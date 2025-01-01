Полина Путякова журналист Кризис идентификации Обязательная биометрия приведёт к переделу рынка МФО Поделиться Твитнуть

Российский рынок микрофинансирования стоит на пороге фундаментальной трансформации. Обязательный переход на биометрическую идентификацию грозит ему потерей до 60% клиентов. Причина — колоссальный разрыв между законодательными требованиями и реальностью, где биометрией массово не пользуется целевая аудитория МФО. Участники рынка оказались в ловушке: для них — либо неподъёмные IT-затраты на подключение к системе, либо резкое сокращение клиентской базы, что ставит под вопрос выживание многих компаний в отрасли.

Миллионы на биометрию

Крупные федеральные МФО, уже участвую­щие в пилотных проектах и имеющие статус аккредитованных операторов Единой биометрической системы (ЕБС), демонстрируют высокую степень готовности к нововведениям. Как отмечает директор по рискам МФК «Джой Мани» Мария Копыловская, такие игроки располагают необходимыми технологическими и финансовыми ресурсами, а многие из них уже несколько лет добровольно собирают биометрию клиентов. Эту точку зрения разделяет и генеральный директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеся Киселёва, подчёркивая, что для лидеров рынка срок не угроза, а «чёткий ориентир для внутренней трансформации».

Однако за пределами топ-сегмента картина значительно менее оптимистична. По оценке исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, около 70% МФК пока не соответствуют требованиям по защите биометрических данных и не имеют готовой инфраструктуры для интеграции с ЕБС. Большинство компаний только начинают подключение к ЕСИА, настройку защищённых каналов и обновление IT-систем. При этом генеральный директор «ДоброЗайма» (МФК «Саммит») Алексей Имховик утверждает, что даже технологически продвинутые МФК «однозначно не готовы» к исполнению требований в установленный срок.

Финансовые и временные затраты становятся одним из главных барьеров. По расчётам Алексея Имховика, только прямая интеграция с ЕБС обойдётся одной компании в 28—42 млн руб. и займёт три—шесть месяцев, а приобретение оборудования добавит ещё 25—30 млн руб. Мария Копыловская подтверждает порядок цифр: стоимость внедрения для одной МФО может достигать нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от выбранной модели и уровня цифровизации. В условиях стагнации отрасли и падения спроса такие инвестиции способны себе позволить лишь немногие.

Не меньшую сложность представляет организационная перестройка. Олеся Киселёва акцентирует внимание на необходимости массового обучения фронт-офиса, адаптации скриптов и отладки процессов, чтобы сдача биометрии не увеличивала время обслуживания в два-три раза и не создавала очередей. Директор департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» Александр Чернов добавляет, что изменение клиентского пути рискует существенно повысить себестоимость кредитования и снизить конверсию продаж.

Особенно остро проблема стоит для малых и региональных игроков, а также МФО, не входящих в банковские группы. Независимый советник по экономике и финансам Ольга Горюкова отмечает, что в целом по микрофинансовому рынку степень фактического внедрения остаётся низкой, а ситуация чуть лучше лишь у «дочек» банков, где разработки можно тиражировать централизованно.

В итоге эксперты прогнозируют серьёзные структурные последствия. Мария Копыловская ожидает дальнейшей консолидации отрасли вокруг крупнейших игроков и роста «серого» сегмента, куда могут уйти как клиенты, так и сами компании, не сумевшие выполнить новые требования. Алексей Имховик допускает значительный переток заёмщиков в микрокредитные компании (МКК), на которые обязательная биометрия пока не распространяется, а также к нелегальным кредиторам, если срок не будет перенесён или не появится приемлемой альтернативы (например, идентификация через банковские ID).

«Мы ожидаем самую масштабную за последние годы волну консолидации, когда крупные МФО поглотят мелких игроков, неспособных нести финансовую и технологическую нагрузку. Рынок движется к модели олигополии, где 70—80% рынка будут контролировать 15—20 крупнейших компаний», — говорит руководитель продукта МФК «МигКредит» Екатерина Груздева.

Просадка неизбежна

Эксперты ожидают сопротивления со стороны заёмщиков против обязательной биометрии. Согласно данным ВЦИОМ, около 40% потенциальных клиентов пока не готовы сдавать биометрию, и практически все опрошенные эксперты считают эту цифру реалистичной.

Главной причиной отказа остаётся недоверие: люди опасаются утечек, взломов и неправомерного использования уникальных биологических данных. Как подчёркивает Ярослав Баджурак, именно страх за персональную информацию — ключевой барьер, который усиливается необходимостью личного визита для первичной сдачи биометрии.

В результате сегмент МФО практически единодушно ожидает временной, но ощутимой просадки спроса после марта 2026 года: от умеренного падения до 45—60% выдач в пиковый период, с максимальным ударом в первые 6—12 месяцев. Спад считается неизбежным, но обратимым в течение одного-двух лет.

По оценке Олеси Киселёвой, острая фаза продлится два-три квартала: за это время совместная разъяснительная работа рынка и регулятора, а также реальный опыт клиентов помогут преодолеть барьер недоверия. Ярослав Баджурак ожидает, что снижение спроса ограничится несколькими месяцами — до тех пор, пока процедура не станет привычной и понятной.

Часть спроса, однако, может уйти безвозвратно. Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв предупреждает о риске перетока в «серый» и «чёрный» сегменты, где требования к идентификации ниже, хотя эффект будет ограниченным — сознательные заёмщики понимают риски нелегальных кредиторов. Одновременно возможен и обратный процесс: переход клиентов в банки, где уровень доверия к биометрии выше, а система уже отлажена.

Барьер доверия

Для микрофинансовых компаний эффект окажется особенно значимым. Олеся Киселёва подчёркивает, что именно клиенты МФО традиционно становятся мишенью для мошенников из-за упрощённой процедуры выдачи займов. ЕБС создаёт мощный барьер против схем с чужими или поддельными паспортами и становится, по её словам, фундаментом следующего этапа развития всего финансового рынка.

Практика банковского сектора уже даёт убедительные доказательства, что это возможно. Как отмечает основатель инвестиционной компании «Инвестлэнд» Евгений Климов, кредитные организации, активно использующие биометрию в дистанционном обслуживании, фиксируют заметное снижение краж личности, фишинга и подделки документов. Биометрия фактически ликвидирует «дистанционный подлог»: подделать лицо или голос так, чтобы обмануть государственную ЕБС, на сегодняшний день невозможно.

Однако ключевым условием успеха остаётся преодоление барьера доверия. Как отмечает Евгений Климов, 40-процентный скептицизм, зафиксированный ВЦИОМ, связан не с принципиальным отказом, а с недостатком понятной информации о защите данных. При грамотной совместной коммуникации государства и финансового сектора отношение населения будет меняться, а внедрение пойдёт по гибридной модели: сначала биометрия станет преимуществом для цифровых клиентов, а затем — новым стандартом для всех.

