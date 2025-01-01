Алина Наумова Долголетие по-кавказски Состоялась очередная встреча клуба Компаньон Wellness Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В рамках встречи клуба Компаньон Wellness обсудили тему «Биохакинг по-кавказски: древние традиции для современного долголетия». Мероприятие состоялось 6 ноября в ресторане «Наири». Приглашённые эксперты раскрыли участникам события секреты долголетия на стыке вековых традиций Кавказа и современной доказательной медицины.

Открыла мероприятие бренд-шеф ресторана «Наири» Маруся, которая приехала специально из Санкт-Петербурга. В 2024 году при её участии в ресторане прошла масштабная реновация: было полностью обновлено меню, а также изменён дизайн интерьера.

«Я каждый месяц приезжаю в Пермь, чтобы пообщаться с гостями ресторана «Наири». Говорить о нашей кухне для меня честь. Сегодня у вас на столах, конечно же, кавказская кухня. Это не всегда жирная пища, у нас есть и много полезных блюд, есть продукты, которые так важны для долгой и здоровой жизни», — поприветствовала гостей шеф Маруся.

Андрей Чунтомов

Бренд-шеф познакомила гостей с философией кавказского застолья и рассказала о традиционных блюдах, которые гармонично сочетают в себе насыщенный вкус и принципы сбалансированного питания. Гостей ждало настоящее гастрономическое путешествие! На столах были представлены ассорти сыров, пхали, шпинат с соусом мацони, холодец, грузинский салат, обилие зелени, долма, люля-кебабы из курицы и другие кавказские блюда — всё это создавало атмосферу тёплого дружеского застолья.

С медицинской точки зрения тему долголетия поддержали эксперты. Врач-гастроэнтеролог Людмила Вологжанина из клиники «Гастроцентр Пермь» поделилась с гостями ценными знаниями о принципах сбалансированного и правильного питания, которые помогают поддерживать здоровье печени, кишечника и всего организма в целом.

«Каждая клетка нашего организма зависит от того, что мы ей даём. Если мы недостаточно или, наоборот, слишком много едим, это может привести к нарушению её работы или воспалению. Поэтому важно правильно питаться: исключить жирные и пустые углеводы, сократить потребление соли и добавлять в рацион достаточное количество полезных приправ», — поделилась врач-гастроэнтеролог.

Главный врач «Клиники Эксперт» Виктор Кашин обсудил с гостями важность чекапов. Чекапы — это метод превентивной медицины, способ предотвратить серьёзные заболевания путём ежегодных обследований. В «Клинике Эксперт» разработали удобную и информативную программу обследования, включающую МРТ, УЗИ, рентген, приёмы специалистов и итоговое заключение, чтобы пациенты могли быть спокойны и уверены в своём здоровье.

Андрей Чунтомов

Виктор Кашин подчеркнул, что в современном мире время — это самый ценный ресурс, и именно поэтому чекапы, которые можно пройти всего за один день, становятся всё более востребованными. Регулярные обследования позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и принять необходимые меры для поддержания здоровья.

«Чекап — это комплексное обследование, аналогичное диспансеризации, но с акцентом на экономию времени. Мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, поэтому наши обследования организованы так, чтобы пациенты могли пройти их за один день. За это время мы помогаем выявить отклонения и риски для здоровья. В «Клинике Эксперт» чекапы разделены по гендерному и возрастному признакам. Также мы предлагаем возможность пройти индивидуальный чекап. В конце обследования пациенты получают «летопись здоровья», — рассказал главврач «Клиники Эксперт».

В завершение встречи бренд-шеф Маруся провела розыгрыш, посвящённый традициям кавказской кухни. Победители получили призы: два сертификата на 3 тыс. руб. в ресторан «Наири», онлайн-мастер-класс от шефа Маруси по приготовлению национальных блюд и пару баночек варенья. Красивым завершением встречи стали букеты от цветочной мастерской «Настин сад», вручённые спикерам.

Андрей Чунтомов

Клуб Компаньон Wellness был создан ИД «Компаньон» в апреле 2025 года. Проект собирает вокруг себя людей, приверженных здоровому образу жизни. Клуб Компаньон Wellness — это встречи и практикумы с экспертами индустрии красоты и здоровья, спорта и моды, обсуждение актуальных вопросов из этих сфер, живое общение в приятной атмосфере.

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью "Традиция вкуса". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8jLGcL2ZaxgFUWvodjsXt1NzQCyby2GPq6TqDoetwPkpBpQGYE

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.