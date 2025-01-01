Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вернисажи и финисажи Афиша уикенда 21–23 ноября Поделиться Твитнуть

Наталья Талавира — хорошо известная пермякам художница с узнаваемой манерой письма и стилистикой. Будучи по образованию художником декоративно-прикладного искусства, она является в то же время и живописцем, и графиком, и мастером конструирования новых форм. Трудно отыскать живописца, который видит и использует в своих работах столько оттенков цвета, сколько использует художница. Также она исполняет их в совершенно разных техниках и из разных материалов: текстильные декоративные панно, витражи, работы, написанные пастелью и гелевой ручкой. В 1990-е годы Наталья Анатольевна в соавторстве с дочерью Елизаветой Талавирой изобрела новую технологию — текстильную формопластику. Выставка в Доме художника ретроспективная, на ней будут представлены работы всех этапов творчества, выполненных в разных техниках, в том числе совсем новые произведения.

Персональная юбилейная выставка Николая Григорьевича Глущенко — в основном, показ новых работ, созданных в последнее пятилетие. Из всех жанров живописи художнику наиболее близок пейзаж, который дает полную свободу в творческом воплощении реального мира. На счету у художника — сотни прекрасных пейзажей, посвященных природе и городам Прикамья. Разнообразие мотивов говорит о наблюдательности живописца, о его преклонении перед натурой, которую он постоянно изучает, работая на пленэре. В 2022 году Глущенко создал большой триптих, посвященный 300-летию Перми. В центре помещена картина «Речной вокзал. Белые ночи на Каме», слева — «Пермь строится», справа — «Новые кварталы Перми». Колорит этих пейзажей тонкий, легкий, словно пронизанный светом. Появляются и традиционные лирические пейзажи с изображениями природы — «Северный Урал. Река Усьва», «Зимние одежды», «Утро нового дня», «Свято-Троицкий храм в селе Кын».

Выставка посвящена труду молотовских и эвакуированных инженеров, конструкторов, учёных и других специалистов, которые за полторы тысячи километров от фронта Великой Отечественной войны создавали образцы нового оружия, боевой техники и боеприпасов. Речь идёт в том числе о специалистах, трудившихся в «шарашках», — так с подачи Александра Солженицына стали называться закрытые конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, в которых среди других специалистов работали заключённые ГУЛАГа. В начале Великой Отечественной войны в Молотов были переведены два таких центра разработок: ОТБ НКВД при НИИ промышленности боеприпасов из Подмосковья и ОКБ №172, специализировавшееся на артиллерии, из Ленинграда. На выставке идёт речь об удивительной судьбе химика Давида Гальперина. Он прибыл в Молотов осуждённым по 58-й статье, а в день освобождения в 1943 году получил орден «Знак почёта», и сегодня в Перми есть улица его имени; Гальперин — один из создателей пороха для зарядов к «Катюше». Рассказывается и о конструкторе Михаиле Цирульникове, в заключении усовершенствовавшем «сорокопятку» — одно из орудий Победы, противотанковую пушку М-45. После войны он стал главным конструктором завода им. Молотова/им. Ленина (ныне «Мотовилихинские заводы»), затем руководил СКБ-172 (сегодня это НПО «Искра»). Улицы Цирульникова нет, но есть в городе школа, носящая его имя.

МИФ приготовил сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу. Будет пополнение в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов. Также в продаже фэнтези, детективы и уютные романы от «МИФ. Прозы», комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» — один из главных кинофестивалей России, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и открывает новые имена в документальном и экспериментальном кино. 21 ноября — «Поля падения». В основе фильма — съемки 2000-х годов, сделанные Чеченом — главой бригады по заготовке металлолома, что с одержимостью первооткрывателя месяцами, на ощупь, ищет ракеты в северных лесах и болотах. 22 ноября — три фильма сразу. Герои фильма «Инстинкт» Любовь и Игорь — единственные ветеринары в Красноярском крае, профессионально спасающие и реабилитирующие диких животных. Иногда обычный медицинский прием перерастает в настоящую спасательную операцию. Героиня фильма «Счаст» Дарья прежде жила в городе, была медсестрой, а потом они с мужем переехали в деревню, завели маленькую молочную ферму. Когда муж ушел добровольцем на фронт, Дарья осталась с двумя маленькими детьми. Герой фильма «Приключения реального самурая в мире катастроф» Валька не может удержать равновесие. Чтобы стоять и ходить, у него есть трости, а чтобы бежать — велосипед. Для Вальки мир полон опасностей и катастроф. Как справиться с миром, если тебе всего девять, и ты падаешь, когда неловко поставишь ногу или кто-то — даже легко — тебя толкнет? 23 ноября — «Новое начало». Эл Мун, ветеран войны во Вьетнаме, ведет одинокую жизнь в Северной Калифорнии. В мире опять неспокойно, и Эла начинают назойливо беспокоить призраки давней войны. Чтобы успокоить душу, он отправляется в путь через всю Америку в поиске боевых товарищей.

Последний день работы выставки «Одревлённости» пройдёт вместе с одним из участников проекта Андреем Чаплинским — народным мастером Пермского края. Он познакомит гостей ЦВЗ с частушками и презентует свой сборник «Народные частушки северного Прикамья». Художественный проект «Одревлённости» — это переосмысление канонов деревянного искусства, демонстрация, как вековое наследие резьбы по дереву может воплотиться в современном технологичном мире. Дерево пронизывает всю экспозицию — это и физическое присутствие материала, и его культурное и художественное переосмысление.

Десятая премьера с момента открытия Театра-Тятрика. Режиссёр Алексей Золотовицкий представит зрителям спектакль «Жил-был Геракл» по пьесе Михаила Бартенева. Спектакль предлагает неожиданный взгляд на древнегреческие мифы: герои предстают перед зрителями самыми обычными людьми, а точнее, работниками вымышленного культурного учреждения ЦБУ МБУК ГДК им. Вучетича. В центре сюжета — стажёр Николай, специалист по связям с ЦБУ Константин Михалыч, специалист по управлению документа ЦБУ МБУК Пал Палыч и почетный работник культуры Фрида Валентиновна. Они примеряют на себя роли античных героев, переживают, шутят, боятся и попадают в нелепые ситуации. Пьеса строится на знакомом сюжете о двенадцати подвигах и отличается яркими, остроумными диалогами: ирония прослеживается уже в названии, которое отсылает к традиционному зачину русских народных сказок. Спектакль задуман как семейный, его будет одинаково интересно смотреть и детям, и взрослым.

Капитальное возобновление балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в редакции Алексея Мирошниченко. В его версии «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Балетмейстер сохраняет канонические фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895), Александра Горского (1920), Константина Сергеева (1950) и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца 90-х годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.

Фестиваль пермского искусства, организованный «ПермьКонцертом», пройдёт в третий раз. Событийная линейка поделена по видам искусства — музыка, живопись, литература, театр, кино и фотография. 22 ноября в 16:00 в частной филармонии «Триумф» фестиваль откроет премьерный показ музыкально-поэтического спектакля «Времена года» на музыку Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра «Орфей» и пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Спектакль состоит из 12 пьес, в рамках проекта специально созданы 12 стихотворений, которые помогают увидеть связь между прошлым и настоящим, ощутить глубину и значимость каждого времени года. В течение всех фестивальных дней в Пермской Арт-резиденции будет работать стационарная выставка, а в фойе и залах концертных площадок будут представлены мобильные выставки молодых пермских художников. На открытии выставки молодых художников в Арт-резиденции 23 ноября в 12.00 выступит камерный оркестр «Орфей». События фестиваля продолжатся до 7 декабря.

Пермский краеведческий музей и театр-лаборатория «Открытый код» представляют совместный проект о музыкальной фабрике «Кама». Выставка «Кама больше, чем река…» рассказывает о Пермском производственном музыкальном объединении «Кама», которое работало в Перми с 1936 по 1996 год. Посетители увидят инструменты, изготовленные на предприятии: пианино, баян, гитару; патефонные пластинки «Кама», нотные сборники 1920-1930-х годов, инструменты настройщика пианино. Впервые широкому зрителю будут представлены фотографии из фондов музея и частных коллекций, связанные с историей предприятия. Спектакль «Кама. Фабрика» создан в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью и документального кино. В основу спектакля легли воспоминания работников фабрики «Кама» и истории владельцев пианино. Музыку для проекта написал Антон Колбин. Саундтрек создан на основе индустриальных шумов, звуков фабричного производства и вплетен в ритмический рисунок речи героев. Автор спектакля — Елена Растянис, режиссёр — Иван Кустов.

