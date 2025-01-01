В Перми презентовали документального фильм «Глубокий тыл» Кинокартину тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны покажут в декабре Поделиться Твитнуть

Фото: Влад Нелюбин

Президент международного фестиваля «Флаэртиана» и художественный руководитель «Пермской синематеки» режиссёр Павел Печёнкин презентовал свой новый фильм «Глубокий тыл» (16+). Сценарий киноленты написала Светлана Федотова, а оператором стал Семён Соснин.

Этот фильм — история Прикамья в годы Великой Отечественной войны, о том, как люди работали, растили детей, и верили, что их труд — тоже фронт, но другой.

По словам Печёнкина, материал отбирался в течение года. За это время было несколько поездок по региону.

Фото: Влад Нелюбин

«То открытие, которое мы сделали и представляем в качестве фильма, это только, может, сотая часть того, что мы узнали про войну. Когда я прочитал сценарий, который написала Светлана, я для себя сказал, что невозможно было выиграть войну. Это сверх человеческих сил. Но войну мы выиграли. И я понял, что моя мысль о том, что невозможно выиграть, была недопустима, особенно в то время», — отметил режиссёр.

Сценарист Светлана Федотова рассказала, что когда к ней обратился режиссёр Павел Печёнкин, она считала, что всё знает, в том числе о том, всё взять необходимый материал, так как занимается этой темой уже 30 лет. Однако после поездок по музеям и архивам в Лысьве, Чусовом и Березниках, она поняла, что ничего не знает, а то, что они нашли, стало настоящим открытием.

Фото: Влад Нелюбин

«Этот фильм для того, чтобы люди вспомнили, чтобы тот разговор, который не произошёл, произошёл, и люди хотя бы в семьях вспомнили, поплакали и с благодарностью о своих предках», — рассказал Федотова.

Оператор Семён Соснин обратил внимание на то, что при слове «Победа» возникает что-то «ощущение сладостное, но жизнь в то время была очень горькая.

Фото: Влад Нелюбин

«Эмоционально это очень непростое кино. Потому что война — и на фронте, и в тылу — это глубочайшая травма всего народа, и чтобы она была излечена, надо об этом говорить», — рассказал Соснин.

Премьера документальной киноленты состоится 9 декабря в «Пермской синематеке».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.