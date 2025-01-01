Алина Наумова ТЦ под давлением В Прикамье растёт конкуренция между традиционным и онлайн-ретейлом Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков, в России, в том числе и в Пермском крае, продолжается падение посещаемости торговых центров из-за снижения спроса и усиливающейся конкуренции традиционного ретейла с маркетплейсами. «Новый компаньон» обсудил с экспертами тенденции и прогнозы на дальнейшее развитие ситуации.

Статистика колеблется

Директор ООО «УК Столица» Константин Копытов заметил, что по состоянию на октябрь 2025 года трафик в ТРК «Столица» снизился почти на 7% год к году. Летом посетителей было меньше, чем в другие времена года. Наибольший объём клиентов в комплексе зафиксирован в заведениях общественного питания и местах для развлечений, трудности испытывают магазины с одеждой и обувью.

«Действительно, есть отрицательная динамика из-за ряда причин, в том числе из-за роста популярности онлайн-шопинга», — говорит Константин Копытов.

Генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов отмечает, что в работе центра есть место сезонности — в августе трафик всегда выше, чем в сентябре.

«В августе кто-то активно готовится к школе, а кто-то — к отпуску. В этом году август и вовсе стал рекордным по посещаемости за всё время существования ТРЦ «Планета» в Перми. При этом мы, как и все торговые центры, наблюдаем сезонную цикличность от месяца к месяцу», — отметил он.

Посещаемость ТРЦ «Планета» в течение года стабильна. При этом она имеет тенденцию к росту, например, в сфере развлечений, общественном питании, бытовой технике. Незначительно снизился спрос на одежду и обувь, но, как говорит Евгений Каштанов, «он зачастую напрямую связан с погодными условиями». По словам директора ТРЦ, говорить о переменах в поведении посетителей преждевременно.

В ТРК «Семья» по итогам девяти месяцев 2025 года посещаемость, напротив, выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сезонные тренды в этом году совпадают с обычными. По данным комплекса, уверенно растут продажи у ресторанов, операторов игровой зоны, ювелирных бутиков, единичных брендов одежды с удачными коллекциями по соотношению цены и качества. Продажи остальных продавцов — ниже уровня 2024 года, особенно выручка снизилась у магазинов бытовой техники.

Тем не менее о тенденции на снижение посещаемости торговых центров говорят многие эксперты. Так, Ольга Андреева, преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь, отмечает, что спад трафика ТЦ фиксируют разные аналитические компании, их выводы основаны на статистических отчётах и на замерах посещаемости торговых центров. Например, сервис Focus Technologies пишет, что, по данным на конец октября — начало ноября 2025 года, трафик в ТЦ России упал на 6%, тот же показатель сложился в сегменте одежды и обуви за первое полугодие 2025 года. В сервисе отмечают, что «тенденции указывают на осторожное поведение потребителей и сохраняющееся давление макроэкономических факторов на посещаемость торговых центров».

«Вероятно, снижение трафика связано с отсутствием достаточного количества премь­ер в кинотеатрах и снижением темпов роста продаж у продуктовых ретейлеров. У некоторых продуктовых магазинов в натуральном выражении фиксируется спад. Одновременно покупатели переходят на очень осторожное и неспонтанное потребление. В связи с ростом тарифов ЖКХ и других обязательных расходов в этом году у людей остаётся меньше денег на покупки, чем в прошлом. А если есть какие-то денежные резервы, то многие продолжают держать их на депозитах в банках под высокими процентами», — предположили в ТРК «Семья».

Ольга Андреева отмечает, что на торговые центры оказывают давление экономические факторы. В частности, это связано с затратами, от которых ТЦ не могут отказаться: рост арендной платы, коммунальные расходы, расходы на организацию сервиса. Если торговые центры не смогут с этим справиться, то их привлекательность для покупателей может значительно снизиться. Чтобы избежать этого, они активно ищут новые форматы для привлечения и удержания клиентов.

«Мнения крупных экспертов сходятся в том, что торговым центрам нужна реконцепция — в дизайне помещений, в привлечении брендов, в подходе к наполнению небольших площадей (например, для решения посетителями каких-то повседневных задач), в оформлении фуд-зон и т. п. Ограничением этой стратегии является большой размер инвестиций, на что у многих ТЦ не хватает средств. Тем не менее владельцы и управляющие компании ТЦ не смогут избежать решений по обновлению пространства и стратегий, иначе они потеряют атмосферу и ценность для потребителя», — добавила Ольга Андреева.

Смена форматов

Несмотря на различные изменения в трафике торговых центров, значительный рост выручки и объёмов продаж отмечают маркетплейсы. В Пермском крае за первые 10 месяцев текущего года продажи на Wildberries увеличились на треть. В компании отмечают, что это является «очень высоким показателем для высококонкурентного рынка». Средний чек вырос на 14%. Общая выручка Ozon увеличилась на 69% год к году. В целом валовый оборот e-commerce «Яндекса», включая «Яндекс Маркет», в третьем квартале 2025 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минпромторга РФ, доля онлайн-торговли в 2024 году составила 15%, а к 2030 году может вырасти до 30—35%.

Марина Тырышкина, производитель и продавец детской одежды для новорождённых торговой марки Mint Kids на маркетплейсах уверена, что онлайн-платформы всё стремительнее вытесняют традиционные торговые центры. С этим связано несколько причин: цифровизация, формирование группы потребителей, которые не ходят в магазины, выбор любого товара с доставкой, а также тренд на сберегательную модель поведения и оптимизацию затрат.

«В настоящее время негативно действуют макроэкономические факторы — высокая инфляция и жёсткая денежно-кредитная политика Центрального банка РФ, замедление роста доходов населения. Дорогие кредиты снижают в целом потребительскую активность населения. Люди более склонны к сбережению денег в сложных экономических условиях», — подчеркнула тенденцию декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

Ольга Андреева говорит, что онлайн-ретейл позволяет «в одно время, в одной точке» собрать все понравившиеся товары и бренды. Кроме того, маркетплейсы экономят время, предлагают удобный поиск, услуги по возврату, отказу и резервированию позиций. Кроме того, покупателям не нужно общаться с незнакомыми людьми.

Татьяна Миролюбова также отмечает, что одним из преимуществ маркетплейсов является возможность для клиентов формировать свои предпочтения на основе отзывов других покупателей. Помимо этого, на онлайн-площадках нет ограничений по времени работы.

«Поскольку количество продавцов очень большое, это приводит к конкуренции между ними, что способствует сдерживанию роста цен или даже их снижению. Кроме того, предоставляемые скидки делают цены на маркетплейсах более привлекательными для покупателей. Появляется возможность приобретать более дешёвые товары», — добавила она.

Маркетплейсы останутся в плюсе

Татьяна Миролюбова предполагает, что в ближайшее время посещаемость торговых центров продолжит снижаться, а клиенты будут отдавать предпочтение онлайн-шопингу. Кроме тенденции на смену форматов ТЦ, о которых говорили эксперты в беседе с «Новым компаньоном», она также считает, что ситуация с офлайн-торговлей может измениться при улучшении макроэкономической обстановки.

В ТРК «Семья» отмечают, что значительное влияние на рынок окажет налоговая нагрузка. Из-за повышения НДС стоимость всех товаров и услуг возрастёт, что приведёт к сокращению объёмов средств, которые люди готовы тратить на покупки, за исключением еды и жилья.

«Фактические продажи могут ещё сократиться, но за счёт роста цен выручка, вероятно, останется на уровне 2025 года. По трафику ситуация сложнее, так как основные генераторы трафика — продукты, развлечения и кино. Трафик может даже подрасти, если будет достаточное количество премьер в кинотеатрах. Если этого не произойдёт, то стоит ожидать стагнацию трафика», — добавили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

