня научную деятельность с иностранными студентами организуют 18 СНО, охватывающих спектр направлений от фундаментальных исследований до узкоспециализированных клинических дисциплин. Эта модель способствует глубокой интеграции студентов в научную среду университета, предоставляет им доступ к современной материально-технической базе и способствует реализации междисциплинарных проектов.

Знаковым событием 2025 года стало проведение в ПГМУ первой научной сессии с секцией на английском языке «Актуальные вопросы клинической и профилактической медицины». Секция объединила более 50 иностранных студентов и молодых учёных из ПГМУ и других медицинских вузов Приволжского федерального округа. Студенты из Индии, Египта, Алжира и Бангладеш представили результаты своей научной работы, посвящённые актуальным проблемам современной медицины, среди которых: особенности коморбидной патологии при ВИЧ-инфекции, панические атаки в детском возрасте, вопросы диагностики гиперкортицизма и прогностические ЭКГ-критерии ишемии миокарда. Успех инициативы рассматривается как первый шаг в развитии международного научного диалога. В перспективе — создание на базе ПГМУ ежегодной всероссийской научной конференции для иностранных студентов медицинских вузов Российской Федерации. Эта инициатива позволит вывести международное научное сотрудничество на новый уровень и будет способствовать дальнейшему укреплению академического авторитета университета.

Иностранные обучающиеся

За последние пять лет заметно изменилась география экспорта высшего медицинского образования Пермского государственного медицинского университета: количество стран, чьи студенты проходят обучение в вузе, выросло почти вдвое — с 20 до более чем 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня высшее образование получают 1645 студентов из Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Беларуси, Бенина, Германии, Габона, Ганы, Гвинеи, Грузии, Египта, Замбии, Зимбабве, Индии, Индонезии, Йемена, Казахстана, Конго, Кыргызстана, Марокко, Молдовы, Монголии, Нигерии, Панамы, Сирии, Судана, Таджикистана, Туниса, Туркме­нистана, ЮАР, Узбекистана. В 2025 году впервые были зачислены первокурсники из Вьетнама, Джибути, Китая и Эквадора.

Преподавание ведётся на двух языках: русском и английском. Наибольшей популярностью среди иностранных граждан пользуются следующие программы: «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия». По программам специалитета обучается 1874 студентов. Около 100 человек обучаются по программам ординатуры.

Межвузовский кампус «Будущее Пармы»

В Перми благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети» создаётся межвузовский кампус «Будущее Пармы». Это открыло новые перспективы для сотрудничества ПГМУ с вузами и исследовательскими центрами региона. В рамках тематической специализации кампуса «Здоровье Пармы», руководителем которого является ректор ПГМУ Анна Сергеевна Благонравова, Пермским государственным медицинским университетом разработана одна из двух продуктовых программ «Инновационные системы и устройства для диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний». Работа по осуществлению целей данной программы проходит совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом, Институтом механики сплошных сред УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН).

Реализация программы предполагает создание новых медицинских изделий и программ ДПО для повышения квалификации кадров системы здравоохранения. Развитие комплексных решений (выпуск медицинского изделия + программа ДПО для врачей) даст возможность внедрять инновации в медицинскую практику Пермского края, поддержать заинтересованность в профессиональной среде и продемонстрировать потенциал разработок. Эффективное взаимодействие с индустриальными партнёрами позволит производить медицинские изделия нового поколения, не уступающие импортным аналогам, и поставлять их в лечебно-профилактические учреждения региона.

Так, на первом этапе планируется создание и внедрение конкурентоспособных отечественных видов имплантационных систем и эндопротезов для замещения дефектов костной ткани из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ) с учётом усовершенствованных медико-биологических свойств УУКМ, практик для разработки и производства персонализированных инновационных медицинских изделий с использованием современных вычислительных подходов, аддитивных и субтрактивных технологий. Многолетнее сотрудничество учёных Пермского государственного медицинского университета с индустриальным партнёром АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» позволило решить актуальную проблему по выбору наиболее адаптированного материала для устранения деформаций костей у пациентов, перенёсших оперативные вмешательства по поводу удаления опухолей костной ткани, а также имеющих дефекты плоских костей черепа, образовавшиеся вследствие производственных, бытовых и боевых (огнестрельных и ожоговых) травм.

Одним из последних проектов в этом направлении стал проект по разработке цифровых технологий производства и медицинского применения имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов, успешно реализованный в рамках гранта Пермского НОЦ «Региональное недропользование». Предлагаемые имплантационные системы для замещения дефектов костной ткани, выполненные на основе углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), обладают рядом преимуществ. По химическому составу УУКМ является практически чистым углеродом и представляет собой композицию углеродного волокна и пироуглерода. Данный материал соответствует основным параметрам нативной кости, включая архитектонику и модуль упругости, отличается биологической инертностью, обладает высокой механической прочностью и низким модулем упругости. Не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки и кожу. По химической стабильности соответствует уровню стойкости графита. Технологическое решение направлено на повышение результативности лечения и качества жизни, а также восстановление жизненно важных функций у пациентов с дефектами костной ткани, сокращение сроков социальной и психологической адаптации. Уникальность предлагаемых имплантационных систем состоит в том, что после проведения пластических операций с их применением возможно как полное восстановление формы костных структур (свода черепа или нижней челюсти), эстетики лица, так и нормализация жизненно важных функций: жевания, глотания, речи, снижение количества послеоперационных осложнений, сокращение периода нетрудоспособности и сроков социальной и профессиональной адаптации больных.

Потенциальными научно-технологическими продуктами в рамках продуктовой программы станет также проект по созданию бионического протеза уха и симулятора-комплекса «Стоматологический антропоморфный робот», работа над которыми ведётся совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом. Бионический протез уха позволит повысить качество жизни глухих и слабослышащих пациентов, восстановить эстетику лица и функции слуха. Это достигается за счёт интеграции высокоэстетичного, отвечающего требованиям естественности (бионики) протезного компонента со встроенным цифровым слуховым аппаратом, коммуницирующим с цифровой средой пациента. Преимуществом также является отсутствие необходимости проведения хирургических операций, направленных на создание искусственного слухового прохода, имеющих большой риск осложнений и рецидивов патологии, и ремонтопригодность конструкции ушного эпитеза.

Симулятор-комплекс «Стоматологический антропоморфный робот» для имитации врачебных манипуляций на стоматологическом приёме уникален в своём роде. Это отечественный эффективный симулятор, максимально приближенный к физическому образу пациента. Применение стоматологического антропо­морфного робота на этапах как додипломного, так и последипломного образования позволяет воспроизвести реальную клиническую картину, как с возможной визуальной оценкой, так и с аудио- и видеокоммуникацией между врачом (студентом) и пациентом (роботом). Комплекс позволит повысить качество подготовки врачебных кадров в формирующейся цифровой образовательной среде на всех этапах медицинского образования, решать многосторонние и многофункциональные задачи на всех его уровнях.

Для практикующих врачей региона появится возможность овладеть новыми профессиональными компетенциями по разрабатываемым программам повышения квалификации, входящими в продуктовую программу. Сотрудничество с Министерством здравоохранения Пермского края и крупными медицинскими компаниями в сфере здравоохранения, например «МедИнвестГрупп», позволяет сформировать перечень актуальных направлений, требующих своевременных и современных подходов в вопросах лечения пациентов.

Второй наукоёмкой продуктовой программой тематической специализации «Здоровье Пармы» выступает программа «Цифровое конструирование лекарственных средств», главный исполнитель — Пермская государственная фармацевтическая академия. Исследовательской площадкой станет создаваемая на базе кампуса лаборатория хемоинформатики и цифрового конструирования лекарств. В рамках деятельности лаборатории планируется разработка и создание предиктивных технологий научных исследований с применением инновационных разработок и продуктов в области молекулярного цифрового конструирования лекарств, а также создание единой базы данных новых синтезированных соединений, полученных в образовательных и научных организациях, расположенных на территории Пермского края.

Сегодня совместно с Научно-исследовательским институтом биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича ПГФА уже проводит исследования новых биологически активных веществ, ведутся работы по конструированию новых драг-кандидатов с помощью цифровых платформ, разрабатываются технологии компьютерного прогнозирования активности новых химических соединений. Помимо научных исследований, в рамках деятельности лаборатории будет осуществляться подготовка специалистов в области цифрового конструирования лекарств.

