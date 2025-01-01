Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Магия» и «Феерия» Афиша на неделю 17–23 ноября Поделиться Твитнуть

Ева Геворгян — российская пианистка, в настоящее время обучается в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде и в Московской консерватории. Стипендиат Международной музыкальной академии в Лихтенштейне, фондов «Новые имена» и «ЕразАрт», Фонда Владимира Спивакова. Единственная в мире обладательница титула Young Yamaha Artist. В 2021 году выпустила свой первый сольный диск на лейбле «Мелодия». Победительница многих конкурсов. В качестве солистки выступила с более чем 50 оркестрами по всему миру. Работала с ведущими дирижёрами современности, среди которых Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Александр Сладковский и др. Побывала с гастролями в более чем 30 странах. На сольном концерте в «Триумфе» восходящая звезда академической сцены сыграет произведения трёх выдающихся композиторов и пианистов: Фредерика Шопена, Ференца Листа и Сергея Рахманинова. Концерт пройдёт в формате Piano Gala.

В преддверии Нового года и Рождества Центральный выставочный зал предлагает вместе с пермскими художниками авторской куклы вернуться в детские фантазии, послушать сказки, загадать желания. В экспозиции представлены работы художников-кукольников Юлии Мотрич, Натальи Кербиль, Марины Кетовой, Евгении Швецовой, Татьяны Сабуровой, Надежды Шашовой, Люси Лютиковой и Светланы Кислухиной. В каждой кукле — неповторимый почерк и стиль мастера, высокая степень проработанности деталей, фантазия в дизайне костюма для каждой героини.

Этой осенью в Перми впервые показывают все части из цикла спектаклей «Музыка жизни». Совместный проект режиссера Алены Семериковой и фонда «Берегиня» существует с 2017 года. За это время созданы три разные истории, которые на языке театрального искусства рассказывают зрителям о силе духа, доброте и победе над страхами. В октябре уже состоялись два спектакля, которые увидели более 2500 человек. Финальным событием сезона станет премьера интерактивной экшен-сказки для всей семьи «Музыка жизни: путь героя». Показы пройдут 20 ноября в ПДНТ "Губерния". Все средства с продажи билетов направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Концерт студентов Театра-Театра к 80-летию Победы. Студенты второго курса специальности «Артист музыкального театра» Театра-Театра и Московского института современного искусства (мастер курса — Борис Мильграм) представят концертную программу «Тополя», собранную из песен о весне, юности, любви и мире. Со сцены прозвучат самые разные вокальные композиции: и «Случайный вальс» прямиком из военных лет, и «Хорошие девчата» из любимого целыми поколениями кинофильма, и наполненная светлой грустью песня «Как жаль» группы «Браво»… Аккомпанировать исполнителям будут артисты оркестра Театра-Театра, а некоторые песни прозвучат a cappella.

Капитальное возобновление балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в редакции Алексея Мирошниченко. В версии Мирошниченко «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Балетмейстер сохраняет канонические фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895), Александра Горского (1920), Константина Сергеева (1950) и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца 90-х годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.

Популярнейшая джазовая певица София Ацбеха Нега и джаз-трио Алексея Подымкина выступят с программой-презентацией альбома S.A.N., в котором авторская музыка переплетается с известными композициями таких корифеев джаза, как Чик Кориа (Spain), Морган Льюис (How High The Moon), Ирвинг Берлин (Cheek To Cheek), Диззи Гиллеспи (Night In Tunisia), Дюк Эллингтон (Caravan, In A Sentimental Mood), Бобби Труп (Route 66). Альбом S.A.N. Здесь современная авторская музыка вобрала в себя эстетику традиционного джаза, соул-музыки и R&B, а знаменитые джазовые стандарты звучат в авторских аранжировках.

В финальном гала-шоу седьмого всероссийского фестиваля «Феерия» на сцену выйдут 34 детских цирковых коллектива из 15 регионов страны, чтобы продемонстрировать свои лучшие номера: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика. Зрители смогут посетить интерактивные площадки и сфотографироваться в красивых декорациях.

Пермский краеведческий музей и театр-лаборатория «Открытый код» представляют совместный проект о музыкальной фабрике «Кама». Выставка «Кама больше, чем река…» рассказывает о Пермском производственном музыкальном объединении «Кама», которое работало в Перми с 1936 по 1996 год. Посетители увидят инструменты, изготовленные на предприятии: пианино, баян, гитару; патефонные пластинки «Кама», нотные сборники 1920-1930 годов, инструменты настройщика пианино. Впервые широкому зрителю будут представлены фотографии из фондов музея и частных коллекций, связанные с историей предприятия. Спектакль «Кама. Фабрика» создан в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино. В основу спектакля легли воспоминания работников фабрики «Кама» и истории владельцев пианино. Музыку для проекта написал Антон Колбин. Саундтрек создан на основе индустриальных шумов, звуков фабричного производства и вплетен в ритмический рисунок речи героев. Автор спектакля — Елена Растянис, режиссёр — Иван Кустов.

Фестиваль пермского искусства, организованный «ПермьКонцертом», пройдёт в третий раз. Событийная линейка поделена по видам искусства — музыке, живописи, литературе, театру, кино и фотографии. 22 ноября в 16:00 в частной филармонии «Триумф» фестиваль откроет премьерный показ музыкально-поэтического спектакля «Времена года» на музыку П.И. Чайковского в исполнении камерного оркестра «Орфей» и пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Спектакль состоит из 12 пьес, в рамках проекта специально созданы 12 стихотворений, которые помогают увидеть связь между прошлым и настоящим, ощутить глубину и значимость каждого времени года. В течение всех фестивальных дней в Пермской Арт-резиденции будет работать стационарная выставка, а в фойе и залах концертных площадок будут представлены мобильные выставки молодых пермских художников. На открытии выставки молодых художников в Арт-резиденции 23 ноября в 12.00 выступит камерный оркестр «Орфей». События фестиваля продолжатся до 7 декабря.

Долгожданная постановка чеховской драмы в театре, который известен своими «Чайкой» и «Дядей Ваней», а также живыми и эмоциональными спектаклями по пьесам Островского, Булгакова и другим классическим произведениям русского театра. Режиссёр — Марина Оленёва, художник-постановщик — Любовь Мелехина, сестёр играют Алла Мезенцева, Анастасия Миранович и Алиса Вешкурова, в других ролях Данил Медведев, Наталья Максимовских, Иван Гутин, Александр Дешкевич, Артём Сивак и Михаил Токаренко.

Показ высокобюджетных документальных фильмов о культуре — призёров международных фестивалей. «Двадцать лет со Смешариками» (17 ноября,19:00) — «кухня» петербургской студии, в которой создается сериал, и его многочисленная команда, от режиссеров до аниматоров и актеров озвучки, в процессе работы над юбилейным сезоном. «Трезвое село» (18 ноября, 19:10) — бойкое документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом превращается в креативную гонку. «Ансельм. Шум времени» (19 ноября, 19:10) — грандиозное визуальное путешествие одного из величайших режиссёров мирового кино в мир одного из самых известных художников современности: Ансельм Кифер глазами Вима Вендерса. «Король тыкв / Выход из воды» (20 ноября, 19:20) — два фильма российских документалистов. Герой первого — 29-летний Саша Чусов — уже много лет выращивает гигантские тыквы на своих шести сотках в Подмосковье. Для него это агроспорт и путь к титулу «короля тыкв». Героиня второго фильма — Юлия Ефимова, самая узнаваемая пловчиха в истории России. «Взаимопонимание / Дача-культ / Семейный портрет» (21 ноября, 19:30) — три короткометражных документальных фильма российских режиссёров о простых радостях и сложностях ежедневной жизни. «Майкл и его «Джорданы» (22 ноября, 17:50) — фильм о том, как Майкл Джордан стал бизнес-империей, история гениальной спортивной, маркетинговой и культурной авантюры. «Я — Мартин Парр» (22 ноября, 19:30) — знакомство с одним из самых влиятельных фотографов нашего времени, разглядевшем важное в банальном, и просто чудесным человеком. «Мишель Гондри: DIY» (23 ноября, 17:30) — история главного фантазера в современном кино от клипов Бьорк, WhiteStripes и DaftPunk до Голливуда и «Оскара». «Модернизм Inc» (23 ноября, 19:30) — история архитектора Элиота Нойеса, научившего бизнес говорить на языке дизайна.

