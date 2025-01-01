Алёна Бронникова На подъёме Пермские горнолыжные курорты ожидают рост числа гостей в предстоящем сезоне Поделиться Твитнуть

Активное развитие горнолыжных комплексов Пермского края привлекает всё больше туристов как из самого региона, так и из других городов России. По данным краевого министерства по туризму, по итогам сезона-2024/2025 горнолыжные курорты Прикамья приняли более 450 тыс. посетителей. Участники рынка полагают, что за счёт развития инфраструктуры и сервиса интерес к курортам Пермского края будет только расти.

Технологии и инфраструктура

На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается 20 горнолыжных комплексов. Как отметили в минтуризма, большое количество гостей удаётся привлекать благодаря удобному расположению, современной инфраструктуре, в том числе наличию гостиниц, ресторанов и кафе, возможности организации трансфера. Кроме того, курорты создают насыщенную событийную повестку — они проводят фестивали, конкурсы, выступления музыкальных групп, флешмобы и др.

«Пермский край имеет более выгодное географическое положение для развития горнолыжного туризма, чем соседние регионы. Он расположен на Западном Урале, где выпадает большее количество осадков, что создаёт комфортные условия для катания», — добавили в ведомстве.

С этим согласны и представители рынка. В частности, генеральный менеджер экокурорта «Белогорье» Кристина Розенберг обратила внимание, что в числе гостей горнолыжного комплекса всё чаще можно встретить жителей Сочи, где находится один из самых больших курортов в России. По её мнению, это во многом связано как с ежегодным уменьшением естественного снежного покрова, так и с большим потоком туристов на склонах Кавказа и желанием местных исследовать новые локации.

По словам представителей сферы туризма, в Пермский край также приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Кировской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, ХМАО и ЯНАО.

Развитию курортов способствуют современные технологии, которые внедряются для обустройства горнолыжных склонов. В первую очередь это система оснежения трасс. В «Такмане» к наступающему сезону подготовили новые пушки последнего поколения и три снегоуплотнительные машины (ратраки). В «Губахе» к прошлому сезону кардинально изменили систему оснежения — подача воды стала бесперебойной, что позволило вдвое увеличить для неё ресурс водоподачи, и теперь курорт открывает горнолыжный сезон как минимум с двумя трассами: «Турист» и «Гигант».

«От подготовки склонов зависит безопасность и комфорт катания. Современные снего­генераторы стали более технологичными и производят снег, почти неотличимый от натурального», — обратили внимание представители «Такмана».

Немаловажным фактором является обеспечение курортов сотовой связью. Представители горнолыжного курорта «Такман» рассказали, что вопрос о сотовой связи входит в тройку часто задаваемых при бронировании гостиниц. Помимо создания комфортных условий для гостей, это позволяет комплексам развиваться и решать ряд задач, в том числе проблемы очередей в кассах через внедрение продажи ски-пассов через QR-коды. К предстоящему зимнему сезону «Такман» будет обеспечен услугами связи основных федеральных операторов при активном участии гостей курорта и Министерства информационного развития и связи Пермского края, за что в компании им благодарны.

Эксперты также отмечают, что горные лыжи и сноуборд перестали быть просто спортом, теперь это престижный и модный досуг для всех категорий населения и возрастов. Представители сферы туризма полагают, что за счёт развития инфраструктуры и сервиса интерес к курортам Пермского края будет только расти.

Рост цен

Трафик горнолыжных комплексов, как правило, зависит от погодных условий. При благоприятных прогнозах ожидается рост количества посетителей по сравнению с прошлым годом, однако представители рынка предупреждают о повышении цен на некоторые услуги.

Общий рост цен обусловлен несколькими факторами, такими как инфляция, рост стоимости коммунальных услуг, материалов, модернизации оборудования, рост зарплат сотрудников, обеспечивающих работу комплексов, безопасность и обслуживание инфраструктуры.

«Основной фактор — это инфляция. Мы, как и все предприятия, сталкиваемся с ростом стоимости всего, что необходимо для работы: энергоресурсов, запчастей для подъёмников и ратраков, продуктов для ресторанов, строительных материалов, трудовых ресурсов. Это объективная реальность, которая закладывается в стоимость наших услуг», — поделились представители «Такмана».

В «Губахе» до конца 2025 года цены останутся такими же, как в сезоне-2024/2025. Рост запланирован с нового года, и он не превысит 20% по ряду услуг. В «Белогорье» стоимость горнолыжных услуг, скорее всего, немного вырастет, но на занятия с инструкторами цены останутся прошлогодними. Стоимость проживания на территории «Такмана» увеличится в среднем на 10—12%. Точный процент роста цен на остальные услуги пока находится в стадии финального расчёта. Для сглаживания роста цен курорты вводят программы лояльности для клиентов и проводят акции.

Дорасти до столицы

Если говорить о дальнейших планах развития горнолыжных курортов Пермского края, можно отметить реализацию крупного инвестиционного проекта по развитию «Губахи». Ожидается, что посещаемость курорта вырастет до 450 тыс. туристов в год. Проектом предусмотрено строительство гостиницы, дуплекс-коттеджей, спа-комплекса, ресторана, расширение зоны горнолыжного катания зимой (8 км новых трасс), строительство учебного склона, кресельной канатной дороги и всесезонных сноутюб-горок. В данный момент уже проведены сети водоснабжения и водоотведения, построены газопровод и водопроводная система, ведётся строительство участков автомобильных дорог к верхнему кластеру с обустройством парковок.

Ещё один проект, о котором рассказали в краевом минтуризма, реализуется в районе бывшего Чусовского карьера, где ранее велась добыча камня для строительства. В данный момент здесь возводят всесезонный горнолыжный спортивно-туристический комплекс «Ермак». В планах на 2026—2028 годы в рамках первого этапа — создание двух модульных гостиниц на его территории.

«Белогорье» в сезоне-2025/2026 готовится к запуску небольшого сноупарка и кресельного подъёмника, который будет работать параллельно с бугельным. Докуплено горнолыжное снаряжение для проката, будет работать небольшой магазинчик с необходимой экипировкой. Планируется также провести несколько обучающих курсов для инструкторов со всей страны совместно с Национальной лигой инструкторов.

В «Такмане» в этом году приступили к модернизации номерного фонда, в Ski hotel туристов будут принимать номера улучшенной планировки с панорамными окнами, появится ещё одна точка питания. В случае принятия изменений в Лесном кодексе в рамках законопроекта, который находится на согласовании в профильных министерствах, у комплекса появится возможность строительства новых трасс и подъёмников, а также полной модернизации системы оснежения с использованием новых технологий.

«Неоспоримые преимущества пермских комплексов — это снег и его количество, достаточно большое число трасс и возможность внетрассового катания по пухлому снегу. Цена держится на уровне чуть ниже среднего (по моему мнению), а также Пермь удобна логистически. Я думаю, популярность будет расти. Уровень сервиса поднимается, и у людей просыпается интерес к катанию. Я думаю, у нас есть все шансы стать горнолыжной столицей Урала», — считает основатель компании «Доступный Урал» Василий Вавилов.

