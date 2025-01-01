Максим Артамонов С вылетом из Перми Жители Прикамья начали активно бронировать туры на новогодние праздники Поделиться Твитнуть

В преддверии предстоящих новогодних праздников пермяки активно начали планировать свой отдых и бронировать путешествия как по России, так и за рубеж. «Новый компаньон» выяснил, какие направления у жителей Прикамья наиболее востребованы, какой ценовой диапазон за путёвку предлагают пермские турагентства и насколько изменились цены.

По данным гендиректора сети турагентств «Планета» Ольги Пряхиной, стоимость новогодних туров из Перми выросла примерно на 15—20% по сравнению с прошлым годом, а некоторые эксперты говорят о повышении на 30—40%.

«Всё стало дороже, включая продукты и услуги, повышенные расходы на гостиницы и транспорт. Многие авиакомпании и владельцы гостиниц увеличили тарифы. Также влияет популярность направлений: чем популярнее место, тем выше цена. Например, турецкий отдых теперь обходится дороже, чем ранее, потому что туристы хотят провести отпуск комфортно и безопасно. Однако в то же время цены на жильё в некоторых регионах снижаются, если ехать большой компанией», — объясняет Ольга Пряхина.

По её словам, россияне начали чаще отдыхать большими группами, что помогает снизить затраты на поездку. Поэтому всё зависит от выбора места и типа отдыха. Но если хочется сэкономить, лучше бронировать заранее и искать акции от туроператоров.

Заместитель директора турагентства «Финист» Екатерина Ипполитова отмечает, что особым спросом у пермяков на новогодние праздники традиционно пользуются зарубежные туры к тёплому морю. Это Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы. Также востребованы и экскурсионные туры по России: семейные поездки к Деду Морозу в Великий Устюг, экскурсионные туры по Золотому кольцу, отдых в горах Красной Поляны и лечебные путёвки в Минеральных Водах.

«Цены на туры в новогодние праздники превышают стоимость этих направлений в обычный период примерно на 30—40%. По сравнению с прошлым годом цены на новогодние праздники не сильно увеличились. Ежегодный прирост составляет примерно 10—15%, что связано с внешне- и внутриэкономической ситуацией в стране и в мире, курсом валют и ростом цен на топливо», — пояснила Екатерина Ипполитова.

Проверенные маршруты

В зарубежных турах традиционный интерес у жителей Прикамья сохраняется к отдыху на Средиземном и Красном морях, в Турции и Египте. В Юго-Восточной Азии — это Таиланд. Возрос интерес к отдыху и лечению методиками традиционной китайской медицины — на острове Хайнань. Также становятся популярнее экскурсионные туры к Индийскому океану — Шри-Ланке, Индии. Среди стран Ближнего Востока — Катар, Оман, Бахрейн и ОАЭ. Большой интерес пермяков в турагентстве «Финист» отмечают к теперь безвизовому Китаю. Например, хит уходящего года — экскурсионные туры и бизнес-поездки в Поднебесную.

Если посмотреть на цены за туры в октябре, которые предлагали в «Финисте», то тур в Абхазию на шесть дней в «Гранд Отеле» с трёх­разовым питанием стоил от 31,5 тыс. руб. на человека. В Турцию на семь ночей по программе «всё включено» в пятизвёздочном отеле Club Nena — от 91 тыс. руб. за человека. В Египет на семь ночей в четырёхзвёздочном отеле Ghazala Beach (всё включено) турист мог съездить по стоимости от 99 тыс. руб. за человека, а в ОАЭ на семь ночей в отеле Millennium Place Barsha Heights (четыре звезды) с завтраками и ужинами — от 86,2 тыс. руб.

В турагентстве «Дом солнца» отмечают, что их туристы сейчас активно бронируют поездки в Египет. В этом году впервые появились туры на семь ночей из Перми, и именно сейчас они идут по заниженной стоимости — 130—140 тыс. руб. на двоих.

«В этом году появились заманчивые цены на Египет, так как туроператор «Библиоглобус» зашёл на рынок с авиакомпанией «Аэрофлот» и хочет загрузить свои борты. Ранее данный оператор не ставил туры в Египет с вылетом из Перми», — отметили в турагентстве.

Если говорить о российском юге, то ежегодно у пермяков особой популярностью пользуются туры в Сочи. Это обусловлено коротким перелётом и ценой: от 60—70 тыс. руб. на двоих взрослых.

В то же время цены на новогодние праздники, по данным «Дома солнца», сейчас достаточно высокие. Зимой в Нячанге (Вьетнам) сезон дождей, и поэтому туристы отдают предпочтение Таиланду (Пхукет), куда также есть прямые перелёты из Перми. Например, поездка двух взрослых в Пхукет обойдётся от 287 тыс. руб. на 11 ночей плюс одна ночь в дороге. В Нячанг в этой турфирме цены начинаются от 290 тыс. руб. на 11 ночей плюс одна ночь в дороге.

В октябре этого года российский сервис онлайн-бронирования отелей «Островок» привёл данные, согласно которым объём бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41% год к году. При этом доля направлений в общей структуре туристических бронирований увеличилась с 8 до 9% от общего объёма зарубежных продаж.

В турагентстве «Дом солнца» «Новому компаньону» сообщили, что их клиенты пока не рассматривают европейские страны, так как сейчас Европа — это не «пакетный тур», а больше самостоятельное путешествие. Именно поэтому путешественники и бронируют отдельно отель и авиарейс.

Интерес к внутреннему туризму

Согласно данным Пермского центра отдыха и туризма, изучение предложений турфирм Перми на новогодние каникулы 2026 года демонстрирует широкий спектр мест отдыха и цен, которые соответствуют запросам различных категорий путешественников. При этом ключевые тенденции — это путешествия по России и в близлежащие соседние страны, в том числе в Республику Беларусь, а также рост интереса к внутреннему туризму.

И здесь пермяки выбирают тур на несколько дней и непродолжительное время поездки. Например, в Санкт-Петербург, где путешествие включает посещение основных достопримечательностей северной столицы и участие в новогодних мероприятиях. Цена — от 28,6 тыс. до 58,8 тыс. руб. на одного человека в зависимости от продолжительности тура и уровня комфорта проживания. Примерно такой же уровень цен на поездки в Москву: от 26,2 тыс. до 66,1 тыс. руб. В стоимость входит не только проживание, но и экскурсии.

На родину российского Деда Мороза в Великий Устюг можно отправиться в среднем за 21,3 тыс. руб. Этот город привлекает пермяков возможностью посетить резиденцию Деда Мороза и поучаствовать в зимних развлечениях. Туры в Нижний Новгород и его окрестности, Дивеево и Арзамас, будут стоить от 16,5 тыс. до 22,2 тыс. руб.

Не ослабевает интерес туристов и к Золотому кольцу. Тур от трёх до пяти дней обойдётся в среднем около 38,9 тыс. руб.

В путешествие в Республику Коми из Перми можно отправиться в среднем от 8 тыс. руб. Гостей этого российского региона ждёт погружение в этнографию и традиционные праздники.

Своими достопримечательностями и культурными мероприятиями привлекают пермяков также города Приволжья — Казань и Йошкар-Ола. В столицу Республики Татарстан поездка обойдётся в 17 тыс. руб., а в столицу Республики Марий Эл — около 8,5 тыс. руб.

В путешествиях по Уралу ценовой диапазон варьируется от 1,5 тыс. до 15,9 тыс. руб. в зависимости от локации и длительности поездки.

Интерес к внутреннему туризму эксперты связывают с доступностью внутренних авиа­перевозок и тем, что в российских регионах проходит много интересных культурных мероприятий, популярные для посещения места богаты историческими ценностями и достопримечательностями, отмечают в Пермском центре отдыха и туризма.

Среди международных направлений, которые предлагает центр, — Минск, Анталия, а также туры в Индию, Египет и Таиланд.

Если рассматривать ближнее зарубежье, то наиболее востребованными являются туры в Минск. Они включают в себя экскурсии по историческим местам и традиционные белорусские развлечения. В среднем цена за такое путешествие будет составлять 41,9 тыс. руб. На популярность Беларуси влияет также отсутствие языкового барьера и географическая близость этой страны.

Новый «хит зимы»

На туристическом рынке сейчас наблюдается интересный тренд. Есть привычные направления для пермяков — Таиланд, Египет, ОАЭ, они остаются стабильной основой зимнего сезона. Но постепенно набирает популярность у пермяков Вьетнам. Последние рейсы из Перми в эту страну были ещё до пандемии, в 2020 году, но в начале октября авиакомпания Azur Air анонсировала запуск рейсов из аэропорта Большое Савино в Нячанг. Полётная программа стартовала 24 ноября. Авиаперевозчик будет обслуживать маршрут в рамках чартерных рейсов с частотой вылетов раз в 12 дней. Билеты на рейсы продаются в составе туристических путёвок.

«В сезоне-2025/2026 будут запущены новые прямые рейсы из Перми с удобной полётной программой — раз в 12 ночей, что делает путешествие комфортным и логичным по длительности. Пока запросов на Вьетнам немного, но динамика спроса уверенно растёт. Когда клиенты обращаются к нам за подбором тура в Таиланд, мы нередко предлагаем рассмотреть и Вьетнам — особенно, если формат отдыха и ожидания совпадают», — рассказали в турфирме «Планета».

Представители турфирмы объясняют причину набирающей популярности Вьетнама несколькими факторами. Во-первых, это прямой перелёт — без пересадок, что удобно для туристов из регионов, и безвизовый въезд до 45 дней. Во-вторых, выгодная стоимость туров: цены на 15—20% ниже, чем в Пхукет.

«Во многих отелях уже включён полный пансион, тогда как в том же Таиланде чаще выбирают только завтраки. Экскурсии и развлечения также обходятся дешевле», — отмечает Ольга Пряхина.

В-третьих, это пляжный комфорт, поскольку на курортах Муйне и Фантьет практически все отели расположены на первой линии. Там есть песчаные пляжи с удобным заходом в море и без сильных течений, а лежаки расположены на территории отеля. Арендовать их не нужно.

Наконец, там можно пользоваться картами российских банков. Все эти преимущества делают Вьетнам взвешенным и разумным выбором для туристов, которые ищут качественный отдых по оптимальной цене. В ближайшие сезоны эта страна имеет все шансы стать новым «хитом зимы» среди путешественников из Перми, добавили в турфирме.

