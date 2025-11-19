Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Легенды ХХI века В Перми подвели итоги творческого проекта «Легенды о Пере-Богатыре. История края в рисунках и играх» Поделиться Твитнуть

В концертном зале Дворца детского и юношеского творчества в Перми утром 14 ноября собрались участники проекта «Легенды о Пере-Богатыре. История края в рисунках и играх». Разумеется, не все: за три месяца реализации проекта в его событиях приняли участие более 700 человек; но самые активные дети и взрослые, которые погрузились в мир коми-пермяцкого эпоса и отразили его в своём творчестве, получили достойное вознаграждение — они увидели плоды своих трудов в виде игровых наборов, выставки рисунков и театрализованного представления.

Творческий проект, связанный с мифологией коми-пермяков, был задуман лысьвенской некоммерческой организацией «Созвездие плюс». Он стал победителем конкурса грантов губернатора Пермского края, и вместе с Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края некоммерческая организация провела серию творческих занятий в Перми и Лысьве.

На протяжении трёх месяцев в детских садах, школах, техникумах и колледжах, а также в библиотеках и творческих объединениях Всероссийского общества инвалидов проходили интерактивные лекции по краеведению, занятия по живописи, графике, 3D-моделированию и цифровому рисованию, театрализованные квесты. Дети и взрослые сначала знакомились с легендами о Пере и Зарани, а потом рисовали этюды по мотивам этих легенд, давая волю фантазии и реализуя собственные представления о мифологических героях и сюжетах.

Особенность проекта — его инклюзивность: на всех этапах среди участников были люди с особенностями здоровья.

Главный результат этой деятельности — создание настольной игры по мотивам мифов о Пере и Зарани и с использованием эскизов, созданных участниками проекта. Игра выпущена пока в количестве 33 экземпляров. Она доступна в библиотеках и детских учреждениях, которые приняли участие в проекте, а самые активные юные участники получили игровые наборы в качестве подарков; наверняка ребятам было очень приятно увидеть результат своего творчества.

На игровом поле — маршрут, который надо пройти, преодолевая препятствия, побеждая нечистую силу и получая подарки от волшебных помощников. Фигурки главных героев — Перы и Зарани — раскрашены вручную.

Программу итогового события 14 ноября подготовил коллектив Дворца детского и юношеского творчества. В фойе концертного зала дворца собравшиеся приняли участие в традиционных коми-пермяцких играх; здесь же расположилась выставка работ участников проекта — и на стенах, и в альбомах, поскольку работ слишком много для этого помещения. Впрочем, все их можно увидеть в онлайн-выставке в группе ВКонтакте, и, судя по количеству просмотров и отзывов, выставка пользуется интересом.

Когда гости переместились в зал, начался праздничный концерт: танцевальные коллективы дворца подготовили оригинальные номера по мотивам коми-пермяцких легенд, изображений пермского звериного стиля, русского и коми-пермяцкого фольклора.

Среди концертных номеров, подготовленных творческими силами дворца, были и необычные: не только песни и танцы, но и выступления акробатов, а в один прекрасный момент на сцену вышла очень умная собачка — фокстерьер, который вместе со своей юной хозяйкой повеселил собравшихся, задорно выполняя акробатические трюки и демонстрируя чудеса понятливости.

Церемония прошла динамично и весело: торжественные моменты — награждения самых активных участников, выражение благодарности спонсорам, вручение подарков — перемежались с игровыми, так что даже самые маленькие гости не заскучали.

Главным событием праздника стала театрализованная программа, которая на сцене воплотила сюжет настольной игры «Легенды о Пере-Богатыре»: три героя шоу — современные школьники — оказались во Вселенной коми-пермяцкого фольклора. Чтобы вернуться в наш мир, им пришлось пройти настоящий квест, сразиться с Лешим, Водяным и Ягой, а помогали им на этом пути, разумеется, Пера, а также все гости праздника: шоу было интерактивным, пришлось зрителям выполнять весёлые задания, чтобы поддержать героев.

Судя по этому шоу, игра получилась увлекательная. Очень хочется, чтобы она была издана большим тиражом и, может быть, превратилась в компьютерный квест.

