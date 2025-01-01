Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь — родина «Корпоративного музея» Состоялась церемония награждения VII Национальной премии для музеев предприятий и учреждений Поделиться Твитнуть

Фото: дирекция Национальной премии "Корпоративный музей России"

На сцене учебного театра-музея Пермского хореографического училища вечером 13 ноября прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Корпоративный музей». В этом году завершающие мероприятия конкурса корпоративных музеев прошли в Пермском крае, и это исторически справедливо: именно в Перми идея проведения конкурса появилась у пиар-консультанта Наталии Нечаевой, и за годы небольшая частная инициатива превратилась в огромный национальный конкурс.

Когда конкурс впервые прошёл в 2018 году, в нём участвовало 16 корпоративных музеев России и победителей выбирали в шести номинациях. В нынешнем году в 17 номинациях VII Национальной премии «Корпоративный музей» конкурировали 153 проекта от 75 музеев.





Гости форума на пермской набережной. Фото: Дирекция премии "Корпоративный музей"

Неудивительно, что заключительные события такого представительного конкурса не ограничились простой церемонией награждения — они прошли в формате всероссийского форума корпоративных музеев. Благодаря поддержке администрации губернатора Пермского края и краевого Министерства культуры событие стало масштабным, насыщенным и познавательным. Делегации из самых разных регионов России побывали в Соликамске, где состоялось открытие форума «Корпоративный музей», посетили музей-заповедник «Сользавод» в Боровске — единственный в мире музеефицированный памятник деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом, центральный архитектурный ансамбль Соликамска с каменными храмами ХVII-XVIII веков и музей компании «Уралкалий». На второй и третий день работа форума продолжилась в Перми, где на территории «Завода Шпагина» состоялись очные презентации проектов-финалистов. В заключительный день форума гости побывали с экскурсиями в музеях пермских предприятий.





Торжественная церемония награждения победителей конкурса собрала множество гостей, среди которых были несколько краевых министров, и.о. руководителя администрации губернатора Прикамья Александр Смертин, который вместе с Натальей Нечаевой — основателем и генеральным директором премии «Корпоративный музей» — открыл церемонию, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, советник губернатора Пермского края, председатель комитета Законодательного собрания Павел Черепанов, руководители практически всех главных пермских музеев, многие директора предприятий, а также представители Торгово-промышленной палаты Пермского края, которая даже учредила собственный специальный приз в номинации «Промышленный маршрут».





Такой повышенный интерес к событию отчасти объясняется желанием посмотреть на знаменитый театр-музей хореографического училища, открывшийся в сентябре нынешнего года. Гости специально собирались пораньше, чтобы успеть пройти с экскурсией через этот храм искусства, где музейные экспонаты располагаются не только в специальных помещениях, но и в общественных пространствах, и в учебных классах. Однако даже без этого дополнительного аттрактивного фактора интерес к теме корпоративных музеев огромный: эта сфера переживает в последние годы взрывной рост, музеи предприятий перестают быть принадлежностью предприятий — они становятся факторами развития городов и посёлков, в небольших населённых пунктах заменяют городские музей, а заодно и архивы.





Конкурс был напряжённым. В каждой из 17 номинаций определялся лауреат, а также дипломанты первой и второй степени. Часто звания и дипломы приходилось делить на двоих финалистов, поскольку определить лучшего было очень сложно. Главная награда конкурса — памятный приз с изображением элемента знаменитого пермского звериного стиля — трёхглавой птицы. Легендарный символ, по замыслу дирекции конкурса, несёт тройной смысл: охрана родного дома, выражение веры, надежды и любви, олицетворение человеческого прогресса и творческих побед.





Главную награду — Гран-При — получил «Музей истории денег» фабрики Гознак (Санкт-Петербург).





Первое место в главной номинации — «Лучший корпоративный музей» — поделили Музей Банка России в Санкт-Петербурге и Музейно-туристический центр «Конфектория» (кондитерская фабрика «Пермская») — уникальное по формату пространство на эспланаде, сочетающее интерактивную музейную экспозицию, кафе, магазин пермских сладостей, зоны мастер-классов и свободного общения. Куратор проекта — Ольга Сафрошенко, дизайнер — Никита Гойнов. Этот же музей получил диплом второй степени в номинации «Открытие года» с проектом «Кондитерская фабрика возвращается в центр Перми Солёной».





Экспозиция музея "Конфектория". Фото: corporate-museum.ru

Место для «Конфектории», открывшейся на эспланаде в 2024 году, было выбрано не случайно: до начала 2000-х годов именно здесь, в самом центре Перми, располагались корпуса кондитерской фабрики «Пермская». По воспоминаниям жителей, центральная часть города наполнялась ароматом шоколада. Музейная экспозиция рассказывает о производстве сладостей в Пермском крае от досахарного периода до современного технологичного производства конфет. Сладости досахарного периода были простыми по составу, для их приготовления использовали овощи, ягоды, сосновые шишки, мёд — все, что легко было найти у дома или в лесу. Сладости ярморочного периода — пряники — обрастали легендами, верованиями и ритуалами. Колониальные сладости — шоколад, сахар, какао — могли позволить себе только обеспеченные люди. В экспозиции представлена краткая история Конфектной фабрики «Кама» Владимира Васильевича Судоплатова, ставшей основой для появления в 1930-е годы фабрики «Красный Урал» — одного из крупнейших советских кондитерских производств.





С момента открытия экскурсии в «Конфектории» посетило более 6 000 человек — гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Кирова, Омска, Турции, Китая.





Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал в этой номинации одним из двух дипломантов второй степени, музей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Березники) — дипломантом третьей степени, тоже одним из двух.





Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал также лауреатом в номинации «Развитие территорий с проектом «Музей выходит в город».

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» в Березниках стал единственным лауреатом в номинации «Корпоративная социальная ответственность» с проектом «Соль в ладошках. Инклюзия в корпоративном музее».





В номинации «Просветительские и образовательные проекты» лауреатом стал Музей измерительных приборов ООО «ЭРИС» (Чайковский) с проектом «Музейный штурм «Познай! Измерь! Открой!», а диплом второй степени заработал Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за постановку спектакля «Бутылочка нефти» (12 +) по повести Льва Давыдычева, осуществлённую совместно со странствующим театром «Гистрион». Этот музей стал ещё и дипломантом второй степени в номинации «Издательский проект» за издание сборника рассказов Льва Давыдычева «Спираль времени».





В номинации «Музейное мероприятие» диплом второй степени получил Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» (Березники) с проектом «100 с хвостиком на двоих».

Особенно много конкурсных проектов — целых 34 — было в специальной номинации «Наша история Победы». Среди дипломантов — четыре музея из Пермского края: Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», музей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Березники) и музей АО «Очёрский машиностроительный завод».





Специальный диплом «За вклад в развитие корпоративных музеев» получила президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева.





В номинации «Музей для всех» премию вручила министр культуры Пермского края Алла Платонова.





Алла Платонова, министр культуры Пермского края:





— Нам очень приятно принимать столько гостей в обновлённом пространстве этого театра-музея. История пермского балета происходит параллельно с историей пермской промышленности. В этом году хореографическому училищу — 80 лет, и его замечательную историю рассказывают музейные решения, которые были применены при ремонте учебного театра. Такие решения делают зримыми локальные истории по всей России. Они сохраняют и передают следующим поколениям наши сегодняшние культурные ценности.





Премия становится стимулом для развития: музеи выходят за территории предприятий, становятся открытыми, строят новые экспозиции, разрабатывают новые событийные программы. Анна Шивырталова, директор учебного центра Музея измерительных приборов компании «ЭРИС» из Чайковского, который стал лауреатом в номинации «Просветительские и образовательные проекты», ещё до получения премии написала в адрес её дирекции:





«У нас в связи с участием в конкурсе и реализацией проектов музей претерпевает большие изменения! После онлайн-защиты образовательного проекта мы продолжаем его развивать. Мы провели выездной «Музейный штурм» для обучающихся профильных классов пермской школы «Петролеум». Привезенные нами экспонаты вызвали неподдельный интерес и у педагогов. С проектом мы вышли за пределы своего города!





Наш генеральный директор согласовал нам ремонт, замену экспозиционного оборудования, выделил средства на пополнение коллекции! На следующее лето музей официально входит в маршрут туристических групп теплоходов, пребывающих в наш город Чайковский!»





Национальная премия — не только награда за уже сделанные достижения, но и стимул к развитию. Благодаря тому, что корпоративные музеи становятся элементом престижа и важным пиар-фактором, многие предприятия и учреждения. Где таких музеев до сих пор не было, начинают их создавать. Так, во время церемонии ректор пермского политеха Антон Петроченков, который вручал премию в номинации «Музейные исследования», поделился намерением открыть музей в этом вузе. Давно пора: в классическом университете работает целых десять музейных экспозиций.

Фото: дирекция премии "Корпоративный музей"

