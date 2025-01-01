Обязательства выполнены В Пермском крае подведены итоги уборочной кампании 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора региона Дмитрия Махонина на минувшей неделе одной из повесток стали результаты уборочной кампании текущего года. Министр агропромышленного комплекса Анна Быкова сообщила, что в организованном секторе посевная площадь под всеми видами сельскохозяйственных культур сохранилась на уровне прошлого года и составила 594,1 тыс. га.

Министр отметила прирост по урожайности и пояснила, что достойно пройти сезон позволило своевременное доведение средств до аграриев Прикамья.

«В течение года мы контролировали состояние хозяйств, их обеспеченность топливом, минеральными удобрениями. Все наши обязательства перед аграриями были выполнены. Своевременно доведены средства как до начала посевной, так и перед стартом уборочной кампании», — подчеркнула Анна Быкова.

По данным министерства АПК региона, в 2025 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 367 тыс. т, урожайность — 22,3 ц/га. При этом по сравнению с прошлым годом урожайность увеличилась на 2,4 ц/га. Лидерами по урожайности в этом году стали Чусовской (33,7 ц/га), Суксунский (28,7 ц/га) и Кунгурский (27,2 ц/га) округа.

Валовой сбор технических культур составил 8 тыс. т, средняя урожайность — 11,5 ц/га. Лидеры по урожайности — Кунгурский (33, ц/га), Большесосновский (28,7 га) и Ординский (27,2 га) округа.

Кроме того, на 14% по сравнению с прошлым годом повысилась средняя урожайность картофеля — 203,3 ц/га, валовой сбор составил 203 тыс. т. В данной категории лидерами по урожайности 2025 года стали Пермский (431,2 ц/га), Оханский (243,6 ц/га) и Карагайский (230 ц/га) округа.

Овощей открытого грунта собрали 67 тыс. т при средней урожайности 202 ц/га. В числе первых — Суксунский (305 ц/га), Уинский (296 ц/га) и Добрянский (244,4 ц/га) округа.

Анна Быкова отметила, что кормов, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году было заготовлено больше, чем в предыдущие.

«Аграрии говорят, что не только выросло количество кормов, но и их качество. Мы можем быть уверены, что животные будут обеспечены кормами в течение зимы. Это, в том числе, позволит сохранить и нарастить общее производство молока — одно их ключевых направлений сельского хозяйства нашего региона», — пояснила она.

Также в Пермском крае идёт обновление парка сельскохозяйственной техники. Особое внимание уделяется снижению количества оборудования и машин старше 10 лет. Так, за последние два года приобретено 398 тракторов и комбайнов, а по программе льготного лизинга за три года аграриям Прикамья возмещены затраты на лизинг 255 единиц сельхозтехники. В ближайшие три года в регионе планируется приобрести 708 единиц техники.

Кроме того, в Прикамье реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. Так, в 2025 году в ООО «Мокинское» построен склад для хранения, подработки и переработки зерна мощностью 2 тыс. т. Этот инвестпроект был реализован по направлению «Создание объектов по подработке, переработке и хранению зерна».

По словам Анны Быковой, на поддержку аграрного сектора Пермского края ежегодно выделяется порядка 3 млрд руб., и по поручению Дмитрия Махонина в ближайшие три года эта сумма будет увеличена. Отдельное финансирование, в том числе, будет направлено на поддержку молочного животноводства.

Добавим, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году объём производства продукции агропромышленного комплекса должен увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Пермский край последовательно реализует задачи национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», способствуя тому, чтобы аграрии не просто обеспечивали жителей Прикамья продовольствием, а выходили на внешние рынки.

