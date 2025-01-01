Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дни безудержного раскрашивания, разглядывания и слушания Афиша уикенда 14–16 ноября Поделиться Твитнуть

Выставка «Призвание» посвящена 50-летию Пермского государственного института культуры. Представлены работы педагогов и выпускников кафедры живописи ПГИК, которая была основана народным художником СССР Е. Н. Широковым в 1993 году: пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины, графические работы. Среди участников: Н. Береснев, Н. Тэн, А. Вдовина, А. Демидова, О. Денисова, С. Долганов, О. Завальнюк, А. Казакова, С. Казаков-Подкин, В. Кетова, Т. Котегова, И. Коурова, В. Кузьминых, Ю. Лукиных, Д. Медведева, А. Миргунова, В. Нестерова, И. Пимурзина, Е. Постнова, И. Пьянкова, А. Радостев, В. Соловьева, Ю. Третьякова, Е. Черткова, М. Юсупова.

Продолжается фестиваль-конкурс премьерных спектаклей театров Пермского края «Волшебная кулиса», дающий жителям краевого центра возможность увидеть лучшее из всего, что было сделано в театрах территорий региона за два сезона. В пятницу Березниковский драматический театр покажет «Даму с собачкой в городе Б.» — сиквел знаменитой чеховской новеллы в постановке Петра Незлученко, а Пермский ТЮЗ сыграет для фестивальной публики свою версию «Войны и мира». В субботу на «Волшебной кулисе» впервые выступит театр-лаборатория «Открытый код»: в Доме Мешкова он сыграет документальный спектакль «Кузнецов. Фотоистория города». Вечером в конкурсе «Кулисы» — «Шнитке: Метаморфозы» театра «Балет Евгения Панфилова». В воскресенье продолжатся показы современных театральных версий классической русской литературы: камерный театр «Новая драма» покажет «Бесприданницу», а Чайковский театр драмы и комедии — «Сны Адриана» по повести Пушкина «Гробовщик».

Гибрид лектория, фестиваля, выставки и вечеринки. Тема события — «Интерьер и экстерьер». В первой части мероприятия — панельные дискуссии, лекции и разборы кейсов на трёх сценах Театра-Театра. Вечером — живые выступления 17 музыкальных групп и пермских авторов электронной музыки: Меланхолия 1, Vosmoy, Hopelake, KIKOK и другие. В числе спикеров — более 30 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, в том числе: Сергей Коченевских — дизайнер интерьера, основатель дизайн-бюро kochenevskikh bureau, Александр Ганаков — один из самых востребованных отельных архитекторов в России, Денис Селезнёв — основатель федеральной сети доставки суши и роллов «Доставка Kaifa», Никита Гойнов — архитектор музейных и общественных пространств, лауреат государственной премии «Инновация», Ника Лебедева — архитектор, создатель жилых и общественных интерьеров, основатель бюро дизайна Nika Lebedeva Project, Андрей Ларин, руководитель «МАСТЕРСКОЙ строительных/отделочных работ» и другие известные специалисты. В программе также выставка произведений дизайна и гастрономические корнеры.

Два дня, посвящённые закрытию выставки про феномен книги-раскраски. 15 ноября пройдут мероприятия для взрослых, а 16 ноября — для семей с детьми и подростков. 15 ноября, 12:30 — Встреча-экскурсия по выставке «Узнай и раскрась» с Еленой Когут — искусствоведом и хранителем печатной графики Пермской художественной галереи (16+): знакомство с графикой известных художников XX века, с многообразием техник печатной графики, а также с работой хранителя и реставратора. В 14:00 — кураторская экскурсия и воркшоп по выставке «Узнай и раскрась» с Любовью Шмыковой, (16+): разговор об основных идеях и смыслах проекта, а затем — погружение в медитативную практику раскрашивания, оформление огромных раскрасок на листах поликарбоната с помощью цветного скотча, пластилина и акрила. 16 ноября, воскресенье — безудержное раскрашивание: раскрашиваем стены, пол и столы! С собой необходимо взять одежду, которую не жалко испачкать, сменные носки, удобную и моющуюся сменную обувь.

Участники лаборатории — начинающие операторы документального кино. Они прошли обучение под руководством опытных кураторов, а после работали вместе с известными пермскими режиссёрами и сняли пять фильмов о людях и жизни Пермского края. Это истории про отношения матери и дочери, хрупкость подросткового доверия, побег от городской суеты, магию одиночества в лесу, тишину заброшенного города и голоса, которые в нём ещё звучат. Кинокартины не о «типичной провинции», а о живых, сложных, подлинных отношениях между людьми и о том, что остаётся внутри, даже когда всё вокруг исчезает. Над фильмами работали режиссёры Семён Соснин, Ольга Аверкиева, Алексей Романов, Ольга Епишина и Ангелина Трушникова.

«Лён вежалун» — фестиваль, посвященный старинным коми-пермяцким традициям выращивания и обработки льна. Гостей ждёт мастер-шоу «От льна-долгунца до полотна», где покажут полный цикл обработки льна от стебля до готовой ткани. Пермский маслодел Алекс Потапов проведёт мастер-класс по изготовлению льняного масла холодного отжима, а на дегустационной площадке можно будет попробовать национальный напиток коми-пермяков — сур. Кроме того, в программе интеллектуальная площадка «Льняной турнир», театрализованная сказка «Как Матрёна-силачка разбойника одолела», концерт коллективов «Калинка» и «Калинушка», показ коллекций «ЭтноМода», мастер-классы и игровые зоны для всей семьи. Организован трансфер до места проведения мероприятия. Выезд от Коми-Пермяцкого этнокультурного центра 15 ноября в 11:00. Бронирование мест в автобусе по номеру: 8 (34 260) 4-76-19 (Ольга Ивановна).

Первый большой концерт «Международного атласа облаков». Этно, электроника, транс, медитатив и нью-эйдж — на стыке стихий и состояний. В арсенале коллектива — более десятка редких инструментов: саз, диджериду, варган, флейты, калюка, сантур, различные язычковые барабаны — ханг, RAV Drum, ArtQuint, Orion, небесная сфера, Wood Tone, а также электрогитара, мелодика, синтезатор и др. Участники: Алексей Евченко (гитары, саз, балалайка, мелодика, управление плейбеками), Тихон Громоглас (диджериду, варганы, этно-флейты, ханг/рав, сантур и др.), Любовь Ощепкова (клавиши, перкуссия).

Новая авторская экскурсия Дмитрия Софьина, историка, ведущего научного сотрудника пермского Исторического парка «Россия — Моя история» — это рассказ о представителях блестящих российских аристократических династий, в разное время на протяжении трехсотлетней истории царского/императорского дома Романовых породнившихся с этим родом и через эту близость повлиявших на судьбу и развитие страны. Милославские, Нарышкины, Лопухины, Апраксины, Стрешневы — речь пойдёт о выходцах из этих семейств. Особое внимание рассказчик уделит Нарышкиным, не только потому, что в брачном союзе одной из них, Натальи Кирилловны Нарышкиной с царем Алексеем Тишайшим родился Пётр Первый, но и потому, что двое из Нарышкиных последовательно ряд лет занимали пост Соликамского воеводы. С их именами связывают целый архитектурный стиль — «нарышкинское барокко».

В программу вошли киноленты о легендарных мировых режиссёрах, Дэвиде Линче и Мишеле Гондри, а также ряд новых экспериментальных картин. «Добро пожаловать в Линчлэнд» — громкая премьера последнего Каннского фестиваля, увлекательное путешествие в мир Дэвида Линча с проводниками в лице его любимых актёров Кайла Маклахлена, Изабеллы Росселлини и Лоры Дерн. «Время брутализма» — размышление о том, как архитектура отражает наши мечты и надежды, на примере бруталистского наследия Северной Македонии. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль продолжится до конца следующей недели.

Редкая возможность увидеть эксклюзивную постановку Пермской оперы, удостоенную «Золотой маски», с участием Наталии Лясковой, Гарри Агаджаняна и дирижёра Фёдора Леднёва. Сценическая версия оперы Белы Бартока впервые была представлена в Перми в 2022 году с прологом и эпилогом Валерия Воронова. Эталон модернистской оперной формы и манифест музыкального экспрессионизма, «Замок герцога Синяя Борода» выстроен как одноактный триллер. Участники психологической драмы — Герцог, его юная супруга Юдит и симфонический оркестр, который с первой до последней ноты ведет напряженный диалог с двумя певцами. Этой постановкой на оперной сцене дебютировала Евгения Сафонова — режиссер-резидент БДТ им. Товстоногова, лауреат «Золотой Маски» и одна из лидеров новой российской театральной волны.

