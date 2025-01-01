Алина Наумова Взгляд на функциональность В Перми презентовали новый жилой комплекс «Манеры» Поделиться Твитнуть

Фото проекта предоставлено девелопером "ИНГРУПП"

В столице Прикамья состоялась презентация нового жилого комплекса «Манеры» — уникального для Перми проекта от девелопера «ИНГРУПП», завершение строительства которого запланировано на 2031 год.

Элитный ЖК будет расположен по адресу: ш. Космонавтов, 10. Недалеко от нового комплекса находятся Пермский академический Театр-Театр, Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, ТЮЗ, а также главные зелёные артерии города: эспланада, набережная Камы, парк культуры и отдыха Балатово. Кроме того, в нескольких минутах езды и в шаговой доступности расположены вузы — ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ, десятки школ, множество муниципальных и частных детских садов.

На пресс-конференции, посвящённой презентации проекта, генеральный директор «ИНГРУПП» Матвей Дружинин сообщил, что комплекс «Манеры» станет вторым объектом компании, построенным в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

«Мы не только построим жилой комплекс, но и создадим новую систему связи в центре города. Комплексное развитие территории — это новый этап развития нашей компании и выход на совершенно иной уровень в девелопменте», — поделился Матвей Дружинин.

Фото: Павел Семянников

КВАРТИРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Жилой комплекс «Манеры» в Перми будет состоять из пяти секций: три высотные с переменной этажностью до 29 этажей и две среднеэтажные по 12 этажей. Каждая секция получит уникальный дизайн и название: «Культура», «Престиж», «Грация», «Шарм» и «Стиль».

Холлы комплекса будут отличаться высокими потолками (от 4,5 до 6,2 м) и панорамным остеклением. Для отделки используют натуральные материалы — металл, дерево и мягкие по фактуре ткани. Внутри всё продумано до мелочей: в холлах предусмотрены двухуровневые колясочные, гостевые санузлы с лапомойками, консьерж-сервис, навигация, Wi-Fi и вход по Face ID. За обслуживание будет отвечать собственная сервисная компания «РЯДОМ» от «ИНГРУПП».

Жилая часть комплекса начинается с третьего этажа, что обеспечивает дополнительную приватность и тишину. Запланировано строительство 817 современных квартир с продуманной планировкой и панорамными видами. Покупателям будут доступны эксклюзивные варианты с открытыми террасами, двухуровневыми пространствами и окнами в санузлах и гардеробных, жильё с верхним светом. Классы квартир включают «Инпрайм» (премиум) с черновой отделкой, «Инстайл» (комфорт+) и «Инмакс» (бизнес) с предчистовой или чистовой отделкой. Покупатели смогут выбрать как класс жилья, так и тип отделки.

В проекте предусмотрено 224 уникальных и нестандартных планировок — от компактных до просторных квартир площадью около 230 кв. м. Разнообразие выбора подчёркивает эксклюзивность проекта, а также позволяет каждому подобрать наиболее подходящий вариант.

Матвей Дружинин отметил, что компания «ИНГРУПП» разработала «микс» различных вариантов жилья и гибкую систему ценообразования. Средняя стоимость квартир в ЖК составит от 250 до 350 тыс. руб. за квадратный метр. Цена также будет зависеть от этажности, уникальных характеристик и класса жилья.

Фото проекта предоставлено девелопером "ИНГРУПП"

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

На первых двух этажах разместится более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений. В частности, откроется фитнес-центр площадью более 2,8 тыс. кв. м с бассейном и спа-зоной, появятся рестораны, кофейни, дошкольное образовательное учреждение на 75 мест, бизнес-центр класса А с офисными помещениями и гибкими рабочими зонами, салон красоты, клиника, аптеки и др.

Архитектура коммерческой части продолжает эстетику фасадов: панорамное остекление, приглушённые материалы, выверенные пропорции и спокойная динамика линий.

Кроме того, для резидентов во второй секции также появятся места для общения и отдыха — два «комьюнити-спейса» площадью 200,51 кв. м, «тинейджер-поинт» (63,55 кв. м) и «кидс-рум» на 27,97 кв. м. На верхних этажах предусмотрены общие и приватные террасы.

Для жителей комплекса оборудуют трёхуровневый паркинг на 632 машино-места с прямыми лифтами в жилые секции, автомойкой, пунктами подкачки шин, станциями для заряда электромобилей и усилителями сотовой связи на -1 уровне.

На уровнях размещены кладовые помещения, интегрирована система мягкой подсветки. Пространство полностью под контролем: видеонаблюдение и распознавание номеров 24/7, автоматическое пожаротушение. Система паркинга продумана как «невидимый этаж города» — надёжный, удобный и технологичный.

На территории жилого комплекса появится закрытый благоустроенный двор с ландшафтным дизайном и без машин. Он будет доступен только для жителей «Манер». Во дворе предусмотрены спортивные и игровые площадки, амфитеатр, арт-объекты и зоны отдыха. Также планируется капитальный ремонт ул. Эпроновской и Бакового переулка, обустройство пешеходных бульваров с активным озеленением.

Отметим, что комплекс оснастят современными инженерными системами: индивидуальный тепловой пункт, горизонтальную систему отопления, шумопоглощающие трубы водоотведения, центральный фильтр очистки воды и датчики протечки. Для безопасности жителей предусмотрены круглосуточное видеонаблюдение, вход по Face ID, распознавание автомобильных номеров и удалённый контроль доступа.

Фото проекта предоставлено девелопером "ИНГРУПП"

СТАВКА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Недавно девелопер «ИНГРУПП» отметил 15-летний юбилей. По словам директора по маркетингу Марии Ковалёвой, за время своей работы компания разработала уникальный подход к девелопменту, акцентируя внимание на том, что каждое взаимодействие с клиентом имеет огромное значение.

Девелопер стремится создавать жильё, которое опережает время, делая ставку на красоту функциональности и отказ от излишних деталей.

«Ребрендинг — это не просто смена имиджа, а осознанное взросление, направленное на созидание прекрасного будущего», — отмечает директор компании Матвей Дружинин.

«ИНГРУПП» также активно развивает направление «ИНГРУПП-ДЕТИ», которое отражает вклад компании в будущее города через поддержку подрастающего поколения в сферах спорта, творчества, науки и искусства.

В дополнение Мария Ковалёва отметила, что компания планирует выход на федеральный рынок, при этом нацелена на активное развитие родного региона.

«Даже если мы выйдем за границы Перми и Пермского края, мы заявляем о том, что мы пермский девелопер. Наша основная цель — развитие нашего региона. Что касается самого ребрендинга, то сегодня мы покажем вам этап взросления нашего бренда и той философии и ценностей, которые за эти 15 лет мы выработали», — резюмировала она.

Реклама. ООО «СЗ «УНО», ИНН 5905071840. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

erid: 5C7FMwReQKpJ3U8hZzjsFpyHbd8jLFYnSXKiDiNK4kEKEeoULmCPgVUpoz5u1ggH

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.